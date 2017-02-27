Додано: Нед 04 сер, 2024 13:06

що там з грошима?



липень завершився, й всі почали обговорювати деякі рекорди пов'язані з міжбанком. а саме, розмір інтервенцій в сумі 3,3 ярди дол. але насправді, стрибок інтервенцій пройшов в червні проти травня. бо є такий фактор, про який забувають казати, коли порівнюють місяць до місяця, - а саме кількість робочих дней. бо в травні їх 23, червень - 20, липень знову 23. тому середній розмір інтервенцій в день в травні - 134 млн дол, в червні - 149 млн дол, в липні - 144 млн дол.



при чому операції клієнтів банків з безготівкової майже не змінюються. продаж валюти був в районі 205 млн дол на день (в липні навіть трохи менше, ніж в червні), середній дефіцит на день - 65-70 млн дол, а загалом за місяць десь 1,5 ярди дол.



сальдо операцій з готівковою валютою якщо читати заголовки статей встановила рекорд, хоча насправді розмір закупівлі трохи більше 1 ярду дол на місяць в 2024 році був неодноразово. це друга складова, на що витрачаються інтервенції НБУ.



загалом - збільшення надходжень поки що не видно. й я не певен, що серпень не виправить ситуацію, бо навіть якщо надходження збільшаться, не факт, що не збільшаться витрати. інтервенції НБУ закрили в липні 55% відсотків. підстав для укріплення курсу гривні не бачу.



й ще один фактор - співвідношення гривні, яка забрав НБУ через інтервенції й скільки гривні потрапило в банківську систему з бюджету. так, інтервенції ростуть:

травень - 123 ярди грн, червень - 121 ярд грн, липень - 136 ярдів грн.



а от витрати бюджету зменшуються:

травень - 130 ярди грн, червень - 119 ярд грн, липень - 117 ярдів грн.



цей фактор навпаки стримує курс, бо гривні просто стає менше. поки ще некритично - але це вже тренд. який може миттєво змінитись, якщо бюджет почнуть фінансувати не за рахунок допомоги.



й з цікавинок - інтервенції першого серпня - майже 210 млн. чому як - поки тиша. подивимось трохи пізніше