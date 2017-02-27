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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11575115761157711578

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 42
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
14%
6
41,50-42,00
50%
21
42,00-42,50
12%
5
42,50-43,00
7%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
7%
3
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:51

  flyman написав:і золото?
І золото нарешті є у України! Вітаємо олімпійську жіночу шабле-фехтувальну збірну!
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:14

  Visky написав:
  flyman написав:і золото?
І золото нарешті є у України! Вітаємо олімпійську жіночу шабле-фехтувальну збірну!
Символічно
Шабля-Україна-Золото
Поки мужики воюють їх жінки довели що не тільки козаки віртуозно володіли шаблею
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 02:05

  Visky написав: Трамп нещодавно вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп. :D
А потім Трамп знову погодився на дебати, але на "його" Фокс-ньюс 4.9 , поставивши Камалу в позицію "стадіон так стадіон!" і та наче вимушено погодилася

Цирк! американський. А тепер Харріс відмовилась від дебатів на Фоксі, викрутившись з позиції "стадіон так стадіон!": "Я прийду на дебати на телеканал ABC 10 вересня, навіть якщо Трамп туди не зʼявиться". Цілком ймовірно, що "дебати" вони проведуть самі з собою на різних каналах в різний час
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 06:22

  Visky написав:
  Visky написав: Трамп нещодавно вимагав дебатів з Харріс, та погодилася, а Трамп взяв... і відмовився. "Навіщо мені ті дебати?!" - сказав Трамп. :D
А потім Трамп знову погодився на дебати, але на "його" Фокс-ньюс 4.9 , поставивши Камалу в позицію "стадіон так стадіон!" і та наче вимушено погодилася

Цирк! американський. А тепер Харріс відмовилась від дебатів на Фоксі, викрутившись з позиції "стадіон так стадіон!": "Я прийду на дебати на телеканал ABC 10 вересня, навіть якщо Трамп туди не зʼявиться". Цілком ймовірно, що "дебати" вони проведуть самі з собою на різних каналах в різний час


Мені їх поведінка цілком нагадує як партнери з далекобійними ракетами - дамо/недамо, та або бити/не бити та або надаємо згоду/не надаємо згоду. Проте є Фіцьо і Орбан - все чітко і зрозуміло.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 08:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що там, буде чорний понеділок/лебідь в США на біржах? Хто знає?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:42

Warren Buffett’s Berkshire Hathaway slashed its stake in tech giant Apple by nearly 50%, according to Berkshire’s second quarter earnings report released on Saturday.
vossmy
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 13:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

що там з грошима?

липень завершився, й всі почали обговорювати деякі рекорди пов'язані з міжбанком. а саме, розмір інтервенцій в сумі 3,3 ярди дол. але насправді, стрибок інтервенцій пройшов в червні проти травня. бо є такий фактор, про який забувають казати, коли порівнюють місяць до місяця, - а саме кількість робочих дней. бо в травні їх 23, червень - 20, липень знову 23. тому середній розмір інтервенцій в день в травні - 134 млн дол, в червні - 149 млн дол, в липні - 144 млн дол.

при чому операції клієнтів банків з безготівкової майже не змінюються. продаж валюти був в районі 205 млн дол на день (в липні навіть трохи менше, ніж в червні), середній дефіцит на день - 65-70 млн дол, а загалом за місяць десь 1,5 ярди дол.

сальдо операцій з готівковою валютою якщо читати заголовки статей встановила рекорд, хоча насправді розмір закупівлі трохи більше 1 ярду дол на місяць в 2024 році був неодноразово. це друга складова, на що витрачаються інтервенції НБУ.

загалом - збільшення надходжень поки що не видно. й я не певен, що серпень не виправить ситуацію, бо навіть якщо надходження збільшаться, не факт, що не збільшаться витрати. інтервенції НБУ закрили в липні 55% відсотків. підстав для укріплення курсу гривні не бачу.

й ще один фактор - співвідношення гривні, яка забрав НБУ через інтервенції й скільки гривні потрапило в банківську систему з бюджету. так, інтервенції ростуть:
травень - 123 ярди грн, червень - 121 ярд грн, липень - 136 ярдів грн.

а от витрати бюджету зменшуються:
травень - 130 ярди грн, червень - 119 ярд грн, липень - 117 ярдів грн.

цей фактор навпаки стримує курс, бо гривні просто стає менше. поки ще некритично - але це вже тренд. який може миттєво змінитись, якщо бюджет почнуть фінансувати не за рахунок допомоги.

й з цікавинок - інтервенції першого серпня - майже 210 млн. чому як - поки тиша. подивимось трохи пізніше
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 16:13

Після виходу даних по платіжному балансу за 2кв.2024р. Мої прогнози Рахунку поточних операцій
3кв. 2024р. = -7...-8.5млрд.$ (факт 2кв.-5.445 млрд.$ - рекорд з 2013р.)
2024р. = -20...-25млрд.$ (2023р. -9.655 млрд.$, 2022р. +7.929 млрд.$)
Прогноз побудовано на базі трендів історичних даних. Тобто, якщо будемо рухатись як рухались, то вийдемо на ці цифри.
Навіть для мене, такі цифри шокуючі. Почекаємо квартал, перевіримо модельку.
ПС. До перегляду НБУ даних попередніх періодів, прогноз був менш апокаліптичним, тобто песимістичним.
ППС. В 2025 буде якийсь +- стабілізец на рівні -30млрд.$
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:09

  BIGor написав:Що там, буде чорний понеділок/лебідь в США на біржах? Хто знає?

Ну точно не рядові інвестори. Я вже практично в мінусах, тільки Defense сектор трохи спас ситуацію (особливо LMT порадував).
Якось всі дуже нервово реагують на найменші негативні новини. Походу треба було вийти в кеш - імовірно ринок буде мінімум до виборів ковбасити.
she_ne_investor
 
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