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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2024 10:30
vossmy написав:
Warren Buffett’s Berkshire Hathaway slashed its stake in tech giant Apple by nearly 50%, according to Berkshire’s second quarter earnings report released on Saturday.
Буде. В п'ятницю обвалився Intel.
Сьогодні зранку обвалився японський Nikkei на понад 12%. Не бачу підстав для завершення здуття бульок. І це вже другий день обвалу. Загальне падіння за 2 дні - понад 17 відсотків.
Справа в тому, що більшість американських акцій мала дуже низьку дивідентну дохідність - десь 1.2-1.5%. Коли по 10-річним облігаціям давали 5% річних. От зараз світові ринки і буде лихоманити.
Востаннє редагувалось Denik
в Пон 05 сер, 2024 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 10:36
Denik написав: vossmy написав:
Warren Buffett’s Berkshire Hathaway slashed its stake in tech giant Apple by nearly 50%, according to Berkshire’s second quarter earnings report released on Saturday.
Буде. В п'ятницю обвалився Intel.
Сьогодні зранку обвалився японський Nikkei на понад 12%. Не бачу підстав для завершення здуття бульок.
Справа в тому, що більшість американських акцій мала дуже низьку дивідентну дохідність - десь 1.2-1.5%. Коли по 10-річним облігаціям давали 5% річних. От зараз світові ринки і буде лихоманити.
думаю, що гам той весь в очікуванні шухєра на БС, в Лівані напр.
тим часом Ітел баласт скинув
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Додано: Пон 05 сер, 2024 11:18
Даже Уоррен Баффетт своими действиями подверждает, что наличный доллар США - он и в Африке доллар.
Думаю, что за «Оракулом из Омахи» последуют многие, или уже последовали.
Акции - не всегда надежный актив, который может и обесцениваться...
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Victor8
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Додано: Пон 05 сер, 2024 11:23
Victor8 написав:
Даже Уоррен Баффетт своими действиями подверждает, что наличный доллар США - он и в Африке доллар.
Думаю, что за «Оракулом из Омахи» последуют многие, или уже последовали.
Акции - не всегда надежный актив, который может и обесцениваться...
формулу Г-Т-Г ще ніхто не відміняв, час входити в кеш, і час купувати активи ... чи спати на ліжку забитому нікомунепотрібними мертвими президентами?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 11:40
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