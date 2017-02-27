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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11576115771157811579

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 45
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
7%
3
41,00-41,50
16%
7
41,50-42,00
47%
21
42,00-42,50
11%
5
42,50-43,00
7%
3
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:30

  vossmy написав:Warren Buffett’s Berkshire Hathaway slashed its stake in tech giant Apple by nearly 50%, according to Berkshire’s second quarter earnings report released on Saturday.

Буде. В п'ятницю обвалився Intel.
Сьогодні зранку обвалився японський Nikkei на понад 12%. Не бачу підстав для завершення здуття бульок. І це вже другий день обвалу. Загальне падіння за 2 дні - понад 17 відсотків.
Справа в тому, що більшість американських акцій мала дуже низьку дивідентну дохідність - десь 1.2-1.5%. Коли по 10-річним облігаціям давали 5% річних. От зараз світові ринки і буде лихоманити.
Востаннє редагувалось Denik в Пон 05 сер, 2024 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:36

  Denik написав:
  vossmy написав:Warren Buffett’s Berkshire Hathaway slashed its stake in tech giant Apple by nearly 50%, according to Berkshire’s second quarter earnings report released on Saturday.

Буде. В п'ятницю обвалився Intel.
Сьогодні зранку обвалився японський Nikkei на понад 12%. Не бачу підстав для завершення здуття бульок.
Справа в тому, що більшість американських акцій мала дуже низьку дивідентну дохідність - десь 1.2-1.5%. Коли по 10-річним облігаціям давали 5% річних. От зараз світові ринки і буде лихоманити.

думаю, що гам той весь в очікуванні шухєра на БС, в Лівані напр.
тим часом Ітел баласт скинув
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 11:18

Даже Уоррен Баффетт своими действиями подверждает, что наличный доллар США - он и в Африке доллар.
Думаю, что за «Оракулом из Омахи» последуют многие, или уже последовали.
Акции - не всегда надежный актив, который может и обесцениваться...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 11:23

  Victor8 написав:Даже Уоррен Баффетт своими действиями подверждает, что наличный доллар США - он и в Африке доллар.
Думаю, что за «Оракулом из Омахи» последуют многие, или уже последовали.
Акции - не всегда надежный актив, который может и обесцениваться...

формулу Г-Т-Г ще ніхто не відміняв, час входити в кеш, і час купувати активи ... чи спати на ліжку забитому нікомунепотрібними мертвими президентами?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 11:40

Яким буде курс долара у серпні та що на це впливатиме
Ірина_
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