прийшло запрошення на ту роздачу слонів
viewtopic.php?p=5752124#p5752124
але... як би не занадто дорого!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2024 21:50
прийшло запрошення на ту роздачу слонів
viewtopic.php?p=5752124#p5752124
але... як би не занадто дорого!
Додано: Пон 05 сер, 2024 22:06
якийсь суперечливі твердження. коли попит значно перевищує пропозицію, то НБУ завжди робить значні інтервенції.
а минулого тижня інтервенція на рівні 767 млн дол - це ніяке не зниження. он першого серпня взагалі більше 200 млн дол. до речі таке зростання інтервенцій було викликано великим стрибком попиту клієнтів банків на валюту - до 372 млн дол проти продажу клієнтами 232 млн. дефіцит відповідно - 140 млн дол.
й головне НБУ не заробляє на коливаннях курсів. от чого він не робить, так це не змінює курс для того щоб продати дорожче, чи купити дешевше - в нього інша мета. й скільки він буде продавати цей транш - півтора місяці? курс навіть на тиждень не відчутний на таких періодах.
Додано: Пон 05 сер, 2024 22:24
Shaman Не суперечливі. Важливий не обсяг інтервенцій, а результативний рух курсу від них. Як писав, НБУ ж знаючи про цей транш, минулого тижня гнав курс догори, знизивши інтервенції, тепер збивають курс всупереч більшому попиту на валюту. Все логічно і фактично вірно.
А суперечливе Ваше: "головне НБУ не заробляє на коливаннях курсів. от чого він не робить, так це не змінює курс для того щоб продати дорожче, чи купити дешевше".
1. Є і від цього інколи профіт на балансі НБУ.
2. Ви не зрозуміли, що це закид не до установи, а до тих хто нею керує і їхніх "любих друзів", вигоданабувачів від таких схем і інсайду
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