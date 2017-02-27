прийшло запрошення на ту роздачу слонів
viewtopic.php?p=5752124#p5752124
але... як би не занадто дорого!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2024 21:50
прийшло запрошення на ту роздачу слонів
viewtopic.php?p=5752124#p5752124
але... як би не занадто дорого!
Додано: Пон 05 сер, 2024 22:06
якийсь суперечливі твердження. коли попит значно перевищує пропозицію, то НБУ завжди робить значні інтервенції.
а минулого тижня інтервенція на рівні 767 млн дол - це ніяке не зниження. он першого серпня взагалі більше 200 млн дол. до речі таке зростання інтервенцій було викликано великим стрибком попиту клієнтів банків на валюту - до 372 млн дол проти продажу клієнтами 232 млн. дефіцит відповідно - 140 млн дол.
й головне НБУ не заробляє на коливаннях курсів. от чого він не робить, так це не змінює курс для того щоб продати дорожче, чи купити дешевше - в нього інша мета. й скільки він буде продавати цей транш - півтора місяці? курс навіть на тиждень не відчутний на таких періодах.
Додано: Пон 05 сер, 2024 22:24
Shaman Не суперечливі. Важливий не обсяг інтервенцій, а результативний рух курсу від них. Як писав, НБУ ж знаючи про цей транш, минулого тижня гнав курс догори, знизивши інтервенції, тепер збивають курс всупереч більшому попиту на валюту. Все логічно і фактично вірно.
А суперечливе Ваше: "головне НБУ не заробляє на коливаннях курсів. от чого він не робить, так це не змінює курс для того щоб продати дорожче, чи купити дешевше".
1. Є і від цього інколи профіт на балансі НБУ.
2. Ви не зрозуміли, що це закид не до установи, а до тих хто нею керує і їхніх "любих друзів", вигоданабувачів від таких схем і інсайду
Додано: Пон 05 сер, 2024 22:31
Це якщо наш "маркетмейкер" не погонить курс донизу ще більше
Додано: Пон 05 сер, 2024 22:35
те що, хтось заробляє на інсайдах - можливо. те, що рух задля цього спеціально рухають - конспірологія. причини зовсім інші, але так на інсайдах заробити можна.
й як на мене, як цей транш взагалі впливає на міжбанк? немає прямого зв'язку, дуже опосередкований, про що я постійно кажу.
Додано: Пон 05 сер, 2024 23:08
Ось Ви самі підтверджуєте мою теорію. Не зважаючи, що сам "транш не впливає на міжбанк", що підтверджується кратною перевагою попиту над пропозицією, НБУ збільшив інтервенції на стільки, щоб знизити курс на 12 коп, начебто "транш працює"
Додано: Вів 06 сер, 2024 01:03
Колеги, питання про транш.)
Цей транш, як пишуть, піде на пенсії та зарплати бюджетникам. Крім того, цей транш є грантом. Тобто ці гроші ми віддавати не будемо.
Чи правильно я розумію, що:
1. Ця валюта осяде на якомусь валютному рахунку Mінфіна в НБУ?
2. НБУ буде продавать цю валюту відповідно заявок Мінфіна на міжбанку?
Востаннє редагувалось oleg49 в Вів 06 сер, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 сер, 2024 09:33
В Нацбанку лунають заклики скасувати 3-місячні депсертифікат
Тримісячні депозитні сертифікати (ДС) за поточних умов уже не такі ефективні, тому НБУ може розглянути варіант із їх скасуванням або принаймні скороченням спреду між ставками за тримісячними ДС (16%) та ДС овернайт (13%) без загроз для макрофінансової стабільності.
Таку думку висловили кілька членів комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку в підсумках монетарної дискусії.
Як зазначив один з них, такий інструмент мав більший ефект у той період, коли різниця між рівнем облікової ставки і депозитними ставками була значною, а банкам бракувало альтернативних напрямів для інвестування строкових коштів.
"Натомість упродовж останніх місяців вплив операцій з тримісячними ДС на цінову політику багатьох банків суттєво зменшився, вони майже не відреагували на зниження спреду між обліковою ставкою та ставкою за тримісячними ДС", – йдеться у заяві.
Ще один член КМП погодився з такою думкою та додав, що конкуренція банків за вкладників є достатньо жвавою й без урахування тримісячних ДС. Наприклад, деякі банки навіть на етапі пом’якшення процентної політики НБУ вдавалися до незначного підвищення ставок, що давало їм змогу демонструвати непогану динаміку залучення вкладів.
"Агресивна цінова конкуренція за вкладників дала змогу приватним банкам відвоювати значну частку нових строкових депозитів у маркетмейкерів. Зі свого боку, останні мають значний запас операційної прибутковості, щоб не поспішати зі зниженням депозитних ставок і надалі не втрачати клієнтів. Тому більший вплив на ставки ймовірно мають обов’язкові резерви", – зазначив член комітету.
Однак більшість учасників дискусії висловилася за збереження поточних параметрів операційного дизайну, у тому числі спреду між обліковою ставкою та ставкою за тримісячними депозитними сертифікатами. На їхню думку, цей інструмент відіграв важливу роль для відновлення привабливості гривневих активів у 2023 році та досі підтримує конкуренцію банків за строкові вкладення, а також сприяє формуванню культури строкових заощаджень у національній валюті.
Один із цих членів КМП зауважив, що спред між обліковою ставкою та ставкою за тримісячними ДС на рівні 3 в. п. спонукає банки й надалі конкурувати за вкладників та повністю використовувати наявний ліміт за такими ДС. Отже, цей інструмент зберігає свою дієвість як стимул для залучення строкових коштів та засіб, що стримує зниження ставок за строковими депозитами. Зв’язування гривневої ліквідності у строкових інструментах, зі свого боку, обмежує тиск на валютному ринку.
Ретроспективний аналіз свідчить, що скорочення спреду між обліковою ставкою та ставкою за тримісячними ДС призводило до суттєвішого зменшення ставок за строковими гривневими депозитами, ніж передбачено типовим відгуком зниження середньозваженої ставки за інструментами НБУ.
"В умовах розвороту інфляційного тренду та посилення тиску на валютному ринку таких ефектів варто уникати. Натомість слід залишати цей дієвий інструмент в арсеналі НБУ, враховуючи баланс ризиків для інфляційної динаміки", – зазначили в НБУ.
Із цим погодився інший член КМП, який додав, що бачить можливість повернення до конвенційного операційного дизайну лише за умови стійкого сповільнення інфляції до цілі 5%. Перегляд параметрів операційного дизайну за поточних умов, на його думку, є неконсистентним із прагненням НБУ обмежити триваюче посилення цінового тиску та сформувати стійкий дезінфляційний тренд у подальшому. Водночас збереження поточного дизайну тримісячних ДС є цілком логічним у контексті призупинення пом’якшення процентної політики.
Додано: Вів 06 сер, 2024 10:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
переклад із мови зомбоящиків - пацани накрались
можна трішки попуститись
ну зовсім Е:)
Додано: Вів 06 сер, 2024 10:42
тут хто що бачить як ви бачите вкрасти на тримісячних депосерт?
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