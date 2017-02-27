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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 10:51
oleg49 написав: Visky написав: Shaman написав:
як на мене, як цей транш взагалі впливає на міжбанк? немає прямого зв'язку, дуже опосередкований, про що я постійно кажу.
Ось Ви самі підтверджуєте мою теорію. Не зважаючи, що сам "транш не впливає на міжбанк", що підтверджується кратною перевагою попиту над пропозицією, НБУ збільшив інтервенції на стільки, щоб знизити курс на 12 коп, начебто "транш працює"
Колеги, питання про транш.)
Цей транш, як пишуть, піде на пенсії та зарплати бюджетникам. Крім того, цей транш є грантом. Тобто ці гроші ми віддавати не будемо.
Чи правильно я розумію, що:
1. Ця валюта осяде на якомусь валютному рахунку Mінфіна в НБУ?
2. НБУ буде продавать цю валюту відповідно заявок Мінфіна на міжбанку?
коли кажуть на що піде транш - це велика умовність. гроші потрапляють в загальний котел - бюджет, й в подальшому вони не маркуються які гроші на що саме витрачені.
з приводу того, що відбувається з валютою при іноземній допомозі. по-перше, це внутрішня кухня держави, й звітів з цього приводу немає. але з того, що видно в публічних звітах відбувається наступне:
- валюта потрапляє уряду/мінфіну. до речі, а технічно це куди - на валютні рахунки казначейства? чи який механізм, хто знає?
- ось тут найцікавіше. з того, що я бачу, я роблю припущення (вірогідність 95%), що відбувається наступне - під цю валюту НБУ закидає гривню в казначейство, а валюта переходить на рахунки НБУ, в ЗВР. ЗВР вважаються як рахунки уряду, так й НБУ. розбивки в оперативних звітах немає. можливо відповідь можна знайти, проаналізувавши річний звіт НБУ
- потім НБУ за потреби продає цю валюту на міжбанку, закриваючи дефіцит. все
висновки - на міжбанку валюта від допомоги не продається. й відповідно фізичне надходження траншів ніяк не впливає на курс на міжбанку
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Shaman
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Додано: Вів 06 сер, 2024 10:56
Visky написав: Shaman написав:
як на мене, як цей транш взагалі впливає на міжбанк? немає прямого зв'язку, дуже опосередкований, про що я постійно кажу.
Ось Ви самі підтверджуєте мою теорію. Не зважаючи, що сам "транш не впливає на міжбанк", що підтверджується кратною перевагою попиту над пропозицією, НБУ збільшив інтервенції
на стільки, щоб знизити курс на 12 коп, начебто "транш працює"
а чому ви вирішили, що саме через це? що курс знизився через те, що хтось хоче показати, що транш працює? причина може бути зовсім інше.
як припущення - така думка можлива. але це так, гадання
та й не було вчора збільшення інтервенцій, стандартні 144
млн дол.
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Shaman
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:20
Shaman написав:
- під цю валюту НБУ закидає гривню в казначейство, а валюта переходить на рахунки НБУ, в ЗВР. ЗВР вважаються як рахунки уряду, так й НБУ. розбивки в оперативних звітах немає. можливо відповідь можна знайти, проаналізувавши річний звіт НБУ
- потім НБУ за потреби продає цю валюту на міжбанку, закриваючи дефіцит. все
висновки - на міжбанку валюта від допомоги не продається. й відповідно фізичне надходження траншів ніяк не впливає на курс на міжбанку
Я бы сформулировал вывод осторожнее: правительство не продает валюту непосредственно на межбанке.
Попробую продолжить описанную Вами цепочку.
- Минфин продает нацбанку валюту за эмитированную гривну;
- Минфин тратит эту гривну, вбрасывает ее в рынок.
- НБУ продает в рынок купленную у Минфина валюту и изымает обратно эмитированную гривну.
Т.о. получается, что траншеи продаются на МБ при посредничестве НБУ, и процесс этот растянут во времени.
Это позволяет утверждать, что объем поступлений влияет на курс, но не в моменты выделения траншеи.
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Сибарит
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Додано: Вів 06 сер, 2024 12:30
НБУ прогнозує, що на кінець 2026 року валютні резерви будуть 32 млрд.
оптимісти ))
може більше не планують резерви зливати для підтримки курсу?
чи все банальніше - аналітикиня НБУ що писала інфляційний звіт в очі не бачила співробітника який зливає резерви для підтримки курсу ))
обсяг допомоги на 2025 рік НБУ тепер прогнозує на рівні 31,4 млрд.
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 06 сер, 2024 12:32
Сибарит написав: Shaman написав:
- під цю валюту НБУ закидає гривню в казначейство, а валюта переходить на рахунки НБУ, в ЗВР. ЗВР вважаються як рахунки уряду, так й НБУ. розбивки в оперативних звітах немає. можливо відповідь можна знайти, проаналізувавши річний звіт НБУ
- потім НБУ за потреби продає цю валюту на міжбанку, закриваючи дефіцит. все
висновки - на міжбанку валюта від допомоги не продається. й відповідно фізичне надходження траншів ніяк не впливає на курс на міжбанку
Я бы сформулировал вывод осторожнее: правительство не продает валюту непосредственно на межбанке.
Попробую продолжить описанную Вами цепочку.
- Минфин продает нацбанку валюту за эмитированную гривну;
- Минфин тратит эту гривну, вбрасывает ее в рынок.
- НБУ продает в рынок купленную у Минфина валюту и изымает обратно эмитированную гривну.
Т.о. получается, что траншеи продаются на МБ при посредничестве НБУ, и процесс этот растянут во времени.
Это позволяет утверждать, что объем поступлений влияет на курс, но не в моменты выделения траншеи.
як на мене, це те ж саме, лише іншими словами.
але є нюанс. на поточний момент НБУ продав набагато менше валюти, ніж отримав уряд допомоги. про це свідчить й розмір ЗВР, й кількість гривні в обігу. тобто велика частина іноземної допомоги ще взагалі не потрапила на міжбанк, хоча уряд витратив вже весь гривневий еквівалент цієї допомоги
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Shaman
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Додано: Вів 06 сер, 2024 12:34
sergey_stasyuk555 написав:
НБУ прогнозує, що на кінець 2026 року
валютні резерви будуть 32 млрд.
оптимісти ))
може більше не планують резерви зливати для підтримки курсу?
чи все банальніше - аналітикиня НБУ що писала інфляційний звіт в очі не бачила співробітника який зливає резерви для підтримки курсу ))
обсяг допомоги на 2025 рік НБУ тепер прогнозує на рівні 31,4 млрд.
вони просто рахують планові інтервенції НБУ та планову іноземної допомогу - й просто розраховують залишки ЗВР.
у будь-якому рівень аналітиків НБУ вищий за рівень авторів таких коментарів
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