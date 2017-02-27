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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11579115801158111582>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 51
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
3
41,00-41,50
18%
9
41,50-42,00
47%
24
42,00-42,50
10%
5
42,50-43,00
8%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
6%
3
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:56

  Visky написав:
  Shaman написав: як на мене, як цей транш взагалі впливає на міжбанк? немає прямого зв'язку, дуже опосередкований, про що я постійно кажу.
Ось Ви самі підтверджуєте мою теорію. Не зважаючи, що сам "транш не впливає на міжбанк", що підтверджується кратною перевагою попиту над пропозицією, НБУ збільшив інтервенції на стільки, щоб знизити курс на 12 коп, начебто "транш працює"

а чому ви вирішили, що саме через це? що курс знизився через те, що хтось хоче показати, що транш працює? причина може бути зовсім інше.

як припущення - така думка можлива. але це так, гадання :D та й не було вчора збільшення інтервенцій, стандартні 144 млн дол.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:20

  Shaman написав:- під цю валюту НБУ закидає гривню в казначейство, а валюта переходить на рахунки НБУ, в ЗВР. ЗВР вважаються як рахунки уряду, так й НБУ. розбивки в оперативних звітах немає. можливо відповідь можна знайти, проаналізувавши річний звіт НБУ
- потім НБУ за потреби продає цю валюту на міжбанку, закриваючи дефіцит. все

висновки - на міжбанку валюта від допомоги не продається. й відповідно фізичне надходження траншів ніяк не впливає на курс на міжбанку

Я бы сформулировал вывод осторожнее: правительство не продает валюту непосредственно на межбанке.
Попробую продолжить описанную Вами цепочку.
- Минфин продает нацбанку валюту за эмитированную гривну;
- Минфин тратит эту гривну, вбрасывает ее в рынок.
- НБУ продает в рынок купленную у Минфина валюту и изымает обратно эмитированную гривну.

Т.о. получается, что траншеи продаются на МБ при посредничестве НБУ, и процесс этот растянут во времени.

Это позволяет утверждать, что объем поступлений влияет на курс, но не в моменты выделения траншеи.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 12:30

НБУ прогнозує, що на кінець 2026 року валютні резерви будуть 32 млрд.
оптимісти ))
може більше не планують резерви зливати для підтримки курсу?
чи все банальніше - аналітикиня НБУ що писала інфляційний звіт в очі не бачила співробітника який зливає резерви для підтримки курсу ))

обсяг допомоги на 2025 рік НБУ тепер прогнозує на рівні 31,4 млрд.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 12:32

  Сибарит написав:
  Shaman написав:- під цю валюту НБУ закидає гривню в казначейство, а валюта переходить на рахунки НБУ, в ЗВР. ЗВР вважаються як рахунки уряду, так й НБУ. розбивки в оперативних звітах немає. можливо відповідь можна знайти, проаналізувавши річний звіт НБУ
- потім НБУ за потреби продає цю валюту на міжбанку, закриваючи дефіцит. все

висновки - на міжбанку валюта від допомоги не продається. й відповідно фізичне надходження траншів ніяк не впливає на курс на міжбанку

Я бы сформулировал вывод осторожнее: правительство не продает валюту непосредственно на межбанке.
Попробую продолжить описанную Вами цепочку.
- Минфин продает нацбанку валюту за эмитированную гривну;
- Минфин тратит эту гривну, вбрасывает ее в рынок.
- НБУ продает в рынок купленную у Минфина валюту и изымает обратно эмитированную гривну.

Т.о. получается, что траншеи продаются на МБ при посредничестве НБУ, и процесс этот растянут во времени.

Это позволяет утверждать, что объем поступлений влияет на курс, но не в моменты выделения траншеи.

як на мене, це те ж саме, лише іншими словами.

але є нюанс. на поточний момент НБУ продав набагато менше валюти, ніж отримав уряд допомоги. про це свідчить й розмір ЗВР, й кількість гривні в обігу. тобто велика частина іноземної допомоги ще взагалі не потрапила на міжбанк, хоча уряд витратив вже весь гривневий еквівалент цієї допомоги
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 12:34

  sergey_stasyuk555 написав:НБУ прогнозує, що на кінець 2026 року валютні резерви будуть 32 млрд.
оптимісти ))
може більше не планують резерви зливати для підтримки курсу?
чи все банальніше - аналітикиня НБУ що писала інфляційний звіт в очі не бачила співробітника який зливає резерви для підтримки курсу ))

обсяг допомоги на 2025 рік НБУ тепер прогнозує на рівні 31,4 млрд.

вони просто рахують планові інтервенції НБУ та планову іноземної допомогу - й просто розраховують залишки ЗВР.

у будь-якому рівень аналітиків НБУ вищий за рівень авторів таких коментарів 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 12:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Минфин продает нацбанку валюту за эмитированную гривну;

Це в момент приходу траншу чи коли його лише обіцяють?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 12:44

Shaman
ти хоча б той звіт відкрий, "спеціаліст"...
нє чітал но осуждаю?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:03

  sergey_stasyuk555 написав:Shaman
ти хоча б той звіт відкрий, "спеціаліст"...
нє чітал но осуждаю?

по рівню коментаря видно, що обговорювати тут немає чого... обґрунтовану критику трохи по іншому пишуть

а ти цей звіт хоч читав, чи лише на картинки подивився? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:03

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:Минфин продает нацбанку валюту за эмитированную гривну;

Це в момент приходу траншу чи коли його лише обіцяють?

в момент надходження чи після цього
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:16

  Shaman написав:
  greenozon написав:
  jump написав:Тримісячні депозитні сертифікати (ДС) за поточних умов уже не такі ефективні, тому НБУ може розглянути варіант із їх скасуванням або принаймні скороченням спреду між ставками за тримісячними ДС (16%) та ДС овернайт (13%) без загроз для макрофінансової стабільності.

переклад із мови зомбоящиків - пацани накрались
можна трішки попуститись
ну зовсім Е:)

тут хто що бачить :D як ви бачите вкрасти на тримісячних депосерт? :shock:

"на цих 3% живу" (с) (тм)
flyman
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