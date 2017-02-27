ти згоден з НБУ що на кінець 2026 року резерви будуть 32 млрд доларів?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 сер, 2024 13:30
Додано: Вів 06 сер, 2024 14:00
як людина, яка склала багато планів, я дуже обережно відношусь до всіх цих прогнозів більш цікаво, які припущення використовують при складанні прогнозів. тому на підставі тих припущень, що вони заклали, має бути в ЗВР 32 ярди дол. скільки буде насправді, ніхто не знаю, бо що з припущень правильне, а що ні - життя покаже. скоріш за все цифра буде інша.
а в тебе немає ніякого прогнозу й ніяких припущень, тому сміятися зі звіту НБУ можна, а от обгрнутовано критикувати - не вийде.
мета таких звітів - показати - рухаємося в цьому коридорі подій - прийдемо туди. але головне розуміти, що обставини постійно змінюються, тому регулярно потрібно вносити корективи. це потенційний шлях нашого руху, а не фактичний його результат. тому всі ці прогнози умовні.
Додано: Вів 06 сер, 2024 14:14
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