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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11579115801158111582

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 51
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
3
41,00-41,50
18%
9
41,50-42,00
47%
24
42,00-42,50
10%
5
42,50-43,00
8%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
6%
3
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:30

  Shaman написав:по рівню коментаря видно, що обговорювати тут немає чого... обґрунтовану критику трохи по іншому пишуть

ти згоден з НБУ що на кінець 2026 року резерви будуть 32 млрд доларів?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:00

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:по рівню коментаря видно, що обговорювати тут немає чого... обґрунтовану критику трохи по іншому пишуть

ти згоден з НБУ що на кінець 2026 року резерви будуть 32 млрд доларів?

як людина, яка склала багато планів, я дуже обережно відношусь до всіх цих прогнозів :D більш цікаво, які припущення використовують при складанні прогнозів. тому на підставі тих припущень, що вони заклали, має бути в ЗВР 32 ярди дол. скільки буде насправді, ніхто не знаю, бо що з припущень правильне, а що ні - життя покаже. скоріш за все цифра буде інша.

а в тебе немає ніякого прогнозу й ніяких припущень, тому сміятися зі звіту НБУ можна, а от обгрнутовано критикувати - не вийде.

мета таких звітів - показати - рухаємося в цьому коридорі подій - прийдемо туди. але головне розуміти, що обставини постійно змінюються, тому регулярно потрібно вносити корективи. це потенційний шлях нашого руху, а не фактичний його результат. тому всі ці прогнози умовні.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:14

  Shaman написав:всі ці прогнози умовні.

раз ти не здатен хоть щось спрогнозувати - навіщо критикуєш мою критику прогнозу нбу?
sergey_stasyuk555
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