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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11580115811158211583>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 53
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
3
41,00-41,50
19%
10
41,50-42,00
45%
24
42,00-42,50
11%
6
42,50-43,00
8%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
6%
3
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:45

  Shaman написав:
  Сибарит написав:
  Shaman написав:- під цю валюту НБУ закидає гривню в казначейство, а валюта переходить на рахунки НБУ, в ЗВР. ЗВР вважаються як рахунки уряду, так й НБУ. розбивки в оперативних звітах немає. можливо відповідь можна знайти, проаналізувавши річний звіт НБУ
- потім НБУ за потреби продає цю валюту на міжбанку, закриваючи дефіцит. все

висновки - на міжбанку валюта від допомоги не продається. й відповідно фізичне надходження траншів ніяк не впливає на курс на міжбанку

Я бы сформулировал вывод осторожнее: правительство не продает валюту непосредственно на межбанке.
Попробую продолжить описанную Вами цепочку.
- Минфин продает нацбанку валюту за эмитированную гривну;
- Минфин тратит эту гривну, вбрасывает ее в рынок.
- НБУ продает в рынок купленную у Минфина валюту и изымает обратно эмитированную гривну.

Т.о. получается, что траншеи продаются на МБ при посредничестве НБУ, и процесс этот растянут во времени.

Это позволяет утверждать, что объем поступлений влияет на курс, но не в моменты выделения траншеи.

як на мене, це те ж саме, лише іншими словами.

але є нюанс. на поточний момент НБУ продав набагато менше валюти, ніж отримав уряд допомоги. про це свідчить й розмір ЗВР, й кількість гривні в обігу. тобто велика частина іноземної допомоги ще взагалі не потрапила на міжбанк, хоча уряд витратив вже весь гривневий еквівалент цієї допомоги

За перші 7 міс. 2024р НБУ продав 18млрд. $. Отримали "допомоги"- 16млрд. $.
Але мене більш цікавить розтягнутий в часі процес надходження валюти (в т.ч. від нового гранту) на МБ.
Як я розумію Казначейство з'ясовує скільки в нього не хватає гривні пенсіонерам та бюджетникам. Подає цю заявку Мінфіну. Під цю заявку конвертується частина валюти від гранту на МБ.
До чого веду.
Якщо Казначейство запросить багато гривні, то на МБ з'явиться багато валюти. І це звісно вплине на укріплення гривні. Можливо, саме цей процес ми й спостерігаємо.
Якщо Казначейство скаже (уявимо), що в них достатньо грошей і без зовнішньої допомоги, то валюта так і залишиться (на якийсь час) на рахунках Мінфіну.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:47

Денис Шмигаль

Україна має запевнення від держав-партнерів та міжнародних фінансових інституцій, що всі потреби зовнішнього фінансування на цей рік будуть забезпечені.
Також найближчим часом очікуємо наступний транш обсягом 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. За 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою 16 млрд євро.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:54

  oleg49 написав:Як я розумію Казначейство з'ясовує скільки в нього не хватає гривні пенсіонерам та бюджетникам. Подає цю заявку Мінфіну. Під цю заявку конвертується частина валюти від гранту на МБ.
До чого веду.
Якщо Казначейство запросить багато гривні, то на МБ з'явиться багато валюти. І це звісно вплине на укріплення гривні. Можливо, саме цей процес ми й спостерігаємо.
Якщо Казначейство скаже (уявимо), що в них достатньо грошей і без зовнішньої допомоги, то валюта так і залишиться (на якийсь час) на рахунках Мінфіну.

На чём основано такое разумение? В отличие от пересичного, или, допустим, какого-нить экспортёра, НБУ совсем не обязательно чтобы дать кому-то гривну предварительно продавать валютную заначку. У него этой гривны не ограниченное количество. Зато есть задача рулить курсом в угоду каким-то своим высоким соображениям, а не ронять его тогда, когда не хочется.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:30

  oleg49 написав:
  Shaman написав:
  Сибарит написав:Я бы сформулировал вывод осторожнее: правительство не продает валюту непосредственно на межбанке.
Попробую продолжить описанную Вами цепочку.
- Минфин продает нацбанку валюту за эмитированную гривну;
- Минфин тратит эту гривну, вбрасывает ее в рынок.
- НБУ продает в рынок купленную у Минфина валюту и изымает обратно эмитированную гривну.

Т.о. получается, что траншеи продаются на МБ при посредничестве НБУ, и процесс этот растянут во времени.

Это позволяет утверждать, что объем поступлений влияет на курс, но не в моменты выделения траншеи.

як на мене, це те ж саме, лише іншими словами.

але є нюанс. на поточний момент НБУ продав набагато менше валюти, ніж отримав уряд допомоги. про це свідчить й розмір ЗВР, й кількість гривні в обігу. тобто велика частина іноземної допомоги ще взагалі не потрапила на міжбанк, хоча уряд витратив вже весь гривневий еквівалент цієї допомоги

За перші 7 міс. 2024р НБУ продав 18млрд. $. Отримали "допомоги"- 16млрд. $.
Але мене більш цікавить розтягнутий в часі процес надходження валюти (в т.ч. від нового гранту) на МБ.
Як я розумію Казначейство з'ясовує скільки в нього не хватає гривні пенсіонерам та бюджетникам. Подає цю заявку Мінфіну. Під цю заявку конвертується частина валюти від гранту на МБ.
До чого веду.
Якщо Казначейство запросить багато гривні, то на МБ з'явиться багато валюти. І це звісно вплине на укріплення гривні. Можливо, саме цей процес ми й спостерігаємо.
Якщо Казначейство скаже (уявимо), що в них достатньо грошей і без зовнішньої допомоги, то валюта так і залишиться (на якийсь час) на рахунках Мінфіну.

щоб побачити загальний баланс, треба дивитися з 2022 року. в 2024 НБУ так, продає валюту більше, ніж отримує.

вам відповіли, а ви зробили невірні висновки. навіть якщо казначейство запросить багато гривні, НБУ не треба продавати валюту на міжбанку - він її просто емітує й передасть казначейству. це ніяк не вплине ні на міжбанк, ні на курс.

але я вважаю, що в нас казначейство отримує гривні відразу після отримання чергового траншу - на всю суму траншу, а НБУ - всю суму валюти. я так думаю через один рядок в звіті НБУ
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:31

  moveton написав:
  oleg49 написав:Як я розумію Казначейство з'ясовує скільки в нього не хватає гривні пенсіонерам та бюджетникам. Подає цю заявку Мінфіну. Під цю заявку конвертується частина валюти від гранту на МБ.
До чого веду.
Якщо Казначейство запросить багато гривні, то на МБ з'явиться багато валюти. І це звісно вплине на укріплення гривні. Можливо, саме цей процес ми й спостерігаємо.
Якщо Казначейство скаже (уявимо), що в них достатньо грошей і без зовнішньої допомоги, то валюта так і залишиться (на якийсь час) на рахунках Мінфіну.

На чём основано такое разумение? В отличие от пересичного, или, допустим, какого-нить экспортёра, НБУ совсем не обязательно чтобы дать кому-то гривну предварительно продавать валютную заначку. У него этой гривны не ограниченное количество. Зато есть задача рулить курсом в угоду каким-то своим высоким соображениям, а не ронять его тогда, когда не хочется.

але правила надання гривні у НБУ дуже обмежені. просто так він не може робити емісію
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:35

  Shaman написав:але правила надання гривні у НБУ дуже обмежені. просто так він не може робити емісію

НЕ сомневаюсь, что просто так не может. Но то, что эмиссия делается под передачу валюты от Минфина, а продаётся эта валюта когда-то потом мне кажется более правдоподобным, чем обязательная продажа сразу. Иначе бы Минфин сам на бирже валюту продавал. Зачем ему для этого был бы НБУ?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:39

  moveton написав:
  Shaman написав:але правила надання гривні у НБУ дуже обмежені. просто так він не може робити емісію

НЕ сомневаюсь, что просто так не может. Но то, что эмиссия делается под передачу валюты от Минфина, а продаётся эта валюта когда-то потом мне кажется более правдоподобным, чем обязательная продажа сразу. Иначе бы Минфин сам на бирже валюту продавал. Зачем ему для этого был бы НБУ?

- емісія під валюту - на міжбанку чи ні - це законний канал
- ще є купівля ОВДП та рефінанс банків.

так й є - мінфін отримує гривні від НБУ взамін валюти від допомоги. я вже про це декілька повідомлень пишу :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:46

  Shaman написав:так й є - мінфін отримує гривні від НБУ взамін валюти від допомоги. я вже про це декілька повідомлень пишу :)

Я читал :) Но сейчас обсуждается другая точка зрения: что НБУ не выпускает гривну, закладывая валюту уже себе в резерв, а, как простой экспортёр, эту валюту продаёт и выручку отдаёт Минфину. Это тоже "мінфін отримує гривні від НБУ взамін валюти від допомоги", но на бирже отражается совсем иначе. Вот мне и интересно откуда взялась мысль, что оно именно так.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:50

  moveton написав:
  Shaman написав:так й є - мінфін отримує гривні від НБУ взамін валюти від допомоги. я вже про це декілька повідомлень пишу :)

Я читал :) Но сейчас обсуждается другая точка зрения: что НБУ не выпускает гривну, закладывая валюту уже себе в резерв, а, как простой экспортёр, эту валюту продаёт и выручку отдаёт Минфину. Это тоже "мінфін отримує гривні від НБУ взамін валюти від допомоги", но на бирже отражается совсем иначе. Вот мне и интересно откуда взялась мысль, что оно именно так.

питайте в адептів того, хто так вважає :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:30

  Shaman написав:
  moveton написав:
  Shaman написав:так й є - мінфін отримує гривні від НБУ взамін валюти від допомоги. я вже про це декілька повідомлень пишу :)

Я читал :) Но сейчас обсуждается другая точка зрения: что НБУ не выпускает гривну, закладывая валюту уже себе в резерв, а, как простой экспортёр, эту валюту продаёт и выручку отдаёт Минфину. Это тоже "мінфін отримує гривні від НБУ взамін валюти від допомоги", но на бирже отражается совсем иначе. Вот мне и интересно откуда взялась мысль, что оно именно так.

питайте в адептів того, хто так вважає :D

Не адепт - намагаюсь розібратись (тому тапком в мене не кидать). Але знайшов адепта це - ШІ. :) І ось що він пише:

Емісія гривні в процесі конвертації іноземної валюти зазвичай не відбувається. Процес конвертації валюти, як описано, включає обмін наявної іноземної валюти на вже існуючу гривню, а не створення нових грошових одиниць.
Ось як це відбувається детальніше:

1. Отримання валюти: Міністерство фінансів або інші державні установи отримують іноземну валюту від різних джерел.

2. Обмін валюти: Цю іноземну валюту продають на валютному ринку через Національний банк України. Національний банк купує іноземну валюту і надає еквівалентну суму в гривнях з існуючого обігу.

3. Перерахування гривень: Гривні, отримані від НБУ, перераховуються на рахунки Міністерства фінансів для використання в державних потребах.

Емісія нових грошей (гривні) може відбуватися в інших випадках, наприклад, коли НБУ здійснює монетарну політику, спрямовану на регулювання грошової маси в економіці. Однак це відбувається окремо від процесу конвертації іноземної валюти.

Таким чином, при звичайній конвертації іноземної валюти в гривню нові грошові одиниці не створюються; використовується вже існуюча грошова маса.
oleg49
 
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