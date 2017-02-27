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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 сер, 2024 16:46
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Ірина_
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:57
oleg49 написав: Shaman написав: moveton написав:
Я читал
Но сейчас обсуждается другая точка зрения: что НБУ не выпускает гривну, закладывая валюту уже себе в резерв, а, как простой экспортёр, эту валюту продаёт и выручку отдаёт Минфину. Это тоже "мінфін отримує гривні від НБУ взамін валюти від допомоги", но на бирже отражается совсем иначе. Вот мне и интересно откуда взялась мысль, что оно именно так.
питайте в адептів того, хто так вважає
Не адепт - намагаюсь розібратись (тому тапком в мене не кидать). Але знайшов адепта це - ШІ.
І ось що він пише:
цікавий хід конем - використання ШІ, але ніт.
лише показує, що наші експерти більшість теж не володіє реальними механізмами, як воно працює
Емісія гривні в процесі конвертації іноземної валюти зазвичай не відбувається. Процес конвертації валюти, як описано, включає обмін наявної іноземної валюти на вже існуючу гривню, а не створення нових грошових одиниць.
це справедливо лише для випадків торгівлі на міжбанку без участі НБУ
Ось як це відбувається детальніше:
1. Отримання валюти: Міністерство фінансів або інші державні установи отримують іноземну валюту від різних джерел.
це коректно
2. Обмін валюти: Цю іноземну валюту продають на валютному ринку через Національний банк України. Національний банк купує іноземну валюту і надає еквівалентну суму в гривнях з існуючого обігу.
це некоректно. тут гра слів, бо дійсно НБУ продає ту валюту, яку отримав від допомоги. а може й не ту - бо є ще попередні ЗВР. це вже черговий повтор - НБУ продає валюту від допомоги, під яку він вже емітував гривню.
й головне НБУ якраз емітує гривню, не з існуючого обігу. й питання - а що таке існуючий обіг? бо такого терміну немає, а що малося на увазі?
3. Перерахування гривень: Гривні, отримані від НБУ, перераховуються на рахунки Міністерства фінансів для використання в державних потребах.
гроші перераховуються ще до продажу валюти на міжбанку
Емісія нових грошей (гривні) може відбуватися в інших випадках, наприклад, коли НБУ здійснює монетарну політику, спрямовану на регулювання грошової маси в економіці. Однак це відбувається окремо від процесу конвертації іноземної валюти.
Таким чином, при звичайній конвертації іноземної валюти в гривню нові грошові одиниці не створюються; використовується вже існуюча грошова маса.
й схоже тут плутанина з термінами грошова маса та грошова база. це різні речі. у випадку з НБУ кажемо про грошову базу (інколи ще на форумі це називають банківська ліквідність). але знову ж таки кажемо не про формальну грошову базу, а про реальну - а саме грошова база плюс депосертифікати.
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Shaman
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Додано: Вів 06 сер, 2024 18:02
Shaman написав: oleg49 написав: Shaman написав:
питайте в адептів того, хто так вважає
Не адепт - намагаюсь розібратись (тому тапком в мене не кидать). Але знайшов адепта це - ШІ.
І ось що він пише:
цікавий хід конем - використання ШІ, але ніт.
лише показує, що наші експерти більшість теж не володіє реальними механізмами, як воно працює
Емісія гривні в процесі конвертації іноземної валюти зазвичай не відбувається. Процес конвертації валюти, як описано, включає обмін наявної іноземної валюти на вже існуючу гривню, а не створення нових грошових одиниць.
це справедливо лише для випадків торгівлі на міжбанку без участі НБУ
Ось як це відбувається детальніше:
1. Отримання валюти: Міністерство фінансів або інші державні установи отримують іноземну валюту від різних джерел.
це коректно
2. Обмін валюти: Цю іноземну валюту продають на валютному ринку через Національний банк України. Національний банк купує іноземну валюту і надає еквівалентну суму в гривнях з існуючого обігу.
це некоректно. тут гра слів, бо дійсно НБУ продає ту валюту, яку отримав від допомоги. а може й не ту - бо є ще попередні ЗВР. це вже черговий повтор - НБУ продає валюту від допомоги, під яку він вже емітував гривню.
й головне НБУ якраз емітує гривню, не з існуючого обігу. й питання - а що таке існуючий обіг? бо такого терміну немає, а що малося на увазі?
3. Перерахування гривень: Гривні, отримані від НБУ, перераховуються на рахунки Міністерства фінансів для використання в державних потребах.
гроші перераховуються ще до продажу валюти на міжбанку
Емісія нових грошей (гривні) може відбуватися в інших випадках, наприклад, коли НБУ здійснює монетарну політику, спрямовану на регулювання грошової маси в економіці. Однак це відбувається окремо від процесу конвертації іноземної валюти.
Таким чином, при звичайній конвертації іноземної валюти в гривню нові грошові одиниці не створюються; використовується вже існуюча грошова маса.
й схоже тут плутанина з термінами грошова маса та грошова база. це різні речі. у випадку з НБУ кажемо про грошову базу (інколи ще на форумі це називають банківська ліквідність). але знову ж таки кажемо не про формальну грошову базу, а про реальну - а саме грошова база плюс депосертифікати.
Дякую за коментарі.
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oleg49
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