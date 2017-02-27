Додано: Вів 06 сер, 2024 16:57

oleg49 написав: Shaman написав: moveton написав: Я читал Но сейчас обсуждается другая точка зрения: что НБУ не выпускает гривну, закладывая валюту уже себе в резерв, а, как простой экспортёр, эту валюту продаёт и выручку отдаёт Минфину. Это тоже "мінфін отримує гривні від НБУ взамін валюти від допомоги", но на бирже отражается совсем иначе. Вот мне и интересно откуда взялась мысль, что оно именно так. Я читалНо сейчас обсуждается другая точка зрения: что НБУ не выпускает гривну, закладывая валюту уже себе в резерв, а, как простой экспортёр, эту валюту продаёт и выручку отдаёт Минфину. Это тоже "мінфін отримує гривні від НБУ взамін валюти від допомоги", но на бирже отражается совсем иначе.

питайте в адептів того, хто так вважає питайте в адептів того, хто так вважає

Не адепт - намагаюсь розібратись (тому тапком в мене не кидать). Але знайшов адепта це - ШІ. І ось що він пише: Не адепт - намагаюсь розібратись (тому тапком в мене не кидать). Але знайшов адепта це - ШІ.І ось що він пише:

Емісія гривні в процесі конвертації іноземної валюти зазвичай не відбувається. Процес конвертації валюти, як описано, включає обмін наявної іноземної валюти на вже існуючу гривню, а не створення нових грошових одиниць.

Ось як це відбувається детальніше:



1. Отримання валюти: Міністерство фінансів або інші державні установи отримують іноземну валюту від різних джерел.

2. Обмін валюти: Цю іноземну валюту продають на валютному ринку через Національний банк України. Національний банк купує іноземну валюту і надає еквівалентну суму в гривнях з існуючого обігу.

3. Перерахування гривень: Гривні, отримані від НБУ, перераховуються на рахунки Міністерства фінансів для використання в державних потребах.

Емісія нових грошей (гривні) може відбуватися в інших випадках, наприклад, коли НБУ здійснює монетарну політику, спрямовану на регулювання грошової маси в економіці. Однак це відбувається окремо від процесу конвертації іноземної валюти.



Таким чином, при звичайній конвертації іноземної валюти в гривню нові грошові одиниці не створюються; використовується вже існуюча грошова маса.

цікавий хід конем - використання ШІ, але ніт.лише показує, що наші експерти більшість теж не володіє реальними механізмами, як воно працюєце справедливо лише для випадків торгівлі на міжбанку без участі НБУце коректноце некоректно. тут гра слів, бо дійсно НБУ продає ту валюту, яку отримав від допомоги. а може й не ту - бо є ще попередні ЗВР. це вже черговий повтор - НБУ продає валюту від допомоги, під яку він вже емітував гривню.й головне НБУ якраз емітує гривню, не з існуючого обігу. й питання - а що таке існуючий обіг? бо такого терміну немає, а що малося на увазі?гроші перераховуються ще до продажу валюти на міжбанкуй схоже тут плутанина з термінами грошова маса та грошова база. це різні речі. у випадку з НБУ кажемо про грошову базу (інколи ще на форумі це називають банківська ліквідність). але знову ж таки кажемо не про формальну грошову базу, а про реальну - а саме грошова база плюс депосертифікати.