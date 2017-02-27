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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 сер, 2024 16:46
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Ірина_
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:57
oleg49 написав: Shaman написав: moveton написав:
Я читал
Но сейчас обсуждается другая точка зрения: что НБУ не выпускает гривну, закладывая валюту уже себе в резерв, а, как простой экспортёр, эту валюту продаёт и выручку отдаёт Минфину. Это тоже "мінфін отримує гривні від НБУ взамін валюти від допомоги", но на бирже отражается совсем иначе. Вот мне и интересно откуда взялась мысль, что оно именно так.
питайте в адептів того, хто так вважає
Не адепт - намагаюсь розібратись (тому тапком в мене не кидать). Але знайшов адепта це - ШІ.
І ось що він пише:
цікавий хід конем - використання ШІ, але ніт.
лише показує, що наші експерти більшість теж не володіє реальними механізмами, як воно працює
Емісія гривні в процесі конвертації іноземної валюти зазвичай не відбувається. Процес конвертації валюти, як описано, включає обмін наявної іноземної валюти на вже існуючу гривню, а не створення нових грошових одиниць.
це справедливо лише для випадків торгівлі на міжбанку без участі НБУ
Ось як це відбувається детальніше:
1. Отримання валюти: Міністерство фінансів або інші державні установи отримують іноземну валюту від різних джерел.
це коректно
2. Обмін валюти: Цю іноземну валюту продають на валютному ринку через Національний банк України. Національний банк купує іноземну валюту і надає еквівалентну суму в гривнях з існуючого обігу.
це некоректно. тут гра слів, бо дійсно НБУ продає ту валюту, яку отримав від допомоги. а може й не ту - бо є ще попередні ЗВР. це вже черговий повтор - НБУ продає валюту від допомоги, під яку він вже емітував гривню.
й головне НБУ якраз емітує гривню, не з існуючого обігу. й питання - а що таке існуючий обіг? бо такого терміну немає, а що малося на увазі?
3. Перерахування гривень: Гривні, отримані від НБУ, перераховуються на рахунки Міністерства фінансів для використання в державних потребах.
гроші перераховуються ще до продажу валюти на міжбанку
Емісія нових грошей (гривні) може відбуватися в інших випадках, наприклад, коли НБУ здійснює монетарну політику, спрямовану на регулювання грошової маси в економіці. Однак це відбувається окремо від процесу конвертації іноземної валюти.
Таким чином, при звичайній конвертації іноземної валюти в гривню нові грошові одиниці не створюються; використовується вже існуюча грошова маса.
й схоже тут плутанина з термінами грошова маса та грошова база. це різні речі. у випадку з НБУ кажемо про грошову базу (інколи ще на форумі це називають банківська ліквідність). але знову ж таки кажемо не про формальну грошову базу, а про реальну - а саме грошова база плюс депосертифікати.
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Shaman
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Додано: Вів 06 сер, 2024 18:02
Shaman написав: oleg49 написав: Shaman написав:
питайте в адептів того, хто так вважає
Не адепт - намагаюсь розібратись (тому тапком в мене не кидать). Але знайшов адепта це - ШІ.
І ось що він пише:
цікавий хід конем - використання ШІ, але ніт.
лише показує, що наші експерти більшість теж не володіє реальними механізмами, як воно працює
Емісія гривні в процесі конвертації іноземної валюти зазвичай не відбувається. Процес конвертації валюти, як описано, включає обмін наявної іноземної валюти на вже існуючу гривню, а не створення нових грошових одиниць.
це справедливо лише для випадків торгівлі на міжбанку без участі НБУ
Ось як це відбувається детальніше:
1. Отримання валюти: Міністерство фінансів або інші державні установи отримують іноземну валюту від різних джерел.
це коректно
2. Обмін валюти: Цю іноземну валюту продають на валютному ринку через Національний банк України. Національний банк купує іноземну валюту і надає еквівалентну суму в гривнях з існуючого обігу.
це некоректно. тут гра слів, бо дійсно НБУ продає ту валюту, яку отримав від допомоги. а може й не ту - бо є ще попередні ЗВР. це вже черговий повтор - НБУ продає валюту від допомоги, під яку він вже емітував гривню.
й головне НБУ якраз емітує гривню, не з існуючого обігу. й питання - а що таке існуючий обіг? бо такого терміну немає, а що малося на увазі?
3. Перерахування гривень: Гривні, отримані від НБУ, перераховуються на рахунки Міністерства фінансів для використання в державних потребах.
гроші перераховуються ще до продажу валюти на міжбанку
Емісія нових грошей (гривні) може відбуватися в інших випадках, наприклад, коли НБУ здійснює монетарну політику, спрямовану на регулювання грошової маси в економіці. Однак це відбувається окремо від процесу конвертації іноземної валюти.
Таким чином, при звичайній конвертації іноземної валюти в гривню нові грошові одиниці не створюються; використовується вже існуюча грошова маса.
й схоже тут плутанина з термінами грошова маса та грошова база. це різні речі. у випадку з НБУ кажемо про грошову базу (інколи ще на форумі це називають банківська ліквідність). але знову ж таки кажемо не про формальну грошову базу, а про реальну - а саме грошова база плюс депосертифікати.
Дякую за коментарі.
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oleg49
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Додано: Вів 06 сер, 2024 20:20
Юра-61
дав чіткий прогноз до кінця цього року!
В сторону цього прогнозу ми і плавно рухаємось!🐢
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Додано: Вів 06 сер, 2024 22:14
Успіх написав:Юра-61
дав чіткий прогноз до кінця цього року!
В сторону цього прогнозу ми і плавно рухаємось!🐢
Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!©
То маячня а не прогноз
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Додано: Сер 07 сер, 2024 00:44
Сибарит написав: Shaman написав:
- під цю валюту НБУ закидає гривню в казначейство, а валюта переходить на рахунки НБУ, в ЗВР. ЗВР вважаються як рахунки уряду, так й НБУ. розбивки в оперативних звітах немає. можливо відповідь можна знайти, проаналізувавши річний звіт НБУ
- потім НБУ за потреби продає цю валюту на міжбанку, закриваючи дефіцит. все
висновки - на міжбанку валюта від допомоги не продається. й відповідно фізичне надходження траншів ніяк не впливає на курс на міжбанку
Я бы сформулировал вывод осторожнее: правительство не продает валюту непосредственно на межбанке.
Попробую продолжить описанную Вами цепочку.
- Минфин продает нацбанку валюту за эмитированную гривну;
- Минфин тратит эту гривну, вбрасывает ее в рынок.
- НБУ продает в рынок купленную у Минфина валюту и изымает обратно эмитированную гривну.
Т.о. получается, что траншеи продаются на МБ при посредничестве НБУ, и процесс этот растянут во времени.
Это позволяет утверждать, что объем поступлений влияет на курс, но не в моменты выделения траншеи.
По класиці, впливати на курс при вільному ринку має вже новина про транш і т.п., та навіть чутки про виділення, а фізичний вплив - це вже 2й акт марлезонського балету. На нашому, невільницькому ринку, новина може вплинути хіба на настрої учасників, а на курс - опосередковано
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Visky
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Додано: Сер 07 сер, 2024 05:53
Visky написав:
По класиці, впливати на курс при вільному ринку має вже новина про транш і т.п., та навіть чутки про виділення, а фізичний вплив - це вже 2й акт марлезонського балету. На нашому, невільницькому ринку, новина може вплинути хіба на настрої учасників, а на курс - опосередковано
яка цк класика? це літературний штамп, як й психологічний рівень. щоб красивіше описувати для пересічних стан торгів. ну й заодно заманювати на оце "поле чудес"
на курс впливає поведінка учасників, які можуть робити певні дії під впливом новин. так на сучасному ринку окрім реальних продавців купи віртуальних гравців ф'ючерсів. оці так, на новини реагують як леммінги
якщо ринок нервово реагує на новини, це ознака наявності на ньому бульбашок - но це вже так роздуми
а щоб ринок був вільним - треба стимулювати розвиток експорту. а тут всі при слові девальвація непритомніють
надрукували гривні, а девальвувати - ні в якому разі. а потім "а кто єто сделал???"(с)
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Shaman
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