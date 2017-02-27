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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11580115811158211583

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 55
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
18%
10
41,50-42,00
45%
25
42,00-42,50
11%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:46

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ситуація на світових біржах поки що не виглядає «чорним понеділком», Україні боятися нічого — думка банкіра

Що буде далі з курсом долара? Ваші прогнози?Зображення
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:57

  oleg49 написав:
  Shaman написав:
  moveton написав:Я читал :) Но сейчас обсуждается другая точка зрения: что НБУ не выпускает гривну, закладывая валюту уже себе в резерв, а, как простой экспортёр, эту валюту продаёт и выручку отдаёт Минфину. Это тоже "мінфін отримує гривні від НБУ взамін валюти від допомоги", но на бирже отражается совсем иначе. Вот мне и интересно откуда взялась мысль, что оно именно так.

питайте в адептів того, хто так вважає :D

Не адепт - намагаюсь розібратись (тому тапком в мене не кидать). Але знайшов адепта це - ШІ. :) І ось що він пише:

цікавий хід конем - використання ШІ, але ніт. :D лише показує, що наші експерти більшість теж не володіє реальними механізмами, як воно працює
Емісія гривні в процесі конвертації іноземної валюти зазвичай не відбувається. Процес конвертації валюти, як описано, включає обмін наявної іноземної валюти на вже існуючу гривню, а не створення нових грошових одиниць.

це справедливо лише для випадків торгівлі на міжбанку без участі НБУ
Ось як це відбувається детальніше:

1. Отримання валюти: Міністерство фінансів або інші державні установи отримують іноземну валюту від різних джерел.

це коректно
2. Обмін валюти: Цю іноземну валюту продають на валютному ринку через Національний банк України. Національний банк купує іноземну валюту і надає еквівалентну суму в гривнях з існуючого обігу.

це некоректно. тут гра слів, бо дійсно НБУ продає ту валюту, яку отримав від допомоги. а може й не ту - бо є ще попередні ЗВР. це вже черговий повтор - НБУ продає валюту від допомоги, під яку він вже емітував гривню.

й головне НБУ якраз емітує гривню, не з існуючого обігу. й питання - а що таке існуючий обіг? бо такого терміну немає, а що малося на увазі?
3. Перерахування гривень: Гривні, отримані від НБУ, перераховуються на рахунки Міністерства фінансів для використання в державних потребах.

гроші перераховуються ще до продажу валюти на міжбанку
Емісія нових грошей (гривні) може відбуватися в інших випадках, наприклад, коли НБУ здійснює монетарну політику, спрямовану на регулювання грошової маси в економіці. Однак це відбувається окремо від процесу конвертації іноземної валюти.

Таким чином, при звичайній конвертації іноземної валюти в гривню нові грошові одиниці не створюються; використовується вже існуюча грошова маса.

й схоже тут плутанина з термінами грошова маса та грошова база. це різні речі. у випадку з НБУ кажемо про грошову базу (інколи ще на форумі це називають банківська ліквідність). але знову ж таки кажемо не про формальну грошову базу, а про реальну - а саме грошова база плюс депосертифікати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:02

  Shaman написав:
  oleg49 написав:
  Shaman написав:питайте в адептів того, хто так вважає :D

Не адепт - намагаюсь розібратись (тому тапком в мене не кидать). Але знайшов адепта це - ШІ. :) І ось що він пише:

цікавий хід конем - використання ШІ, але ніт. :D лише показує, що наші експерти більшість теж не володіє реальними механізмами, як воно працює
Емісія гривні в процесі конвертації іноземної валюти зазвичай не відбувається. Процес конвертації валюти, як описано, включає обмін наявної іноземної валюти на вже існуючу гривню, а не створення нових грошових одиниць.

це справедливо лише для випадків торгівлі на міжбанку без участі НБУ
Ось як це відбувається детальніше:

1. Отримання валюти: Міністерство фінансів або інші державні установи отримують іноземну валюту від різних джерел.

це коректно
2. Обмін валюти: Цю іноземну валюту продають на валютному ринку через Національний банк України. Національний банк купує іноземну валюту і надає еквівалентну суму в гривнях з існуючого обігу.

це некоректно. тут гра слів, бо дійсно НБУ продає ту валюту, яку отримав від допомоги. а може й не ту - бо є ще попередні ЗВР. це вже черговий повтор - НБУ продає валюту від допомоги, під яку він вже емітував гривню.

й головне НБУ якраз емітує гривню, не з існуючого обігу. й питання - а що таке існуючий обіг? бо такого терміну немає, а що малося на увазі?
3. Перерахування гривень: Гривні, отримані від НБУ, перераховуються на рахунки Міністерства фінансів для використання в державних потребах.

гроші перераховуються ще до продажу валюти на міжбанку
Емісія нових грошей (гривні) може відбуватися в інших випадках, наприклад, коли НБУ здійснює монетарну політику, спрямовану на регулювання грошової маси в економіці. Однак це відбувається окремо від процесу конвертації іноземної валюти.

Таким чином, при звичайній конвертації іноземної валюти в гривню нові грошові одиниці не створюються; використовується вже існуюча грошова маса.

й схоже тут плутанина з термінами грошова маса та грошова база. це різні речі. у випадку з НБУ кажемо про грошову базу (інколи ще на форумі це називають банківська ліквідність). але знову ж таки кажемо не про формальну грошову базу, а про реальну - а саме грошова база плюс депосертифікати.

Дякую за коментарі.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:20

Сміливо крокуємо до 37,7 або навіть до 36,6!!!

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ситуація на світових біржах поки що не виглядає «чорним понеділком», Україні боятися нічого — думка банкіра

Що буде далі з курсом долара? Ваші прогнози?Зображення

Юра-61 дав чіткий прогноз до кінця цього року!
В сторону цього прогнозу ми і плавно рухаємось!🐢

Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!© :D
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:14

  Успіх написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ситуація на світових біржах поки що не виглядає «чорним понеділком», Україні боятися нічого — думка банкіра

Що буде далі з курсом долара? Ваші прогнози?Зображення

Юра-61 дав чіткий прогноз до кінця цього року!
В сторону цього прогнозу ми і плавно рухаємось!🐢

Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!© :D

То маячня а не прогноз
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 00:44

  Сибарит написав:
  Shaman написав:- під цю валюту НБУ закидає гривню в казначейство, а валюта переходить на рахунки НБУ, в ЗВР. ЗВР вважаються як рахунки уряду, так й НБУ. розбивки в оперативних звітах немає. можливо відповідь можна знайти, проаналізувавши річний звіт НБУ
- потім НБУ за потреби продає цю валюту на міжбанку, закриваючи дефіцит. все

висновки - на міжбанку валюта від допомоги не продається. й відповідно фізичне надходження траншів ніяк не впливає на курс на міжбанку

Я бы сформулировал вывод осторожнее: правительство не продает валюту непосредственно на межбанке.
Попробую продолжить описанную Вами цепочку.
- Минфин продает нацбанку валюту за эмитированную гривну;
- Минфин тратит эту гривну, вбрасывает ее в рынок.
- НБУ продает в рынок купленную у Минфина валюту и изымает обратно эмитированную гривну.

Т.о. получается, что траншеи продаются на МБ при посредничестве НБУ, и процесс этот растянут во времени.

Это позволяет утверждать, что объем поступлений влияет на курс, но не в моменты выделения траншеи.
По класиці, впливати на курс при вільному ринку має вже новина про транш і т.п., та навіть чутки про виділення, а фізичний вплив - це вже 2й акт марлезонського балету. На нашому, невільницькому ринку, новина може вплинути хіба на настрої учасників, а на курс - опосередковано
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 05:53

  Visky написав:По класиці, впливати на курс при вільному ринку має вже новина про транш і т.п., та навіть чутки про виділення, а фізичний вплив - це вже 2й акт марлезонського балету. На нашому, невільницькому ринку, новина може вплинути хіба на настрої учасників, а на курс - опосередковано

яка цк класика? це літературний штамп, як й психологічний рівень. щоб красивіше описувати для пересічних стан торгів. ну й заодно заманювати на оце "поле чудес" :lol:

на курс впливає поведінка учасників, які можуть робити певні дії під впливом новин. так на сучасному ринку окрім реальних продавців купи віртуальних гравців ф'ючерсів. оці так, на новини реагують як леммінги :lol: якщо ринок нервово реагує на новини, це ознака наявності на ньому бульбашок - но це вже так роздуми 8)

а щоб ринок був вільним - треба стимулювати розвиток експорту. а тут всі при слові девальвація непритомніють :D надрукували гривні, а девальвувати - ні в якому разі. а потім "а кто єто сделал???"(с) :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 07:44

За крок до перевороту думок©

  75stasstas75 написав:
  Успіх написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ситуація на світових біржах поки що не виглядає «чорним понеділком», Україні боятися нічого — думка банкіра

Що буде далі з курсом долара? Ваші прогнози?Зображення

Юра-61 дав чіткий прогноз до кінця цього року!
В сторону цього прогнозу ми і плавно рухаємось!🐢

Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!© :D

То маячня а не прогноз
А що, якщо...
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 07:49

Нерозривні гривнедепо самі себе на долари не поміняють!)))

  Shaman написав:а тут всі при слові девальвація непритомніють надрукували гривні, а девальвувати - ні в якому разі. а потім "а кто єто сделал???"(с)
Давайте все ж таки дочекаємось кінця року і глянемо, чи справдиться прогноз Юри-61!
А тоді вже хочете девальвуйте, а хочете - ні :lol:
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