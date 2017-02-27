RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11581115821158311584>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 55
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
18%
10
41,50-42,00
45%
25
42,00-42,50
11%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:46

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ситуація на світових біржах поки що не виглядає «чорним понеділком», Україні боятися нічого — думка банкіра

Що буде далі з курсом долара? Ваші прогнози?Зображення
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4248
З нами з: 14.09.13
Подякував: 994 раз.
Подякували: 1964 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:57

  oleg49 написав:
  Shaman написав:
  moveton написав:Я читал :) Но сейчас обсуждается другая точка зрения: что НБУ не выпускает гривну, закладывая валюту уже себе в резерв, а, как простой экспортёр, эту валюту продаёт и выручку отдаёт Минфину. Это тоже "мінфін отримує гривні від НБУ взамін валюти від допомоги", но на бирже отражается совсем иначе. Вот мне и интересно откуда взялась мысль, что оно именно так.

питайте в адептів того, хто так вважає :D

Не адепт - намагаюсь розібратись (тому тапком в мене не кидать). Але знайшов адепта це - ШІ. :) І ось що він пише:

цікавий хід конем - використання ШІ, але ніт. :D лише показує, що наші експерти більшість теж не володіє реальними механізмами, як воно працює
Емісія гривні в процесі конвертації іноземної валюти зазвичай не відбувається. Процес конвертації валюти, як описано, включає обмін наявної іноземної валюти на вже існуючу гривню, а не створення нових грошових одиниць.

це справедливо лише для випадків торгівлі на міжбанку без участі НБУ
Ось як це відбувається детальніше:

1. Отримання валюти: Міністерство фінансів або інші державні установи отримують іноземну валюту від різних джерел.

це коректно
2. Обмін валюти: Цю іноземну валюту продають на валютному ринку через Національний банк України. Національний банк купує іноземну валюту і надає еквівалентну суму в гривнях з існуючого обігу.

це некоректно. тут гра слів, бо дійсно НБУ продає ту валюту, яку отримав від допомоги. а може й не ту - бо є ще попередні ЗВР. це вже черговий повтор - НБУ продає валюту від допомоги, під яку він вже емітував гривню.

й головне НБУ якраз емітує гривню, не з існуючого обігу. й питання - а що таке існуючий обіг? бо такого терміну немає, а що малося на увазі?
3. Перерахування гривень: Гривні, отримані від НБУ, перераховуються на рахунки Міністерства фінансів для використання в державних потребах.

гроші перераховуються ще до продажу валюти на міжбанку
Емісія нових грошей (гривні) може відбуватися в інших випадках, наприклад, коли НБУ здійснює монетарну політику, спрямовану на регулювання грошової маси в економіці. Однак це відбувається окремо від процесу конвертації іноземної валюти.

Таким чином, при звичайній конвертації іноземної валюти в гривню нові грошові одиниці не створюються; використовується вже існуюча грошова маса.

й схоже тут плутанина з термінами грошова маса та грошова база. це різні речі. у випадку з НБУ кажемо про грошову базу (інколи ще на форумі це називають банківська ліквідність). але знову ж таки кажемо не про формальну грошову базу, а про реальну - а саме грошова база плюс депосертифікати.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6537
З нами з: 29.09.19
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:02

  Shaman написав:
  oleg49 написав:
  Shaman написав:питайте в адептів того, хто так вважає :D

Не адепт - намагаюсь розібратись (тому тапком в мене не кидать). Але знайшов адепта це - ШІ. :) І ось що він пише:

цікавий хід конем - використання ШІ, але ніт. :D лише показує, що наші експерти більшість теж не володіє реальними механізмами, як воно працює
Емісія гривні в процесі конвертації іноземної валюти зазвичай не відбувається. Процес конвертації валюти, як описано, включає обмін наявної іноземної валюти на вже існуючу гривню, а не створення нових грошових одиниць.

це справедливо лише для випадків торгівлі на міжбанку без участі НБУ
Ось як це відбувається детальніше:

1. Отримання валюти: Міністерство фінансів або інші державні установи отримують іноземну валюту від різних джерел.

це коректно
2. Обмін валюти: Цю іноземну валюту продають на валютному ринку через Національний банк України. Національний банк купує іноземну валюту і надає еквівалентну суму в гривнях з існуючого обігу.

це некоректно. тут гра слів, бо дійсно НБУ продає ту валюту, яку отримав від допомоги. а може й не ту - бо є ще попередні ЗВР. це вже черговий повтор - НБУ продає валюту від допомоги, під яку він вже емітував гривню.

й головне НБУ якраз емітує гривню, не з існуючого обігу. й питання - а що таке існуючий обіг? бо такого терміну немає, а що малося на увазі?
3. Перерахування гривень: Гривні, отримані від НБУ, перераховуються на рахунки Міністерства фінансів для використання в державних потребах.

гроші перераховуються ще до продажу валюти на міжбанку
Емісія нових грошей (гривні) може відбуватися в інших випадках, наприклад, коли НБУ здійснює монетарну політику, спрямовану на регулювання грошової маси в економіці. Однак це відбувається окремо від процесу конвертації іноземної валюти.

Таким чином, при звичайній конвертації іноземної валюти в гривню нові грошові одиниці не створюються; використовується вже існуюча грошова маса.

й схоже тут плутанина з термінами грошова маса та грошова база. це різні речі. у випадку з НБУ кажемо про грошову базу (інколи ще на форумі це називають банківська ліквідність). але знову ж таки кажемо не про формальну грошову базу, а про реальну - а саме грошова база плюс депосертифікати.

Дякую за коментарі.
oleg49
 
Повідомлень: 479
З нами з: 22.10.10
Подякував: 79 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:20

Сміливо крокуємо до 37,7 або навіть до 36,6!!!

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ситуація на світових біржах поки що не виглядає «чорним понеділком», Україні боятися нічого — думка банкіра

Що буде далі з курсом долара? Ваші прогнози?Зображення

Юра-61 дав чіткий прогноз до кінця цього року!
В сторону цього прогнозу ми і плавно рухаємось!🐢

Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!© :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6702
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:14

  Успіх написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ситуація на світових біржах поки що не виглядає «чорним понеділком», Україні боятися нічого — думка банкіра

Що буде далі з курсом долара? Ваші прогнози?Зображення

Юра-61 дав чіткий прогноз до кінця цього року!
В сторону цього прогнозу ми і плавно рухаємось!🐢

Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!© :D

То маячня а не прогноз
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 653
З нами з: 02.07.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 00:44

  Сибарит написав:
  Shaman написав:- під цю валюту НБУ закидає гривню в казначейство, а валюта переходить на рахунки НБУ, в ЗВР. ЗВР вважаються як рахунки уряду, так й НБУ. розбивки в оперативних звітах немає. можливо відповідь можна знайти, проаналізувавши річний звіт НБУ
- потім НБУ за потреби продає цю валюту на міжбанку, закриваючи дефіцит. все

висновки - на міжбанку валюта від допомоги не продається. й відповідно фізичне надходження траншів ніяк не впливає на курс на міжбанку

Я бы сформулировал вывод осторожнее: правительство не продает валюту непосредственно на межбанке.
Попробую продолжить описанную Вами цепочку.
- Минфин продает нацбанку валюту за эмитированную гривну;
- Минфин тратит эту гривну, вбрасывает ее в рынок.
- НБУ продает в рынок купленную у Минфина валюту и изымает обратно эмитированную гривну.

Т.о. получается, что траншеи продаются на МБ при посредничестве НБУ, и процесс этот растянут во времени.

Это позволяет утверждать, что объем поступлений влияет на курс, но не в моменты выделения траншеи.
По класиці, впливати на курс при вільному ринку має вже новина про транш і т.п., та навіть чутки про виділення, а фізичний вплив - це вже 2й акт марлезонського балету. На нашому, невільницькому ринку, новина може вплинути хіба на настрої учасників, а на курс - опосередковано
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 27.04.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 05:53

  Visky написав:По класиці, впливати на курс при вільному ринку має вже новина про транш і т.п., та навіть чутки про виділення, а фізичний вплив - це вже 2й акт марлезонського балету. На нашому, невільницькому ринку, новина може вплинути хіба на настрої учасників, а на курс - опосередковано

яка цк класика? це літературний штамп, як й психологічний рівень. щоб красивіше описувати для пересічних стан торгів. ну й заодно заманювати на оце "поле чудес" :lol:

на курс впливає поведінка учасників, які можуть робити певні дії під впливом новин. так на сучасному ринку окрім реальних продавців купи віртуальних гравців ф'ючерсів. оці так, на новини реагують як леммінги :lol: якщо ринок нервово реагує на новини, це ознака наявності на ньому бульбашок - но це вже так роздуми 8)

а щоб ринок був вільним - треба стимулювати розвиток експорту. а тут всі при слові девальвація непритомніють :D надрукували гривні, а девальвувати - ні в якому разі. а потім "а кто єто сделал???"(с) :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6537
З нами з: 29.09.19
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 07:49

Нерозривні гривнедепо самі себе на долари не поміняють!)))

  Shaman написав:а тут всі при слові девальвація непритомніють надрукували гривні, а девальвувати - ні в якому разі. а потім "а кто єто сделал???"(с)
Давайте все ж таки дочекаємось кінця року і глянемо, чи справдиться прогноз Юри-61!
А тоді вже хочете девальвуйте, а хочете - ні :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6702
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 08:39

  Успіх написав:
  Shaman написав:а тут всі при слові девальвація непритомніють надрукували гривні, а девальвувати - ні в якому разі. а потім "а кто єто сделал???"(с)
Давайте все ж таки дочекаємось кінця року і глянемо, чи справдиться прогноз Юри-61!
А тоді вже хочете девальвуйте, а хочете - ні :lol:

нагадай, що каже прогноз Ю61: ПА8?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35918
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 08:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:Давайте все ж таки дочекаємось кінця року і глянемо, чи справдиться прогноз Юри-61!
А тоді вже хочете девальвуйте, а хочете - ні

Який саме з його прогнозів?
Zochan
 
Повідомлень: 1162
З нами з: 22.10.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11581115821158311584>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3442, 3443, 3444
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34436 37030301
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2024 20:00
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13280065
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23209429
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12511)
07.08.2024 10:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.