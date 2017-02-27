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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11581115821158311584

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 55
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
18%
10
41,50-42,00
45%
25
42,00-42,50
11%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:13

Запам'ятайте, а то забудете!©(Д.Стейтем) :)

  oleg49 написав:
  Yuri_61 написав:Запам"ятайте сьогоднішній день, 19.07.2024 - це день, коли (ось нарешті!) за сім останніх місяців змінився (о, нарешті!) глобальний висхідний тренд курса долара і тепер хутко, або не дуже, до грудня 2024 курс долара на +- 38 грн
О НАРЕШТІ!!!

А де смайлік, щоб було зрозуміло що це жарт?

  Успіх написав:
  Yuri_61 написав:якщо я не правий, то прокукарікаю три рази і похлопаю себе по бокам. вишлю відео.
чого я такий впевнений на 1000%, бо сьогодні НБУ повів себе незвичайно. Під кінець торгів, та ще в п"ятницю курс долара як огламешний впав.
Це знаменний сигнал ринку: всьо, батєнькі, погралися в дорогий доляр, і досить. В теплі долини тепер на рік вперед.
Розкусив я відразу, ось такий намір пана Пишного.
А чому на рік запитаєте. Відповім, а щоб хом"яки, які затарилися дорогим доларом протягом року продали банкам, а відповідно НБУ ці свої доларові заначки задешево, наприклад по курсу 34, не дивуйтесь.
Сильний хід буде. Браво, банкіри.
Якщо прогноз справдиться і далі протягом року лише вниз, або хоча б не вище 42 буде, - то я б казав видати медаль "Головний Гуру форуму"!
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:17

А мені і цього достатньо))

  Zochan написав:
Успіх написав:Давайте все ж таки дочекаємось кінця року і глянемо, чи справдиться прогноз Юри-61!
А тоді вже хочете девальвуйте, а хочете - ні

Який саме з його прогнозів?

Особисто мені вистачить того прогнозу, що "до кінця цього року тепер тільки вниз!"
Іншими словами - до кінця року НЕ повинно бути вище 42! :D
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:30

  Успіх написав:
  Zochan написав:
Успіх написав:Давайте все ж таки дочекаємось кінця року і глянемо, чи справдиться прогноз Юри-61!
А тоді вже хочете девальвуйте, а хочете - ні

Який саме з його прогнозів?

Особисто мені вистачить того прогнозу, що "до кінця цього року тепер тільки вниз!"
Іншими словами - до кінця року НЕ повинно бути вище 42! :D

як депозити поживать? вже відкинувся нікомунепотрібний зафіксувавши 1% прохвіта?
flyman
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