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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:13
oleg49 написав: Yuri_61 написав:
Запам"ятайте сьогоднішній день, 19.07.2024 - це день, коли (ось нарешті!) за сім останніх місяців змінився (о, нарешті!) глобальний висхідний тренд курса долара і тепер хутко, або не дуже, до грудня 2024 курс долара на +- 38 грн
О НАРЕШТІ!!!
А де смайлік, щоб було зрозуміло що це жарт?
Успіх написав: Yuri_61 написав:
якщо я не правий, то прокукарікаю три рази і похлопаю себе по бокам. вишлю відео.
чого я такий впевнений на 1000%, бо сьогодні НБУ повів себе незвичайно. Під кінець торгів, та ще в п"ятницю курс долара як огламешний впав.
Це знаменний сигнал ринку: всьо, батєнькі, погралися в дорогий доляр, і досить. В теплі долини тепер на рік вперед.
Розкусив я відразу, ось такий намір пана Пишного.
А чому на рік запитаєте. Відповім, а щоб хом"яки, які затарилися дорогим доларом протягом року продали банкам, а відповідно НБУ ці свої доларові заначки задешево, наприклад по курсу 34, не дивуйтесь.
Сильний хід буде. Браво, банкіри.
Якщо прогноз справдиться і далі протягом року лише вниз, або хоча б не вище 42 буде, - то я б казав видати медаль "Головний Гуру форуму"!
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:17
Zochan написав: Успіх написав:
Давайте все ж таки дочекаємось кінця року і глянемо, чи справдиться прогноз Юри-61!
А тоді вже хочете девальвуйте, а хочете - ні
Який саме з його прогнозів?
Особисто мені вистачить того прогнозу, що "до кінця цього року тепер тільки вниз!"
Іншими словами - до кінця року НЕ повинно бути вище 42!
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:30
Успіх написав: Zochan написав: Успіх написав:
Давайте все ж таки дочекаємось кінця року і глянемо, чи справдиться прогноз Юри-61!
А тоді вже хочете девальвуйте, а хочете - ні
Який саме з його прогнозів?
Особисто мені вистачить того прогнозу, що "до кінця цього року тепер тільки вниз!"
Іншими словами - до кінця року НЕ повинно бути вище 42!
як депозити поживать? вже відкинувся нікомунепотрібний зафіксувавши 1% прохвіта?
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