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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:13
oleg49 написав: Yuri_61 написав:
Запам"ятайте сьогоднішній день, 19.07.2024 - це день, коли (ось нарешті!) за сім останніх місяців змінився (о, нарешті!) глобальний висхідний тренд курса долара і тепер хутко, або не дуже, до грудня 2024 курс долара на +- 38 грн
О НАРЕШТІ!!!
А де смайлік, щоб було зрозуміло що це жарт?
Успіх написав: Yuri_61 написав:
якщо я не правий, то прокукарікаю три рази і похлопаю себе по бокам. вишлю відео.
чого я такий впевнений на 1000%, бо сьогодні НБУ повів себе незвичайно. Під кінець торгів, та ще в п"ятницю курс долара як огламешний впав.
Це знаменний сигнал ринку: всьо, батєнькі, погралися в дорогий доляр, і досить. В теплі долини тепер на рік вперед.
Розкусив я відразу, ось такий намір пана Пишного.
А чому на рік запитаєте. Відповім, а щоб хом"яки, які затарилися дорогим доларом протягом року продали банкам, а відповідно НБУ ці свої доларові заначки задешево, наприклад по курсу 34, не дивуйтесь.
Сильний хід буде. Браво, банкіри.
Якщо прогноз справдиться і далі протягом року лише вниз, або хоча б не вище 42 буде, - то я б казав видати медаль "Головний Гуру форуму"!
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:17
Zochan написав: Успіх написав:
Давайте все ж таки дочекаємось кінця року і глянемо, чи справдиться прогноз Юри-61!
А тоді вже хочете девальвуйте, а хочете - ні
Який саме з його прогнозів?
Особисто мені вистачить того прогнозу, що "до кінця цього року тепер тільки вниз!"
Іншими словами - до кінця року НЕ повинно бути вище 42!
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:30
Успіх написав: Zochan написав: Успіх написав:
Давайте все ж таки дочекаємось кінця року і глянемо, чи справдиться прогноз Юри-61!
А тоді вже хочете девальвуйте, а хочете - ні
Який саме з його прогнозів?
Особисто мені вистачить того прогнозу, що "до кінця цього року тепер тільки вниз!"
Іншими словами - до кінця року НЕ повинно бути вище 42!
як депозити поживать? вже відкинувся нікомунепотрібний зафіксувавши 1% прохвіта?
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flyman
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:17
Shaman написав: Visky написав:
По класиці, впливати на курс при вільному ринку має вже новина про транш і т.п., та навіть чутки про виділення, а фізичний вплив - це вже 2й акт марлезонського балету. На нашому, невільницькому ринку, новина може вплинути хіба на настрої учасників, а на курс - опосередковано
1. яка цк класика? це літературний штамп, як й психологічний рівень. щоб красивіше описувати для пересічних стан торгів. ну й заодно заманювати на оце "поле чудес"
на курс впливає поведінка учасників, які можуть робити певні дії під впливом новин. так на сучасному ринку окрім реальних продавців купи віртуальних гравців ф'ючерсів. оці так, на новини реагують як леммінги
якщо ринок нервово реагує на новини, це ознака наявності на ньому бульбашок - но це вже так роздуми
2. а щоб ринок був вільним - треба стимулювати розвиток експорту. а тут всі при слові девальвація непритомніють
надрукували гривні, а девальвувати - ні в якому разі. а потім "а кто єто сделал???"(с)
1. Це факт. Спрощено: курс реагує на чутки, "інсайд", на ставки гравців, які м.б. наближеними до інсайду (на нашому МБ теж такі є), звичайно, через настрої і дії учасників, переважно крупних гравців, ринку.
Фактом також є, що НБУ минулого тижня підвищував курс на 10 коп/день, зменшивши інтервенції, а з понеділка такими ж темпами знижує, збільшивши інтервенції, на фоні новин про 2 транші.
2. Щоб ринок був вільним - треба зняття обмежень, введених НБУ, і мінімізація його інтервенцій, що зараз неможливо
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Visky
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:28
Ніна Южаніна
За попередніми даними НБУ, міжнародні резерви України станом на 1 серпня становили 37,2 млрд дол. США.
У липні вони знизилися на 1,8%.
Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та міжнародних партнерів.
Так, чистий продаж валюти НБУ в червні становив 3 млрд 305 млн дол. США.
Водночас, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2 млрд 483 млн дол. США.
З цієї суми:
▪2 197,0 млн дол. США від Міжнародного валютного фонду;
▪285,7 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП.
А ще на початку серпня Україна отримала грант від США у розмірі 3,9 млрд доларів США, завдяки чому наразі міжнародні резерви перевищили 40 млрд дол. США.
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Ірина_
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:52
Visky написав:
1. Це факт. Спрощено: курс реагує на чутки, "інсайд", на ставки гравців, які м.б. наближеними до інсайду (на нашому МБ теж такі є), звичайно, через настрої і дії учасників, переважно крупних гравців, ринку.
Фактом також є, що НБУ минулого тижня підвищував курс на 10 коп/день, зменшивши інтервенції
, а з понеділка такими ж темпами знижує, збільшивши інтервенції
, на фоні новин про 2 транші.
2. Щоб ринок був вільним - треба зняття обмежень, введених НБУ, і мінімізація його інтервенцій, що зараз неможливо
але те, що ви пишете про інтервенції - не так. минулого тижня інтервенції були на значному рівні, в четвер було навіть більше 200
млн дол. а вчора навпаки - лише 60
млн дол, через день-два подивимось через що.
тому зараз зменшення курсу долару логічне
щоб керувати курсом не обов'язково змінювати обсяг інтервенцій. це можна робити технікою, а саме коли та з яким курсом НБУ виходить на міжбанк
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Shaman
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Додано: Сер 07 сер, 2024 14:01
flyman написав:
як депозити поживать? вже відкинувся нікомунепотрібний зафіксувавши 1% прохвіта?
Тут трошки детальніше >>> Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:30
НБУ отримав багато грошей від західних партнерів і гуляє на всі, Міжбанк "провалився" нжче 41.
Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:00
somilitark написав:
Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
вчора акційний Райф кращий курс продажу 41,10 "Акція!"
сьогодні там 41,00
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:25
flysoulfly написав: somilitark написав:
Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
вчора акційний Райф кращий курс продажу 41,10 "Акція!"
сьогодні там 41,00
AfterParty
Як кажуть у брокерів класика жанра: кожному хто виловив дно, друге дно у подарунок)))
Мене висадили на 41.32, я поки поза грою...
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