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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11582115831158411585>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 57
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
18%
10
41,50-42,00
47%
27
42,00-42,50
11%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:13

Запам'ятайте, а то забудете!©(Д.Стейтем) :)

  oleg49 написав:
  Yuri_61 написав:Запам"ятайте сьогоднішній день, 19.07.2024 - це день, коли (ось нарешті!) за сім останніх місяців змінився (о, нарешті!) глобальний висхідний тренд курса долара і тепер хутко, або не дуже, до грудня 2024 курс долара на +- 38 грн
О НАРЕШТІ!!!

А де смайлік, щоб було зрозуміло що це жарт?

  Успіх написав:
  Yuri_61 написав:якщо я не правий, то прокукарікаю три рази і похлопаю себе по бокам. вишлю відео.
чого я такий впевнений на 1000%, бо сьогодні НБУ повів себе незвичайно. Під кінець торгів, та ще в п"ятницю курс долара як огламешний впав.
Це знаменний сигнал ринку: всьо, батєнькі, погралися в дорогий доляр, і досить. В теплі долини тепер на рік вперед.
Розкусив я відразу, ось такий намір пана Пишного.
А чому на рік запитаєте. Відповім, а щоб хом"яки, які затарилися дорогим доларом протягом року продали банкам, а відповідно НБУ ці свої доларові заначки задешево, наприклад по курсу 34, не дивуйтесь.
Сильний хід буде. Браво, банкіри.
Якщо прогноз справдиться і далі протягом року лише вниз, або хоча б не вище 42 буде, - то я б казав видати медаль "Головний Гуру форуму"!
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:17

А мені і цього достатньо))

  Zochan написав:
Успіх написав:Давайте все ж таки дочекаємось кінця року і глянемо, чи справдиться прогноз Юри-61!
А тоді вже хочете девальвуйте, а хочете - ні

Який саме з його прогнозів?

Особисто мені вистачить того прогнозу, що "до кінця цього року тепер тільки вниз!"
Іншими словами - до кінця року НЕ повинно бути вище 42! :D
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:30

  Успіх написав:
  Zochan написав:
Успіх написав:Давайте все ж таки дочекаємось кінця року і глянемо, чи справдиться прогноз Юри-61!
А тоді вже хочете девальвуйте, а хочете - ні

Який саме з його прогнозів?

Особисто мені вистачить того прогнозу, що "до кінця цього року тепер тільки вниз!"
Іншими словами - до кінця року НЕ повинно бути вище 42! :D

як депозити поживать? вже відкинувся нікомунепотрібний зафіксувавши 1% прохвіта?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:17

  Shaman написав:
  Visky написав:По класиці, впливати на курс при вільному ринку має вже новина про транш і т.п., та навіть чутки про виділення, а фізичний вплив - це вже 2й акт марлезонського балету. На нашому, невільницькому ринку, новина може вплинути хіба на настрої учасників, а на курс - опосередковано

1. яка цк класика? це літературний штамп, як й психологічний рівень. щоб красивіше описувати для пересічних стан торгів. ну й заодно заманювати на оце "поле чудес" :lol:

на курс впливає поведінка учасників, які можуть робити певні дії під впливом новин. так на сучасному ринку окрім реальних продавців купи віртуальних гравців ф'ючерсів. оці так, на новини реагують як леммінги :lol: якщо ринок нервово реагує на новини, це ознака наявності на ньому бульбашок - но це вже так роздуми 8)

2. а щоб ринок був вільним - треба стимулювати розвиток експорту. а тут всі при слові девальвація непритомніють :D надрукували гривні, а девальвувати - ні в якому разі. а потім "а кто єто сделал???"(с) :lol:
1. Це факт. Спрощено: курс реагує на чутки, "інсайд", на ставки гравців, які м.б. наближеними до інсайду (на нашому МБ теж такі є), звичайно, через настрої і дії учасників, переважно крупних гравців, ринку.
Фактом також є, що НБУ минулого тижня підвищував курс на 10 коп/день, зменшивши інтервенції, а з понеділка такими ж темпами знижує, збільшивши інтервенції, на фоні новин про 2 транші.
2. Щоб ринок був вільним - треба зняття обмежень, введених НБУ, і мінімізація його інтервенцій, що зараз неможливо
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:28

Ніна Южаніна

За попередніми даними НБУ, міжнародні резерви України станом на 1 серпня становили 37,2 млрд дол. США.

У липні вони знизилися на 1,8%.

Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та міжнародних партнерів.

Так, чистий продаж валюти НБУ в червні становив 3 млрд 305 млн дол. США.
Водночас, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2 млрд 483 млн дол. США.

З цієї суми:
▪2 197,0 млн дол. США від Міжнародного валютного фонду;
▪285,7 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП.

А ще на початку серпня Україна отримала грант від США у розмірі 3,9 млрд доларів США, завдяки чому наразі міжнародні резерви перевищили 40 млрд дол. США.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:52

  Visky написав:1. Це факт. Спрощено: курс реагує на чутки, "інсайд", на ставки гравців, які м.б. наближеними до інсайду (на нашому МБ теж такі є), звичайно, через настрої і дії учасників, переважно крупних гравців, ринку.
Фактом також є, що НБУ минулого тижня підвищував курс на 10 коп/день, зменшивши інтервенції, а з понеділка такими ж темпами знижує, збільшивши інтервенції, на фоні новин про 2 транші.
2. Щоб ринок був вільним - треба зняття обмежень, введених НБУ, і мінімізація його інтервенцій, що зараз неможливо

але те, що ви пишете про інтервенції - не так. минулого тижня інтервенції були на значному рівні, в четвер було навіть більше 200 млн дол. а вчора навпаки - лише 60 млн дол, через день-два подивимось через що.

тому зараз зменшення курсу долару логічне

щоб керувати курсом не обов'язково змінювати обсяг інтервенцій. це можна робити технікою, а саме коли та з яким курсом НБУ виходить на міжбанк
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 14:01

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  flyman написав:як депозити поживать? вже відкинувся нікомунепотрібний зафіксувавши 1% прохвіта?
Тут трошки детальніше >>> Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ отримав багато грошей від західних партнерів і гуляє на всі, Міжбанк "провалився" нжче 41.

Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:00

  somilitark написав:Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
вчора акційний Райф кращий курс продажу 41,10 "Акція!"
сьогодні там 41,00 :mrgreen: AfterParty
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 19:25

  flysoulfly написав:
  somilitark написав:Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
вчора акційний Райф кращий курс продажу 41,10 "Акція!"
сьогодні там 41,00 :mrgreen: AfterParty

Як кажуть у брокерів класика жанра: кожному хто виловив дно, друге дно у подарунок)))
Мене висадили на 41.32, я поки поза грою...
somilitark
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