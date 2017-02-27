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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2024 19:29
somilitark написав:
НБУ отримав багато грошей від західних партнерів і гуляє на всі, Міжбанк "провалився" нжче 41.
Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
Це ненадовго.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 20:08
somilitark написав: flysoulfly написав: somilitark написав:
Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
вчора акційний Райф кращий курс продажу 41,10 "Акція!"
сьогодні там 41,00
AfterParty
Як кажуть у брокерів класика жанра: кожному хто виловив дно, друге дно у подарунок)))
Мене висадили на 41.32, я поки поза грою...
здається НБУ висадив більшість на 1-2 місяці
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