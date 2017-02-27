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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11582115831158411585

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 57
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
18%
10
41,50-42,00
47%
27
42,00-42,50
11%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 19:29

  somilitark написав:НБУ отримав багато грошей від західних партнерів і гуляє на всі, Міжбанк "провалився" нжче 41.

Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.

Це ненадовго.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 20:08

  somilitark написав:
  flysoulfly написав:
  somilitark написав:Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
вчора акційний Райф кращий курс продажу 41,10 "Акція!"
сьогодні там 41,00 :mrgreen: AfterParty

Як кажуть у брокерів класика жанра: кожному хто виловив дно, друге дно у подарунок)))
Мене висадили на 41.32, я поки поза грою...

здається НБУ висадив більшість на 1-2 місяці
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:18

Получил в Привате новые сотки 21г.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:38

  Игорь Алексеевич написав:Получил в Привате новые сотки 21г.

ви ж їх продали?

бо тут впевнено прогнозували, що в серпні буде 37.5 ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:44

  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Получил в Привате новые сотки 21г.

ви ж їх продали?

бо тут впевнено прогнозували, що в серпні буде 37.5 ;)

То таке. Я не розумію навіщо взагалі долари до рук брав, бо писав «зараз долар нікого не цікавить вже».
Hotab
 
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