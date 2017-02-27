|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2024 19:29
somilitark написав:
НБУ отримав багато грошей від західних партнерів і гуляє на всі, Міжбанк "провалився" нжче 41.
Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
Це ненадовго.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6207
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1024 раз.
- Подякували: 4834 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Сер 07 сер, 2024 20:08
somilitark написав: flysoulfly написав: somilitark написав:
Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
вчора акційний Райф кращий курс продажу 41,10 "Акція!"
сьогодні там 41,00
AfterParty
Як кажуть у брокерів класика жанра: кожному хто виловив дно, друге дно у подарунок)))
Мене висадили на 41.32, я поки поза грою...
здається НБУ висадив більшість на 1-2 місяці
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 416
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2024 21:18
Получил в Привате новые сотки 21г.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8137
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 842 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 сер, 2024 21:38
Игорь Алексеевич написав:
Получил в Привате новые сотки 21г.
ви ж їх продали?
бо тут впевнено прогнозували, що в серпні буде 37.5
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6547
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 631 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Сер 07 сер, 2024 21:44
Shaman написав: Игорь Алексеевич написав:
Получил в Привате новые сотки 21г.
ви ж їх продали?
бо тут впевнено прогнозували, що в серпні буде 37.5
То таке. Я не розумію навіщо взагалі долари до рук брав, бо писав «зараз долар нікого не цікавить вже».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12880
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 2257 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Чет 08 сер, 2024 00:04
Shaman написав: Visky написав:
1. Це факт. Спрощено: курс реагує на чутки, "інсайд", на ставки гравців, які м.б. наближеними до інсайду (на нашому МБ теж такі є), звичайно, через настрої і дії учасників, переважно крупних гравців, ринку.
Фактом також є, що НБУ минулого тижня підвищував курс на 10 коп/день, зменшивши інтервенції
, а з понеділка такими ж темпами знижує, збільшивши інтервенції
, на фоні новин про 2 транші.
2. Щоб ринок був вільним - треба зняття обмежень, введених НБУ, і мінімізація його інтервенцій, що зараз неможливо
але те, що ви пишете про інтервенції - не так. минулого тижня інтервенції були на значному рівні, в четвер було навіть більше 200
млн дол. а вчора навпаки - лише 60
млн дол, через день-два подивимось через що.
тому зараз зменшення курсу долару логічне
щоб керувати курсом не обов'язково змінювати обсяг інтервенцій. це можна робити технікою, а саме коли та з яким курсом НБУ виходить на міжбанк
Та нехай так, головне, що НБУ штучно рухає курс (механізм - то вторинне) і Ви, нарешті, з цим погодилися
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1249
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 сер, 2024 08:56
Искатель написав: somilitark написав:
НБУ отримав багато грошей від західних партнерів і гуляє на всі, Міжбанк "провалився" нжче 41.
Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
Це ненадовго.
А трохи конкретніше ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5226
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 294 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 сер, 2024 09:02
Shaman написав:
ви ж їх продали?
Народу надо дол. новые для недвиж. Старые брать не хотят.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8137
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 842 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 сер, 2024 09:04
Hotab написав:
То таке. Я не розумію навіщо взагалі долари до рук брав, бо писав «зараз долар нікого не цікавить вже».
А вы что их ещё храните в сундуке или решили с банками сыграть по ОГВЗ?)) Ню...ню... ))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8137
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 842 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 сер, 2024 09:12
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
То таке. Я не розумію навіщо взагалі долари до рук брав, бо писав «зараз долар нікого не цікавить вже».
А вы что их ещё храните в сундуке или решили с банками сыграть по ОГВЗ?)) Ню...ню... ))
Вам зайве знати, що я з ними роблю.
Мене навіть влаштовує, коли ви думаєте що у мене їх нема,
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12880
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 2257 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34438
|37031566
|
|
|1988
|13280606
|
|
|7978
|23209644
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|