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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2024 09:18
Hotab написав:
Вам зайве знати, що я з ними роблю.
Легко догодаться куда вложили, т.к много вопросов с фином по ОГВЗ))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 08 сер, 2024 09:19
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
ви ж їх продали?
Народу надо дол. новые для недвиж. Старые брать не хотят.
Ви в приват набрали за місяць на однокімнатну банкнотами 21 року?
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Додано: Чет 08 сер, 2024 09:21
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
То таке. Я не розумію навіщо взагалі долари до рук брав, бо писав «зараз долар нікого не цікавить вже».
А вы что их ещё храните в сундуке или решили с банками сыграть по ОГВЗ?)) Ню...ню... ))
Купив-продав-заробив-витратив.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 09:22
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
Вам зайве знати, що я з ними роблю.
Легко догодаться куда вложили, т.к много вопросов с фином по ОГВЗ))
ОВДП це для початківців,для громадян з українським паспортом є пошук виходу з крипти у р2р а далі в готівку
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Додано: Чет 08 сер, 2024 09:23
Искатель написав: somilitark написав:
НБУ отримав багато грошей від західних партнерів і гуляє на всі, Міжбанк "провалився" нжче 41.
Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
Це ненадовго.
Купляємо євро
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Hotab
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