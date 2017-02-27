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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11583115841158511586

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 57
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
18%
10
41,50-42,00
47%
27
42,00-42,50
11%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Вам зайве знати, що я з ними роблю.
Легко догодаться куда вложили, т.к много вопросов с фином по ОГВЗ))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:ви ж їх продали?
Народу надо дол. новые для недвиж. Старые брать не хотят.

Ви в приват набрали за місяць на однокімнатну банкнотами 21 року?
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:21

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:То таке. Я не розумію навіщо взагалі долари до рук брав, бо писав «зараз долар нікого не цікавить вже».
А вы что их ещё храните в сундуке или решили с банками сыграть по ОГВЗ?)) Ню...ню... ))

Купив-продав-заробив-витратив.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:22

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Вам зайве знати, що я з ними роблю.
Легко догодаться куда вложили, т.к много вопросов с фином по ОГВЗ))

ОВДП це для початківців,для громадян з українським паспортом є пошук виходу з крипти у р2р а далі в готівку
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:23

  Искатель написав:
  somilitark написав:НБУ отримав багато грошей від західних партнерів і гуляє на всі, Міжбанк "провалився" нжче 41.

Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.

Це ненадовго.

Купляємо євро
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