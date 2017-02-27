|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2024 09:18
Hotab написав:
Вам зайве знати, що я з ними роблю.
Легко догодаться куда вложили, т.к много вопросов с фином по ОГВЗ))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8139
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 842 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 сер, 2024 09:19
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
ви ж їх продали?
Народу надо дол. новые для недвиж. Старые брать не хотят.
Ви в приват набрали за місяць на однокімнатну банкнотами 21 року?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17348
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 936 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 08 сер, 2024 09:21
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
То таке. Я не розумію навіщо взагалі долари до рук брав, бо писав «зараз долар нікого не цікавить вже».
А вы что их ещё храните в сундуке или решили с банками сыграть по ОГВЗ?)) Ню...ню... ))
Купив-продав-заробив-витратив.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17348
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 936 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 08 сер, 2024 09:22
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
Вам зайве знати, що я з ними роблю.
Легко догодаться куда вложили, т.к много вопросов с фином по ОГВЗ))
ОВДП це для початківців,для громадян з українським паспортом є пошук виходу з крипти у р2р а далі в готівку
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17348
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 936 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 08 сер, 2024 09:23
Искатель написав: somilitark написав:
НБУ отримав багато грошей від західних партнерів і гуляє на всі, Міжбанк "провалився" нжче 41.
Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
Це ненадовго.
Купляємо євро
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17348
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 936 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 08 сер, 2024 10:05
sens написав: Искатель написав: somilitark написав:
НБУ отримав багато грошей від західних партнерів і гуляє на всі, Міжбанк "провалився" нжче 41.
Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.
Це ненадовго.
Купляємо євро
продаємо на хаях
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35945
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2784 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 08 сер, 2024 10:12
sens написав:
Ви в приват набрали за місяць на однокімнатну банкнотами 21 року?
Через тумбу засунул неск. купюр и сразу в кассе получил 21г. Я в банках кроме депозитных карт ничего не держу.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8139
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 842 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 сер, 2024 10:14
Visky написав: Shaman написав: Visky написав:
1. Це факт. Спрощено: курс реагує на чутки, "інсайд", на ставки гравців, які м.б. наближеними до інсайду (на нашому МБ теж такі є), звичайно, через настрої і дії учасників, переважно крупних гравців, ринку.
Фактом також є, що НБУ минулого тижня підвищував курс на 10 коп/день, зменшивши інтервенції
, а з понеділка такими ж темпами знижує, збільшивши інтервенції
, на фоні новин про 2 транші.
2. Щоб ринок був вільним - треба зняття обмежень, введених НБУ, і мінімізація його інтервенцій, що зараз неможливо
але те, що ви пишете про інтервенції - не так. минулого тижня інтервенції були на значному рівні, в четвер було навіть більше 200
млн дол. а вчора навпаки - лише 60
млн дол, через день-два подивимось через що.
тому зараз зменшення курсу долару логічне
щоб керувати курсом не обов'язково змінювати обсяг інтервенцій. це можна робити технікою, а саме коли та з яким курсом НБУ виходить на міжбанк
Та нехай так, головне, що НБУ штучно рухає курс (механізм - то вторинне) і Ви, нарешті, з цим погодилися
якщо питання в тому, що курс залежить від НБУ на поточний момент, так я про це пишу дуже давно, й ніколи це не заперечував
єдине, що невідомо, за яким алгоритмом він це робить. останнім часом я бачу кореляцію саме з дефіцитом валюти. дефіцит великий - курс зростає, дефіцит маленький курс падає.
6 серпня, коли значна зменшилася інтервенція, унікальна ситуація як на поточний стан на міжбанку - дефіцит клієнтських операцій - 0. продажа клієнтами - 278
млн дол, купівля відповідно - 278
млн дол. по продажах - чимала сума. може пішли очікувані кошти за сільхоз продукцію?
інтервенція НБУ 07 серпня - 110
млн дол.
спостерігаємо далі.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6548
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 631 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Чет 08 сер, 2024 11:31
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4252
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 994 раз.
- Подякували: 1965 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34439
|37031711
|
|
|1988
|13280632
|
|
|7978
|23209667
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|