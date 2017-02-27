RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11583115841158511586

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 57
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
18%
10
41,50-42,00
47%
27
42,00-42,50
11%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Вам зайве знати, що я з ними роблю.
Легко догодаться куда вложили, т.к много вопросов с фином по ОГВЗ))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8139
З нами з: 13.09.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 842 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:ви ж їх продали?
Народу надо дол. новые для недвиж. Старые брать не хотят.

Ви в приват набрали за місяць на однокімнатну банкнотами 21 року?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17348
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:21

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:То таке. Я не розумію навіщо взагалі долари до рук брав, бо писав «зараз долар нікого не цікавить вже».
А вы что их ещё храните в сундуке или решили с банками сыграть по ОГВЗ?)) Ню...ню... ))

Купив-продав-заробив-витратив.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17348
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:22

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Вам зайве знати, що я з ними роблю.
Легко догодаться куда вложили, т.к много вопросов с фином по ОГВЗ))

ОВДП це для початківців,для громадян з українським паспортом є пошук виходу з крипти у р2р а далі в готівку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17348
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:23

  Искатель написав:
  somilitark написав:НБУ отримав багато грошей від західних партнерів і гуляє на всі, Міжбанк "провалився" нжче 41.

Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.

Це ненадовго.

Купляємо євро
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17348
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:05

  sens написав:
  Искатель написав:
  somilitark написав:НБУ отримав багато грошей від західних партнерів і гуляє на всі, Міжбанк "провалився" нжче 41.

Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.

Це ненадовго.

Купляємо євро

продаємо на хаях
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35945
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Ви в приват набрали за місяць на однокімнатну банкнотами 21 року?
Через тумбу засунул неск. купюр и сразу в кассе получил 21г. Я в банках кроме депозитных карт ничего не держу.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8139
З нами з: 13.09.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 842 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:14

  Visky написав:
  Shaman написав:
  Visky написав:1. Це факт. Спрощено: курс реагує на чутки, "інсайд", на ставки гравців, які м.б. наближеними до інсайду (на нашому МБ теж такі є), звичайно, через настрої і дії учасників, переважно крупних гравців, ринку.
Фактом також є, що НБУ минулого тижня підвищував курс на 10 коп/день, зменшивши інтервенції, а з понеділка такими ж темпами знижує, збільшивши інтервенції, на фоні новин про 2 транші.
2. Щоб ринок був вільним - треба зняття обмежень, введених НБУ, і мінімізація його інтервенцій, що зараз неможливо

але те, що ви пишете про інтервенції - не так. минулого тижня інтервенції були на значному рівні, в четвер було навіть більше 200 млн дол. а вчора навпаки - лише 60 млн дол, через день-два подивимось через що.

тому зараз зменшення курсу долару логічне

щоб керувати курсом не обов'язково змінювати обсяг інтервенцій. це можна робити технікою, а саме коли та з яким курсом НБУ виходить на міжбанк
Та нехай так, головне, що НБУ штучно рухає курс (механізм - то вторинне) і Ви, нарешті, з цим погодилися

якщо питання в тому, що курс залежить від НБУ на поточний момент, так я про це пишу дуже давно, й ніколи це не заперечував ;) єдине, що невідомо, за яким алгоритмом він це робить. останнім часом я бачу кореляцію саме з дефіцитом валюти. дефіцит великий - курс зростає, дефіцит маленький курс падає.

6 серпня, коли значна зменшилася інтервенція, унікальна ситуація як на поточний стан на міжбанку - дефіцит клієнтських операцій - 0. продажа клієнтами - 278 млн дол, купівля відповідно - 278 млн дол. по продажах - чимала сума. може пішли очікувані кошти за сільхоз продукцію?

інтервенція НБУ 07 серпня - 110 млн дол.

спостерігаємо далі. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6548
З нами з: 29.09.19
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 11:31

Яким буде курс долара? Прогноз курсу долара та євро на тиждень
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4252
З нами з: 14.09.13
Подякував: 994 раз.
Подякували: 1965 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11583115841158511586
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3442, 3443, 3444
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34439 37031711
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2024 08:16
ruslan_martinenko82
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13280632
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23209667
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6612)
08.08.2024 12:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.