RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11584115851158611587>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 57
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
18%
10
41,50-42,00
47%
27
42,00-42,50
11%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Вам зайве знати, що я з ними роблю.
Легко догодаться куда вложили, т.к много вопросов с фином по ОГВЗ))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8139
З нами з: 13.09.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 842 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:ви ж їх продали?
Народу надо дол. новые для недвиж. Старые брать не хотят.

Ви в приват набрали за місяць на однокімнатну банкнотами 21 року?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17348
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:21

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:То таке. Я не розумію навіщо взагалі долари до рук брав, бо писав «зараз долар нікого не цікавить вже».
А вы что их ещё храните в сундуке или решили с банками сыграть по ОГВЗ?)) Ню...ню... ))

Купив-продав-заробив-витратив.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17348
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:22

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Вам зайве знати, що я з ними роблю.
Легко догодаться куда вложили, т.к много вопросов с фином по ОГВЗ))

ОВДП це для початківців,для громадян з українським паспортом є пошук виходу з крипти у р2р а далі в готівку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17348
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:23

  Искатель написав:
  somilitark написав:НБУ отримав багато грошей від західних партнерів і гуляє на всі, Міжбанк "провалився" нжче 41.

Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.

Це ненадовго.

Купляємо євро
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17348
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:05

  sens написав:
  Искатель написав:
  somilitark написав:НБУ отримав багато грошей від західних партнерів і гуляє на всі, Міжбанк "провалився" нжче 41.

Готівка 41.10 на 41.17. Можна сказати в ауті.

Це ненадовго.

Купляємо євро

продаємо на хаях
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35941
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Ви в приват набрали за місяць на однокімнатну банкнотами 21 року?
Через тумбу засунул неск. купюр и сразу в кассе получил 21г. Я в банках кроме депозитных карт ничего не держу.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8139
З нами з: 13.09.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 842 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:14

  Visky написав:
  Shaman написав:
  Visky написав:1. Це факт. Спрощено: курс реагує на чутки, "інсайд", на ставки гравців, які м.б. наближеними до інсайду (на нашому МБ теж такі є), звичайно, через настрої і дії учасників, переважно крупних гравців, ринку.
Фактом також є, що НБУ минулого тижня підвищував курс на 10 коп/день, зменшивши інтервенції, а з понеділка такими ж темпами знижує, збільшивши інтервенції, на фоні новин про 2 транші.
2. Щоб ринок був вільним - треба зняття обмежень, введених НБУ, і мінімізація його інтервенцій, що зараз неможливо

але те, що ви пишете про інтервенції - не так. минулого тижня інтервенції були на значному рівні, в четвер було навіть більше 200 млн дол. а вчора навпаки - лише 60 млн дол, через день-два подивимось через що.

тому зараз зменшення курсу долару логічне

щоб керувати курсом не обов'язково змінювати обсяг інтервенцій. це можна робити технікою, а саме коли та з яким курсом НБУ виходить на міжбанк
Та нехай так, головне, що НБУ штучно рухає курс (механізм - то вторинне) і Ви, нарешті, з цим погодилися

якщо питання в тому, що курс залежить від НБУ на поточний момент, так я про це пишу дуже давно, й ніколи це не заперечував ;) єдине, що невідомо, за яким алгоритмом він це робить. останнім часом я бачу кореляцію саме з дефіцитом валюти. дефіцит великий - курс зростає, дефіцит маленький курс падає.

6 серпня, коли значна зменшилася інтервенція, унікальна ситуація як на поточний стан на міжбанку - дефіцит клієнтських операцій - 0. продажа клієнтами - 278 млн дол, купівля відповідно - 278 млн дол. по продажах - чимала сума. може пішли очікувані кошти за сільхоз продукцію?

інтервенція НБУ 07 серпня - 110 млн дол.

спостерігаємо далі. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6548
З нами з: 29.09.19
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 11:31

Яким буде курс долара? Прогноз курсу долара та євро на тиждень
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4253
З нами з: 14.09.13
Подякував: 994 раз.
Подякували: 1965 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:Народу надо дол. новые для недвиж. Старые брать не хотят.

Зрозуміло, спершу "про приват і 2021" здалось, що Ви намагаєтесь реанімувати "мертву карусель 50к" :)
Zochan
 
Повідомлень: 1165
З нами з: 22.10.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11584115851158611587>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3442, 3443, 3444
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34439 37031783
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2024 08:16
ruslan_martinenko82
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13280649
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23209689
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.