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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11584115851158611587

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 57
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
18%
10
41,50-42,00
47%
27
42,00-42,50
11%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:44

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Народу надо дол. новые для недвиж. Старые брать не хотят.

Зрозуміло, спершу "про приват і 2021" здалось, що Ви намагаєтесь реанімувати "мертву карусель 50к" :)
Тю))
Я тут карусель 200К ще в червні почав реанімувати! :D
А цього місяця планую вдарити її дефібрилятором! :D :D :D
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:48

Олексій Кущ

За роки незалежності з України вивели приблизно 200 мільярдів доларів.

Країна пройшла через чотири хвилі накопичення первинного капіталу:
1. Приватизація 90-х років, розподіл державного майна на користь малого кола осіб, формування ФПГ та олігархічної політико-економічної системи.
2. Перерозподіл активів кланом Януковича в 2010-2013 роках.
3. Банкрутство та перерозподіл активів банків збанкрутілих через Фонд гарантування вкладів та Національний банк. Обсяг перерозподілу становить близько 30% ВВП.
4. Перерозподіл активів за маркером "російський слід".

Опис цього кадрового процесу не є предметом цього посту, але зауважу лише, що конфісковані активи так і не починали працювати на користь суспільства і продовжують служити невеликій групі людей, які мають відповідні повноваження.

Всі ці чотири "хвилі" майже повністю розмили нашу цивілізаційну основу розвитку: неповага до прав власності, відсутність механізмів захисту прав інвестора/власника.
Принцип безумовного захисту таких прав, тобто прийорі, без попередніх умов і оговорок також вирівнюється.
Звідси дуже неефективна судова система, деформована та несправна правова система, репресивний характер правоохоронних органів.

В Україні політична мотивація або гібрид "національної ідеї" 30 років була майже ніцшеанським вступом до влади, а потім на ставленні до влади в стилі "що я тремтяча істота або маю право". Право зняти політичну оренду та брати участь у черговому "первинному розподілі капіталу
Для того, щоб вивезти "зароблені" за кордон у ті країни, де дотримуються права власності.
Ось де головні столиці країни, бо, якщо залишити їх в Україні, то їх заберуть в рамках чергової "хвилі перерозподілу".

У нас ніколи не було розвиткового підходу в розвиток держави, реальної політичної та економічної побудови, де капітал реінвестується в країну, а політичні еліти приходять до влади, щоб залишити слід в історії, а не лише залишити спадщину десятому поколінню.
Ми, звичайно, не про жодні інвестиції в економіку, при нескінченному перерозподілі капіталу: інвестицій не буде як внутрішніх, так і зовнішніх.

Наш гібридний анархокапіталізм за 30 років не перейшов з примусового первинного перерозподілу капіталу на ринковий вторинний
Ірина_
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