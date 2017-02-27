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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 сер, 2024 13:44
Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Народу надо дол. новые для недвиж. Старые брать не хотят.
Зрозуміло, спершу "про приват і 2021" здалось, що Ви намагаєтесь реанімувати "мертву карусель 50к
"
Тю))
Я тут карусель 200К
ще в червні почав реанімувати!
А цього місяця планую вдарити її дефібрилятором! Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Додано: Чет 08 сер, 2024 13:48
Олексій Кущ
За роки незалежності з України вивели приблизно 200 мільярдів доларів.
Країна пройшла через чотири хвилі накопичення первинного капіталу:
1. Приватизація 90-х років, розподіл державного майна на користь малого кола осіб, формування ФПГ та олігархічної політико-економічної системи.
2. Перерозподіл активів кланом Януковича в 2010-2013 роках.
3. Банкрутство та перерозподіл активів банків збанкрутілих через Фонд гарантування вкладів та Національний банк. Обсяг перерозподілу становить близько 30% ВВП.
4. Перерозподіл активів за маркером "російський слід".
Опис цього кадрового процесу не є предметом цього посту, але зауважу лише, що конфісковані активи так і не починали працювати на користь суспільства і продовжують служити невеликій групі людей, які мають відповідні повноваження.
Всі ці чотири "хвилі" майже повністю розмили нашу цивілізаційну основу розвитку: неповага до прав власності, відсутність механізмів захисту прав інвестора/власника.
Принцип безумовного захисту таких прав, тобто прийорі, без попередніх умов і оговорок також вирівнюється.
Звідси дуже неефективна судова система, деформована та несправна правова система, репресивний характер правоохоронних органів.
В Україні політична мотивація або гібрид "національної ідеї" 30 років була майже ніцшеанським вступом до влади, а потім на ставленні до влади в стилі "що я тремтяча істота або маю право". Право зняти політичну оренду та брати участь у черговому "первинному розподілі капіталу
Для того, щоб вивезти "зароблені" за кордон у ті країни, де дотримуються права власності.
Ось де головні столиці країни, бо, якщо залишити їх в Україні, то їх заберуть в рамках чергової "хвилі перерозподілу".
У нас ніколи не було розвиткового підходу в розвиток держави, реальної політичної та економічної побудови, де капітал реінвестується в країну, а політичні еліти приходять до влади, щоб залишити слід в історії, а не лише залишити спадщину десятому поколінню.
Ми, звичайно, не про жодні інвестиції в економіку, при нескінченному перерозподілі капіталу: інвестицій не буде як внутрішніх, так і зовнішніх.
Наш гібридний анархокапіталізм за 30 років не перейшов з примусового первинного перерозподілу капіталу на ринковий вторинний
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Ірина_
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Додано: Чет 08 сер, 2024 15:50
В общем получается, что эти 200 млрд долларов США выведены в основном на Запад, либо дружественные страны Запада (оффшорные зоны).
Таким образом, коллективный Запад спокойно может вкладывать/инвестировать в Украину сумму 200 млрд долларов США.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 17:10
Ірина_ написав:Олексій Кущ
За роки незалежності з України вивели приблизно 200 мільярдів доларів.
Країна пройшла через чотири хвилі накопичення первинного капіталу:
1. Приватизація 90-х років, розподіл державного майна на користь малого кола осіб, формування ФПГ та олігархічної політико-економічної системи.
2. Перерозподіл активів кланом Януковича в 2010-2013 роках.
3. Банкрутство та перерозподіл активів банків збанкрутілих через Фонд гарантування вкладів та Національний банк. Обсяг перерозподілу становить близько 30% ВВП.
4. Перерозподіл активів за маркером "російський слід".
Опис цього кадрового процесу не є предметом цього посту, але зауважу лише, що конфісковані активи так і не починали працювати на користь суспільства і продовжують служити невеликій групі людей, які мають відповідні повноваження.
Всі ці чотири "хвилі" майже повністю розмили нашу цивілізаційну основу розвитку: неповага до прав власності, відсутність механізмів захисту прав інвестора/власника.
Принцип безумовного захисту таких прав, тобто прийорі, без попередніх умов і оговорок також вирівнюється.
Звідси дуже неефективна судова система, деформована та несправна правова система, репресивний характер правоохоронних органів.
В Україні політична мотивація або гібрид "національної ідеї" 30 років була майже ніцшеанським вступом до влади, а потім на ставленні до влади в стилі "що я тремтяча істота або маю право". Право зняти політичну оренду та брати участь у черговому "первинному розподілі капіталу
Для того, щоб вивезти "зароблені" за кордон у ті країни, де дотримуються права власності.
Ось де головні столиці країни, бо, якщо залишити їх в Україні, то їх заберуть в рамках чергової "хвилі перерозподілу".
У нас ніколи не було розвиткового підходу в розвиток держави, реальної політичної та економічної побудови, де капітал реінвестується в країну, а політичні еліти приходять до влади, щоб залишити слід в історії, а не лише залишити спадщину десятому поколінню.
Ми, звичайно, не про жодні інвестиції в економіку, при нескінченному перерозподілі капіталу: інвестицій не буде як внутрішніх, так і зовнішніх.
Наш гібридний анархокапіталізм за 30 років не перейшов з примусового первинного перерозподілу капіталу на ринковий вторинний
висновок - країну закриваємо, толку не буде? не розумію оцей плач Ярославни - мета яка?
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Shaman
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Додано: Чет 08 сер, 2024 17:15
Вже пішли нижче 41...
Чуєте? Чуєте "дзвін"?
Це кують медаль для Юри-61!
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Додано: Чет 08 сер, 2024 17:30
Shaman написав: Ірина_ написав:Олексій Кущ
За роки незалежності з України вивели приблизно 200 мільярдів доларів.
Країна пройшла через чотири хвилі накопичення первинного капіталу:
1. Приватизація 90-х років, розподіл державного майна на користь малого кола осіб, формування ФПГ та олігархічної політико-економічної системи.
2. Перерозподіл активів кланом Януковича в 2010-2013 роках.
3. Банкрутство та перерозподіл активів банків збанкрутілих через Фонд гарантування вкладів та Національний банк. Обсяг перерозподілу становить близько 30% ВВП.
4. Перерозподіл активів за маркером "російський слід".
Опис цього кадрового процесу не є предметом цього посту, але зауважу лише, що конфісковані активи так і не починали працювати на користь суспільства і продовжують служити невеликій групі людей, які мають відповідні повноваження.
Всі ці чотири "хвилі" майже повністю розмили нашу цивілізаційну основу розвитку: неповага до прав власності, відсутність механізмів захисту прав інвестора/власника.
Принцип безумовного захисту таких прав, тобто прийорі, без попередніх умов і оговорок також вирівнюється.
Звідси дуже неефективна судова система, деформована та несправна правова система, репресивний характер правоохоронних органів.
В Україні політична мотивація або гібрид "національної ідеї" 30 років була майже ніцшеанським вступом до влади, а потім на ставленні до влади в стилі "що я тремтяча істота або маю право". Право зняти політичну оренду та брати участь у черговому "первинному розподілі капіталу
Для того, щоб вивезти "зароблені" за кордон у ті країни, де дотримуються права власності.
Ось де головні столиці країни, бо, якщо залишити їх в Україні, то їх заберуть в рамках чергової "хвилі перерозподілу".
У нас ніколи не було розвиткового підходу в розвиток держави, реальної політичної та економічної побудови, де капітал реінвестується в країну, а політичні еліти приходять до влади, щоб залишити слід в історії, а не лише залишити спадщину десятому поколінню.
Ми, звичайно, не про жодні інвестиції в економіку, при нескінченному перерозподілі капіталу: інвестицій не буде як внутрішніх, так і зовнішніх.
Наш гібридний анархокапіталізм за 30 років не перейшов з примусового первинного перерозподілу капіталу на ринковий вторинний
висновок - країну закриваємо, толку не буде? не розумію оцей плач Ярославни - мета яка?
Висновок що скільки тут було народного добра, якщо вкрали, вивели, розбомбили і ще багато чого є.
Тут навіть тема є "бідкаємося, чи насправді"
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Додано: Чет 08 сер, 2024 18:01
Shaman написав: Ірина_ написав:Олексій Кущ
За роки незалежності з України вивели приблизно 200 мільярдів доларів.
Країна пройшла через чотири хвилі накопичення первинного капіталу:
1. Приватизація 90-х років, розподіл державного майна на користь малого кола осіб, формування ФПГ та олігархічної політико-економічної системи.
2. Перерозподіл активів кланом Януковича в 2010-2013 роках.
3. Банкрутство та перерозподіл активів банків збанкрутілих через Фонд гарантування вкладів та Національний банк. Обсяг перерозподілу становить близько 30% ВВП.
4. Перерозподіл активів за маркером "російський слід".
Опис цього кадрового процесу не є предметом цього посту, але зауважу лише, що конфісковані активи так і не починали працювати на користь суспільства і продовжують служити невеликій групі людей, які мають відповідні повноваження.
Всі ці чотири "хвилі" майже повністю розмили нашу цивілізаційну основу розвитку: неповага до прав власності, відсутність механізмів захисту прав інвестора/власника.
Принцип безумовного захисту таких прав, тобто прийорі, без попередніх умов і оговорок також вирівнюється.
Звідси дуже неефективна судова система, деформована та несправна правова система, репресивний характер правоохоронних органів.
В Україні політична мотивація або гібрид "національної ідеї" 30 років була майже ніцшеанським вступом до влади, а потім на ставленні до влади в стилі "що я тремтяча істота або маю право". Право зняти політичну оренду та брати участь у черговому "первинному розподілі капіталу
Для того, щоб вивезти "зароблені" за кордон у ті країни, де дотримуються права власності.
Ось де головні столиці країни, бо, якщо залишити їх в Україні, то їх заберуть в рамках чергової "хвилі перерозподілу".
У нас ніколи не було розвиткового підходу в розвиток держави, реальної політичної та економічної побудови, де капітал реінвестується в країну, а політичні еліти приходять до влади, щоб залишити слід в історії, а не лише залишити спадщину десятому поколінню.
Ми, звичайно, не про жодні інвестиції в економіку, при нескінченному перерозподілі капіталу: інвестицій не буде як внутрішніх, так і зовнішніх.
Наш гібридний анархокапіталізм за 30 років не перейшов з примусового первинного перерозподілу капіталу на ринковий вторинний
висновок - країну закриваємо, толку не буде? не розумію оцей плач Ярославни - мета яка?
Мета - заробить гроші на статті, записать як публікацію.
Висновок - "гібридний анархокапіталізм за 30 років не перейшов з примусового первинного перерозподілу капіталу на ринковий вторинний"
(Чому примусовий?
). Мені більш подобаються висновки в стилі "кто виноват и что делать".
Висновок що до автора - більше не звертаю уваги.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 18:01
Shaman написав:
висновок - країну закриваємо, толку не буде? не розумію оцей плач Ярославни - мета яка?
рашаагєнту кущю прислали нові зрадофільські методичкі(((
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Додано: Чет 08 сер, 2024 18:10
Ірина_ написав:Олексій Кущ
За роки незалежності з України вивели приблизно 200 мільярдів доларів.
Я розумію що зробити гарний заголовок-це також майстерність....
Але якщо до цього заголовку та трошки пояснень....
1 Сума 200 млрд - це звичайно сума велика і вражає...
Але ця сума нічим , крім голослівних заявок не підтверджена.
Ба більше , якась частина цієї суми тим чи іншим макаром ( хай з офшорів чи через підставних іноземців)-повернулась назад у вигляді інвестицій.
Чи хтось при тверезому розумі повірить що МІСЦЕВІ ЗЛОДІЇ гроші виводять бо бояться а ЗАКОНОПОСЛУШНІ ІНОЗЕМЦІ навпаки нічого не бояться і заводять?
Тому моє таке саме голослівне твердження..
Якщо 200 млрд вивели ..то з них 150 млрд завели назад...
2 А хтось пробував глянути на суму в 200 млрд під іншим кутом?
А який це відсоток від ВВП за такий самий час?
30 років * 150 млрд ВВП =4500 млрд
200 млрд/4500млрд=4,45% , при чому РЕАЛЬНІ втрати 50 млрд/4500млрд=1,1%
Так це погано...але шукати 1,1% в то час коли в Україні за рік легко можна додатково отримати разів в 5-10 більше - може не варто?
3 Сума в 200 млрд для країни в 40 млн... це ні про що
Особливо через призму достатності ВЛАСНОГО капіталу...
Що може зробити сімя з капіталом 15000 доларів??? Особливо якщо згадати що для розвинутих країн - житло це КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ...
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