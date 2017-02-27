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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11585115861158711588>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 57
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
18%
10
41,50-42,00
47%
27
42,00-42,50
11%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:44

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Народу надо дол. новые для недвиж. Старые брать не хотят.

Зрозуміло, спершу "про приват і 2021" здалось, що Ви намагаєтесь реанімувати "мертву карусель 50к" :)
Тю))
Я тут карусель 200К ще в червні почав реанімувати! :D
А цього місяця планую вдарити її дефібрилятором! :D :D :D
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:48

Олексій Кущ

За роки незалежності з України вивели приблизно 200 мільярдів доларів.

Країна пройшла через чотири хвилі накопичення первинного капіталу:
1. Приватизація 90-х років, розподіл державного майна на користь малого кола осіб, формування ФПГ та олігархічної політико-економічної системи.
2. Перерозподіл активів кланом Януковича в 2010-2013 роках.
3. Банкрутство та перерозподіл активів банків збанкрутілих через Фонд гарантування вкладів та Національний банк. Обсяг перерозподілу становить близько 30% ВВП.
4. Перерозподіл активів за маркером "російський слід".

Опис цього кадрового процесу не є предметом цього посту, але зауважу лише, що конфісковані активи так і не починали працювати на користь суспільства і продовжують служити невеликій групі людей, які мають відповідні повноваження.

Всі ці чотири "хвилі" майже повністю розмили нашу цивілізаційну основу розвитку: неповага до прав власності, відсутність механізмів захисту прав інвестора/власника.
Принцип безумовного захисту таких прав, тобто прийорі, без попередніх умов і оговорок також вирівнюється.
Звідси дуже неефективна судова система, деформована та несправна правова система, репресивний характер правоохоронних органів.

В Україні політична мотивація або гібрид "національної ідеї" 30 років була майже ніцшеанським вступом до влади, а потім на ставленні до влади в стилі "що я тремтяча істота або маю право". Право зняти політичну оренду та брати участь у черговому "первинному розподілі капіталу
Для того, щоб вивезти "зароблені" за кордон у ті країни, де дотримуються права власності.
Ось де головні столиці країни, бо, якщо залишити їх в Україні, то їх заберуть в рамках чергової "хвилі перерозподілу".

У нас ніколи не було розвиткового підходу в розвиток держави, реальної політичної та економічної побудови, де капітал реінвестується в країну, а політичні еліти приходять до влади, щоб залишити слід в історії, а не лише залишити спадщину десятому поколінню.
Ми, звичайно, не про жодні інвестиції в економіку, при нескінченному перерозподілі капіталу: інвестицій не буде як внутрішніх, так і зовнішніх.

Наш гібридний анархокапіталізм за 30 років не перейшов з примусового первинного перерозподілу капіталу на ринковий вторинний
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 15:50

В общем получается, что эти 200 млрд долларов США выведены в основном на Запад, либо дружественные страны Запада (оффшорные зоны).

Таким образом, коллективный Запад спокойно может вкладывать/инвестировать в Украину сумму 200 млрд долларов США.
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 17:10

  Ірина_ написав:Олексій Кущ

За роки незалежності з України вивели приблизно 200 мільярдів доларів.

Країна пройшла через чотири хвилі накопичення первинного капіталу:
1. Приватизація 90-х років, розподіл державного майна на користь малого кола осіб, формування ФПГ та олігархічної політико-економічної системи.
2. Перерозподіл активів кланом Януковича в 2010-2013 роках.
3. Банкрутство та перерозподіл активів банків збанкрутілих через Фонд гарантування вкладів та Національний банк. Обсяг перерозподілу становить близько 30% ВВП.
4. Перерозподіл активів за маркером "російський слід".

Опис цього кадрового процесу не є предметом цього посту, але зауважу лише, що конфісковані активи так і не починали працювати на користь суспільства і продовжують служити невеликій групі людей, які мають відповідні повноваження.

Всі ці чотири "хвилі" майже повністю розмили нашу цивілізаційну основу розвитку: неповага до прав власності, відсутність механізмів захисту прав інвестора/власника.
Принцип безумовного захисту таких прав, тобто прийорі, без попередніх умов і оговорок також вирівнюється.
Звідси дуже неефективна судова система, деформована та несправна правова система, репресивний характер правоохоронних органів.

В Україні політична мотивація або гібрид "національної ідеї" 30 років була майже ніцшеанським вступом до влади, а потім на ставленні до влади в стилі "що я тремтяча істота або маю право". Право зняти політичну оренду та брати участь у черговому "первинному розподілі капіталу
Для того, щоб вивезти "зароблені" за кордон у ті країни, де дотримуються права власності.
Ось де головні столиці країни, бо, якщо залишити їх в Україні, то їх заберуть в рамках чергової "хвилі перерозподілу".

У нас ніколи не було розвиткового підходу в розвиток держави, реальної політичної та економічної побудови, де капітал реінвестується в країну, а політичні еліти приходять до влади, щоб залишити слід в історії, а не лише залишити спадщину десятому поколінню.
Ми, звичайно, не про жодні інвестиції в економіку, при нескінченному перерозподілі капіталу: інвестицій не буде як внутрішніх, так і зовнішніх.

Наш гібридний анархокапіталізм за 30 років не перейшов з примусового первинного перерозподілу капіталу на ринковий вторинний

висновок - країну закриваємо, толку не буде? не розумію оцей плач Ярославни - мета яка?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 17:15

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Вже пішли нижче 41...

Чуєте? Чуєте "дзвін"?

Це кують медаль для Юри-61! :D
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 17:30

  Shaman написав:
  Ірина_ написав:Олексій Кущ

За роки незалежності з України вивели приблизно 200 мільярдів доларів.

Країна пройшла через чотири хвилі накопичення первинного капіталу:
1. Приватизація 90-х років, розподіл державного майна на користь малого кола осіб, формування ФПГ та олігархічної політико-економічної системи.
2. Перерозподіл активів кланом Януковича в 2010-2013 роках.
3. Банкрутство та перерозподіл активів банків збанкрутілих через Фонд гарантування вкладів та Національний банк. Обсяг перерозподілу становить близько 30% ВВП.
4. Перерозподіл активів за маркером "російський слід".

Опис цього кадрового процесу не є предметом цього посту, але зауважу лише, що конфісковані активи так і не починали працювати на користь суспільства і продовжують служити невеликій групі людей, які мають відповідні повноваження.

Всі ці чотири "хвилі" майже повністю розмили нашу цивілізаційну основу розвитку: неповага до прав власності, відсутність механізмів захисту прав інвестора/власника.
Принцип безумовного захисту таких прав, тобто прийорі, без попередніх умов і оговорок також вирівнюється.
Звідси дуже неефективна судова система, деформована та несправна правова система, репресивний характер правоохоронних органів.

В Україні політична мотивація або гібрид "національної ідеї" 30 років була майже ніцшеанським вступом до влади, а потім на ставленні до влади в стилі "що я тремтяча істота або маю право". Право зняти політичну оренду та брати участь у черговому "первинному розподілі капіталу
Для того, щоб вивезти "зароблені" за кордон у ті країни, де дотримуються права власності.
Ось де головні столиці країни, бо, якщо залишити їх в Україні, то їх заберуть в рамках чергової "хвилі перерозподілу".

У нас ніколи не було розвиткового підходу в розвиток держави, реальної політичної та економічної побудови, де капітал реінвестується в країну, а політичні еліти приходять до влади, щоб залишити слід в історії, а не лише залишити спадщину десятому поколінню.
Ми, звичайно, не про жодні інвестиції в економіку, при нескінченному перерозподілі капіталу: інвестицій не буде як внутрішніх, так і зовнішніх.

Наш гібридний анархокапіталізм за 30 років не перейшов з примусового первинного перерозподілу капіталу на ринковий вторинний

висновок - країну закриваємо, толку не буде? не розумію оцей плач Ярославни - мета яка?

Висновок що скільки тут було народного добра, якщо вкрали, вивели, розбомбили і ще багато чого є.
Тут навіть тема є "бідкаємося, чи насправді"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 18:01

  Shaman написав:
  Ірина_ написав:Олексій Кущ

За роки незалежності з України вивели приблизно 200 мільярдів доларів.

Країна пройшла через чотири хвилі накопичення первинного капіталу:
1. Приватизація 90-х років, розподіл державного майна на користь малого кола осіб, формування ФПГ та олігархічної політико-економічної системи.
2. Перерозподіл активів кланом Януковича в 2010-2013 роках.
3. Банкрутство та перерозподіл активів банків збанкрутілих через Фонд гарантування вкладів та Національний банк. Обсяг перерозподілу становить близько 30% ВВП.
4. Перерозподіл активів за маркером "російський слід".

Опис цього кадрового процесу не є предметом цього посту, але зауважу лише, що конфісковані активи так і не починали працювати на користь суспільства і продовжують служити невеликій групі людей, які мають відповідні повноваження.

Всі ці чотири "хвилі" майже повністю розмили нашу цивілізаційну основу розвитку: неповага до прав власності, відсутність механізмів захисту прав інвестора/власника.
Принцип безумовного захисту таких прав, тобто прийорі, без попередніх умов і оговорок також вирівнюється.
Звідси дуже неефективна судова система, деформована та несправна правова система, репресивний характер правоохоронних органів.

В Україні політична мотивація або гібрид "національної ідеї" 30 років була майже ніцшеанським вступом до влади, а потім на ставленні до влади в стилі "що я тремтяча істота або маю право". Право зняти політичну оренду та брати участь у черговому "первинному розподілі капіталу
Для того, щоб вивезти "зароблені" за кордон у ті країни, де дотримуються права власності.
Ось де головні столиці країни, бо, якщо залишити їх в Україні, то їх заберуть в рамках чергової "хвилі перерозподілу".

У нас ніколи не було розвиткового підходу в розвиток держави, реальної політичної та економічної побудови, де капітал реінвестується в країну, а політичні еліти приходять до влади, щоб залишити слід в історії, а не лише залишити спадщину десятому поколінню.
Ми, звичайно, не про жодні інвестиції в економіку, при нескінченному перерозподілі капіталу: інвестицій не буде як внутрішніх, так і зовнішніх.

Наш гібридний анархокапіталізм за 30 років не перейшов з примусового первинного перерозподілу капіталу на ринковий вторинний

висновок - країну закриваємо, толку не буде? не розумію оцей плач Ярославни - мета яка?

Мета - заробить гроші на статті, записать як публікацію.
Висновок - "гібридний анархокапіталізм за 30 років не перейшов з примусового первинного перерозподілу капіталу на ринковий вторинний" :D (Чому примусовий? :D ). Мені більш подобаються висновки в стилі "кто виноват и что делать".
Висновок що до автора - більше не звертаю уваги.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 18:10

  Ірина_ написав:Олексій Кущ
За роки незалежності з України вивели приблизно 200 мільярдів доларів.
Я розумію що зробити гарний заголовок-це також майстерність....
Але якщо до цього заголовку та трошки пояснень....
1 Сума 200 млрд - це звичайно сума велика і вражає...
Але ця сума нічим , крім голослівних заявок не підтверджена.
Ба більше , якась частина цієї суми тим чи іншим макаром ( хай з офшорів чи через підставних іноземців)-повернулась назад у вигляді інвестицій.
Чи хтось при тверезому розумі повірить що МІСЦЕВІ ЗЛОДІЇ гроші виводять бо бояться а ЗАКОНОПОСЛУШНІ ІНОЗЕМЦІ навпаки нічого не бояться і заводять?
Тому моє таке саме голослівне твердження..
Якщо 200 млрд вивели ..то з них 150 млрд завели назад...
2 А хтось пробував глянути на суму в 200 млрд під іншим кутом?
А який це відсоток від ВВП за такий самий час?
30 років * 150 млрд ВВП =4500 млрд
200 млрд/4500млрд=4,45% , при чому РЕАЛЬНІ втрати 50 млрд/4500млрд=1,1%
Так це погано...але шукати 1,1% в то час коли в Україні за рік легко можна додатково отримати разів в 5-10 більше - може не варто?
3 Сума в 200 млрд для країни в 40 млн... це ні про що
Особливо через призму достатності ВЛАСНОГО капіталу...
Що може зробити сімя з капіталом 15000 доларів??? Особливо якщо згадати що для розвинутих країн - житло це КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 08:56

  Ірина_ написав:Олексій Кущ
За роки незалежності з України вивели приблизно 200 мільярдів доларів.

Особливо вплинуло на сьогоднішні трагічні обставини розпродаж військової техніки, однієї якої по звіту парламентської комісії https://ips.ligazakon.net/document/DH80600A?an=474 було загнано на половину цієї суми.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:09

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Ну що - може ми б на радощах курського напрямку сьогодні і на ЧР /в обмінках пішли б нижче 41?
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