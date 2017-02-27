Відволікання від проблеми не вирішує загальне питання
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:05
Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:59
Пан Олексій продукує дуже багато інформації яка цікава. Він часто є тією людиною яка допомагає іншим поглянути на питання із іншої точки зору (в цьому напевно основна його заслуга).
Читаю його постійно. Якщо чесно останнім часом ріжуть очі фрази із яких починаються його дописи: "я писав. я попереджав. я прогнозував і т.п." Коли Его починає йти попереду автора, то ні до чого доброго це не призводить.
Веду до того, що не потрібно аж надто захоплюватись людьми (створювати собі кумира), щоб потім не розчаровуватись.
Повністю підтримую budivelnik в його коментарі
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