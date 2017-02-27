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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11585115861158711588

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 58
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
17%
10
41,50-42,00
48%
28
42,00-42,50
10%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:05

  Успіх написав:Ну що - може ми б на радощах курського напрямку сьогодні і на ЧР /в обмінках пішли б нижче 41?

Відволікання від проблеми не вирішує загальне питання
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:59

  Ірина_ написав:Олексій Кущ
За роки незалежності з України вивели приблизно 200 мільярдів доларів.

Пан Олексій продукує дуже багато інформації яка цікава. Він часто є тією людиною яка допомагає іншим поглянути на питання із іншої точки зору (в цьому напевно основна його заслуга).
Читаю його постійно. Якщо чесно останнім часом ріжуть очі фрази із яких починаються його дописи: "я писав. я попереджав. я прогнозував і т.п." Коли Его починає йти попереду автора, то ні до чого доброго це не призводить.

Веду до того, що не потрібно аж надто захоплюватись людьми (створювати собі кумира), щоб потім не розчаровуватись.
Повністю підтримую budivelnik в його коментарі
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