Відволікання від проблеми не вирішує загальне питання
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:05
Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:59
Пан Олексій продукує дуже багато інформації яка цікава. Він часто є тією людиною яка допомагає іншим поглянути на питання із іншої точки зору (в цьому напевно основна його заслуга).
Читаю його постійно. Якщо чесно останнім часом ріжуть очі фрази із яких починаються його дописи: "я писав. я попереджав. я прогнозував і т.п." Коли Его починає йти попереду автора, то ні до чого доброго це не призводить.
Веду до того, що не потрібно аж надто захоплюватись людьми (створювати собі кумира), щоб потім не розчаровуватись.
Повністю підтримую budivelnik в його коментарі
Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:03
Realist
Чомусь пан Кущ забуває вказати, що ніщо вищенаведене в його опусі не заважало особисто йому ловити рибку в мутній воді, прислужувати відвертим злочинцям і стати доларовим мільйонером, а не бути великим в його рідному містечку селі воронежської губернії.
Працював помічником депутата, але з дуже "проукраїнської" партії ригів :
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Висувався сам і від ригів в депутани, але не пройшов.
Так що нехай скаже дякую, що його по-справжньому не люстрували і не відправили на батьківщину, соромно за таких "експердів", мутні доларові мільойнери призовного віку з сумнівною біографією топлять за "справедливість", можуть добалакатись, зараз будуть мільйони людей з загостреним відчуттям справедливості отриманим на фронті, може навіть ці люди почнуть шукати колаборантів і тих хто привів нищівну війну в наш дім(((
По курсу, готівка підняла голову, вже навіть 41.30 на себе, продаж від 41.35.
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