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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11585115861158711588

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 58
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
17%
10
41,50-42,00
48%
28
42,00-42,50
10%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:05

  Успіх написав:Ну що - може ми б на радощах курського напрямку сьогодні і на ЧР /в обмінках пішли б нижче 41?

Відволікання від проблеми не вирішує загальне питання
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:59

  Ірина_ написав:Олексій Кущ
За роки незалежності з України вивели приблизно 200 мільярдів доларів.

Пан Олексій продукує дуже багато інформації яка цікава. Він часто є тією людиною яка допомагає іншим поглянути на питання із іншої точки зору (в цьому напевно основна його заслуга).
Читаю його постійно. Якщо чесно останнім часом ріжуть очі фрази із яких починаються його дописи: "я писав. я попереджав. я прогнозував і т.п." Коли Его починає йти попереду автора, то ні до чого доброго це не призводить.

Веду до того, що не потрібно аж надто захоплюватись людьми (створювати собі кумира), щоб потім не розчаровуватись.
Повністю підтримую budivelnik в його коментарі
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:03

Realist
Чомусь пан Кущ забуває вказати, що ніщо вищенаведене в його опусі не заважало особисто йому ловити рибку в мутній воді, прислужувати відвертим злочинцям і стати доларовим мільйонером, а не бути великим в його рідному містечку селі воронежської губернії.

Працював помічником депутата, але з дуже "проукраїнської" партії ригів :
суб’єкт висування – Політична партія "Опозиційний блок"
.
Висувався сам і від ригів в депутани, але не пройшов.

Так що нехай скаже дякую, що його по-справжньому не люстрували і не відправили на батьківщину, соромно за таких "експердів", мутні доларові мільойнери призовного віку з сумнівною біографією топлять за "справедливість", можуть добалакатись, зараз будуть мільйони людей з загостреним відчуттям справедливості отриманим на фронті, може навіть ці люди почнуть шукати колаборантів і тих хто привів нищівну війну в наш дім(((

По курсу, готівка підняла голову, вже навіть 41.30 на себе, продаж від 41.35.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:31

  somilitark написав:По курсу, готівка підняла голову, вже навіть 41.30 на себе, продаж від 41.35.


Нацбанк не зацікавлений у продавлюванні нижче 41,00. Зараз на міжбанку 41,145/41,17. Готівка - абсолютно вірно по Києву.
Є сподівання, що після смачного обіду Нацбанк активізує продажі і трохи притисне донизу. Але саме трохи. Просто щоб не швидко рухалися вгору.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 17:57

  Успіх написав:Вже пішли нижче 41...

Чуєте? Чуєте "дзвін"?

Це кують медаль для Юри-61! :D

Медаль золотая малина :lol:
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

дерев"яний за добу до USD +2.2%
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:18

  flyman написав:дерев"яний за добу до USD +2.2%

Все іде за планом
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 14:05

  flyman написав:дерев"яний за добу до USD +2.2%


Це все одно, що проінформувати про офіційний курс долара в умовному 1985-му році, тоді було зафіксовано на рівні 67 копійок за долар і крапка на довгі роки.

Торгі по валюті не проводяться, бо санкції діють, мос і пітербіржа під санкціями.
Вже навіть юань ділять, на чистий і санкційний. Це паралізувало імпорт, а експорт йде, тільки як за нього розраховуються рашаекономісти не розуміють, кажуть напевне пишуть в зошит і мають на увазі)))

Колись пам'ятаю пішов з мамашею на одну хату, фактично напроти міського відділу міліції, там нас завели в кімнату, де на диванах, кріслах, тумбочках було рясно розкладене дитяче взуття, яке було в страшенному дефіциті починаючи десь з 70-хх років, а також в шафі вісили не менш дефіцитні дитячі куртки.
Маман питає вибірково, а це скільки коштує? Їй відповідають це 2.5, це 4, це 8, це 20, куртки починались десь від 25.
Потім мамаша каже, це в чому ціни? Їй відповідають: в доларах, вона каже в мене немає доларів, який курс до рубля? Їй кажуть: нажаль підвищився, був 8, а став 10, бо дешевше ніяк не купити.
Причому багато речей було не нове, більшість були у вжитку, нагадаю, що зарплати були тоді приблизно 60-90 рублів. Моя мати продавцем в продовольчому гастрономі отримувала 60 совкових окупаційних рублів, казала, якщо каса не збіглась на пару копійок, то можна було отримати виговор і забирали премію в 5 -10 рублів раз на квартал, якщо не зішлось би на пару рублів, то можна було і присісти.
Мало хто з робітників отримував більше 120, така зарплата була у інженерів, тільки лікарі і військові могли отримувати більше.
Маман каже це дуже дорого, не буду нічого брати, вибачте.
Це речі були від людей, які служили в окупованих совком східноєвропейських країнах і мали доступ до закордонних товарів: Югославія, Польща, НДР, Болгарія, Чехословаччина, Угорщина, така собі комісіонка. І через Афганістан теж таскали як правило магнітофони і відікі з телевізорами. Но відеодвійка коштувала мінімум 1000 доларів, пересічний навіть не дивився в той бік, максимум піти в відеосалон підпільний, щоб подивитись термінатора за троячку.

Так що курс зараз там точно так і формується, в них багато імпортних товарів вже возять за кеш челнокі, вважаю, що той офіційний курс множиться мінімум на 3 при продажі закордонних товарів.

Так що на парканах пишуть солодкого багато, тільки толку з того мало, реальність вона вже як в совку після початку "перебудови", коли КДБ почало на багато чого закривати очі і не карати за такі прояви народних комісіонок.

По курсу валют реальному: готівка дуже спокійна в суботу, працюють 41.28 на 41.35, навіть трохи знизились до вчорашніх показників.
somilitark
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