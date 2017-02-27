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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 сер, 2024 18:56
Искатель написав: somilitark написав:
По курсу, готівка підняла голову, вже навіть 41.30 на себе, продаж від 41.35.
Нацбанк не зацікавлений у продавлюванні нижче 41,00. Зараз на міжбанку 41,145/41,17. Готівка - абсолютно вірно по Києву.
Є сподівання, що після смачного обіду Нацбанк активізує продажі і трохи притисне донизу. Але саме трохи. Просто щоб не швидко рухалися вгору.
Так, схиляюсь до версії, що буде знову відпукати вгору приблизно по 10 коп/день впродовж, принаймні, наступного тижня.
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Visky
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