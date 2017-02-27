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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 сер, 2024 18:56
Искатель написав: somilitark написав:
По курсу, готівка підняла голову, вже навіть 41.30 на себе, продаж від 41.35.
Нацбанк не зацікавлений у продавлюванні нижче 41,00. Зараз на міжбанку 41,145/41,17. Готівка - абсолютно вірно по Києву.
Є сподівання, що після смачного обіду Нацбанк активізує продажі і трохи притисне донизу. Але саме трохи. Просто щоб не швидко рухалися вгору.
Так, схиляюсь до версії, що буде знову відпукати вгору приблизно по 10 коп/день впродовж, принаймні, наступного тижня.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 05:44
Visky написав: flyman написав:
і золото?
І золото нарешті є у України! Вітаємо олімпійську жіночу шабле-фехтувальну збірну!
Але в цілому лише 3 золоті медалі і поточне 20 місце, яке ще може лише знизитися сьогодні. Попереду Кенія, Узбекістан, Угорщина, Нова Зеландія... Ганебно для України, хоч і не 1 золота, як на попередніх олімпіадах... Окрема "гранд-подяка" Беленюку, що здобув лише бронзу, зате перекрив і вичавив Новікова, який золото то здобув, але вже від Болгарії...
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Додано: Нед 11 сер, 2024 06:51
Visky написав:
Але в цілому лише 3 золоті медалі і поточне 20 місце, яке ще може лише знизитися сьогодні. Попереду Кенія, Узбекістан, Угорщина, Нова Зеландія... Ганебно для України
Не згоден категорично, не лише, а аж 3 золота. І цей рівень спорту вищих досягнень перевищує рівень масового спорту чи ФК у нас. Спортсмени також, як і інші люди, шукають де можуть реалізувати свою скороплинну кар'єру. Новіков виїхав ще у 2021 р. будучи в тіні Беленюка, який якраз в цьому 2021 році став олімпійським чемпіоном. То що Жан мав якось сам щезнути? Здобуття олімпійських ліцензій достатньо специфічне і має ряд обмежень з одного боку, а з другого для широкого представництва всіх країн можливе залучення фактично аматорів зі слабших у спортивному плані і відсікання навіть потенційних претендентів на нагороди із сильніших.
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