somilitark написав:По курсу, готівка підняла голову, вже навіть 41.30 на себе, продаж від 41.35.
Нацбанк не зацікавлений у продавлюванні нижче 41,00. Зараз на міжбанку 41,145/41,17. Готівка - абсолютно вірно по Києву. Є сподівання, що після смачного обіду Нацбанк активізує продажі і трохи притисне донизу. Але саме трохи. Просто щоб не швидко рухалися вгору.
Так, схиляюсь до версії, що буде знову відпукати вгору приблизно по 10 коп/день впродовж, принаймні, наступного тижня.
І золото нарешті є у України! Вітаємо олімпійську жіночу шабле-фехтувальну збірну!
Але в цілому лише 3 золоті медалі і поточне 20 місце, яке ще може лише знизитися сьогодні. Попереду Кенія, Узбекістан, Угорщина, Нова Зеландія... Ганебно для України, хоч і не 1 золота, як на попередніх олімпіадах... Окрема "гранд-подяка" Беленюку, що здобув лише бронзу, зате перекрив і вичавив Новікова, який золото то здобув, але вже від Болгарії...
Visky написав:Але в цілому лише 3 золоті медалі і поточне 20 місце, яке ще може лише знизитися сьогодні. Попереду Кенія, Узбекістан, Угорщина, Нова Зеландія... Ганебно для України
Не згоден категорично, не лише, а аж 3 золота. І цей рівень спорту вищих досягнень перевищує рівень масового спорту чи ФК у нас. Спортсмени також, як і інші люди, шукають де можуть реалізувати свою скороплинну кар'єру. Новіков виїхав ще у 2021 р. будучи в тіні Беленюка, який якраз в цьому 2021 році став олімпійським чемпіоном. То що Жан мав якось сам щезнути? Здобуття олімпійських ліцензій достатньо специфічне і має ряд обмежень з одного боку, а з другого для широкого представництва всіх країн можливе залучення фактично аматорів зі слабших у спортивному плані і відсікання навіть потенційних претендентів на нагороди із сильніших.
І золото нарешті є у України! Вітаємо олімпійську жіночу шабле-фехтувальну збірну!
Але в цілому лише 3 золоті медалі і поточне 20 місце, яке ще може лише знизитися сьогодні. Попереду Кенія, Узбекістан, Угорщина, Нова Зеландія... Ганебно для України, хоч і не 1 золота, як на попередніх олімпіадах... Окрема "гранд-подяка" Беленюку, що здобув лише бронзу, зате перекрив і вичавив Новікова, який золото то здобув, але вже від Болгарії...
І золото нарешті є у України! Вітаємо олімпійську жіночу шабле-фехтувальну збірну!
Але в цілому лише 3 золоті медалі і поточне 20 місце, яке ще може лише знизитися сьогодні. Попереду Кенія, Узбекістан, Угорщина, Нова Зеландія... Ганебно для України, хоч і не 1 золота, як на попередніх олімпіадах... Окрема "гранд-подяка" Беленюку, що здобув лише бронзу, зате перекрив і вичавив Новікова, який золото то здобув, але вже від Болгарії...
Дибіл, у воюючої країни 3 золота - це дуже непогано, на двох попередніх олімпіадах було менше) Ти особисто що зробив в спорті, гівна шматок?)