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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11586115871158811589

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 59
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
17%
10
41,50-42,00
49%
29
42,00-42,50
10%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:56

  Искатель написав:
  somilitark написав:По курсу, готівка підняла голову, вже навіть 41.30 на себе, продаж від 41.35.


Нацбанк не зацікавлений у продавлюванні нижче 41,00. Зараз на міжбанку 41,145/41,17. Готівка - абсолютно вірно по Києву.
Є сподівання, що після смачного обіду Нацбанк активізує продажі і трохи притисне донизу. Але саме трохи. Просто щоб не швидко рухалися вгору.
Так, схиляюсь до версії, що буде знову відпукати вгору приблизно по 10 коп/день впродовж, принаймні, наступного тижня.
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 05:44

  Visky написав:
  flyman написав:і золото?
І золото нарешті є у України! Вітаємо олімпійську жіночу шабле-фехтувальну збірну!

Але в цілому лише 3 золоті медалі і поточне 20 місце, яке ще може лише знизитися сьогодні. Попереду Кенія, Узбекістан, Угорщина, Нова Зеландія... Ганебно для України, хоч і не 1 золота, як на попередніх олімпіадах... Окрема "гранд-подяка" Беленюку, що здобув лише бронзу, зате перекрив і вичавив Новікова, який золото то здобув, але вже від Болгарії...
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 06:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Visky написав:Але в цілому лише 3 золоті медалі і поточне 20 місце, яке ще може лише знизитися сьогодні. Попереду Кенія, Узбекістан, Угорщина, Нова Зеландія... Ганебно для України

Не згоден категорично, не лише, а аж 3 золота. І цей рівень спорту вищих досягнень перевищує рівень масового спорту чи ФК у нас. Спортсмени також, як і інші люди, шукають де можуть реалізувати свою скороплинну кар'єру. Новіков виїхав ще у 2021 р. будучи в тіні Беленюка, який якраз в цьому 2021 році став олімпійським чемпіоном. То що Жан мав якось сам щезнути? Здобуття олімпійських ліцензій достатньо специфічне і має ряд обмежень з одного боку, а з другого для широкого представництва всіх країн можливе залучення фактично аматорів зі слабших у спортивному плані і відсікання навіть потенційних претендентів на нагороди із сильніших.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 09:38

  Visky написав:
  Visky написав:
  flyman написав:і золото?
І золото нарешті є у України! Вітаємо олімпійську жіночу шабле-фехтувальну збірну!

Але в цілому лише 3 золоті медалі і поточне 20 місце, яке ще може лише знизитися сьогодні. Попереду Кенія, Узбекістан, Угорщина, Нова Зеландія... Ганебно для України, хоч і не 1 золота, як на попередніх олімпіадах... Окрема "гранд-подяка" Беленюку, що здобув лише бронзу, зате перекрив і вичавив Новікова, який золото то здобув, але вже від Болгарії...

Недільний офтоп
Ви як справжній українець. Вам ЙУХ Вгодиш.
А по Новіковову Прочитайте Юрія Сапронова
А після цього почитайте порівняння медального заліку із кількістю населення та ВВП.
Всі наші олімпійці молодці і ми пишаємось ними!
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 10:52

  Visky написав:
  Visky написав:
  flyman написав:і золото?
І золото нарешті є у України! Вітаємо олімпійську жіночу шабле-фехтувальну збірну!

Але в цілому лише 3 золоті медалі і поточне 20 місце, яке ще може лише знизитися сьогодні. Попереду Кенія, Узбекістан, Угорщина, Нова Зеландія... Ганебно для України, хоч і не 1 золота, як на попередніх олімпіадах... Окрема "гранд-подяка" Беленюку, що здобув лише бронзу, зате перекрив і вичавив Новікова, який золото то здобув, але вже від Болгарії...

Дибіл, у воюючої країни 3 золота - це дуже непогано, на двох попередніх олімпіадах було менше)
Ти особисто що зробив в спорті, гівна шматок?)
cherchiltank
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