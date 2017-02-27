somilitark написав:

flyman написав: дерев"яний за добу до USD +2.2% дерев"яний за добу до USD +2.2%

Це все одно, що проінформувати про офіційний курс долара в умовному 1985-му році, тоді було зафіксовано на рівні 67 копійок за долар і крапка на довгі роки.Торгі по валюті не проводяться, бо санкції діють, мос і пітербіржа під санкціями.Вже навіть юань ділять, на чистий і санкційний. Це паралізувало імпорт, а експорт йде, тільки як за нього розраховуються рашаекономісти не розуміють, кажуть напевне пишуть в зошит і мають на увазі)))Колись пам'ятаю пішов з мамашею на одну хату, фактично напроти міського відділу міліції, там нас завели в кімнату, де на диванах, кріслах, тумбочках було рясно розкладене дитяче взуття, яке було в страшенному дефіциті починаючи десь з 70-хх років, а також в шафі вісили не менш дефіцитні дитячі куртки.Маман питає вибірково, а це скільки коштує? Їй відповідають це 2.5, це 4, це 8, це 20, куртки починались десь від 25.Потім мамаша каже, це в чому ціни? Їй відповідають: в доларах, вона каже в мене немає доларів, який курс до рубля? Їй кажуть: нажаль підвищився, був 8, а став 10, бо дешевше ніяк не купити.Причому багато речей було не нове, більшість були у вжитку, нагадаю, що зарплати були тоді приблизно 60-90 рублів. Моя мати продавцем в продовольчому гастрономі отримувала 60 совкових окупаційних рублів, казала, якщо каса не збіглась на пару копійок, то можна було отримати виговор і забирали премію в 5 -10 рублів раз на квартал, якщо не зішлось би на пару рублів, то можна було і присісти.Мало хто з робітників отримував більше 120, така зарплата була у інженерів, тільки лікарі і військові могли отримувати більше.Маман каже це дуже дорого, не буду нічого брати, вибачте.Це речі були від людей, які служили в окупованих совком східноєвропейських країнах і мали доступ до закордонних товарів: Югославія, Польща, НДР, Болгарія, Чехословаччина, Угорщина, така собі комісіонка. І через Афганістан теж таскали як правило магнітофони і відікі з телевізорами. Но відеодвійка коштувала мінімум 1000 доларів, пересічний навіть не дивився в той бік, максимум піти в відеосалон підпільний, щоб подивитись термінатора за троячку.Так що курс зараз там точно так і формується, в них багато імпортних товарів вже возять за кеш челнокі, вважаю, що той офіційний курс множиться мінімум на 3 при продажі закордонних товарів.Так що на парканах пишуть солодкого багато, тільки толку з того мало, реальність вона вже як в совку після початку "перебудови", коли КДБ почало на багато чого закривати очі і не карати за такі прояви народних комісіонок.По курсу валют реальному: готівка дуже спокійна в суботу, працюють 41.28 на 41.35, навіть трохи знизились до вчорашніх показників.