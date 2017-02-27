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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 сер, 2024 18:56
Искатель написав: somilitark написав:
По курсу, готівка підняла голову, вже навіть 41.30 на себе, продаж від 41.35.
Нацбанк не зацікавлений у продавлюванні нижче 41,00. Зараз на міжбанку 41,145/41,17. Готівка - абсолютно вірно по Києву.
Є сподівання, що після смачного обіду Нацбанк активізує продажі і трохи притисне донизу. Але саме трохи. Просто щоб не швидко рухалися вгору.
Так, схиляюсь до версії, що буде знову відпукати вгору приблизно по 10 коп/день впродовж, принаймні, наступного тижня.
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Visky
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Додано: Пон 12 сер, 2024 15:26
все ушли на фронт
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Вело
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Додано: Пон 12 сер, 2024 15:51
Вело написав:
все ушли на фронт
Не обов'язково, може просто по старості пароль забули)))
По курсу, Міжбанк трохи зріс, майже закінчився на рівнях 41.30 на 41.33.
Готівка дуже неохоче виросла до рівнів 41.40 на 41.45.
Немає що коментувати.
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Додано: Пон 12 сер, 2024 15:54
Visky написав:
Так, схиляюсь до версії, що буде знову відпукати вгору приблизно по 10 коп/день впродовж, принаймні, наступного тижня.
А в какую сторону отпукивать будет? Потому, что по 10 копеек в день постоянно в одну сторону в течение даже только месяца - это не хило так.
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moveton
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Додано: Пон 12 сер, 2024 16:06
somilitark написав: flyman написав:
дерев"яний за добу до USD +2.2%
Це все одно, що проінформувати про офіційний курс долара в умовному 1985-му році, тоді було зафіксовано на рівні 67 копійок за долар і крапка на довгі роки.
Торгі по валюті не проводяться, бо санкції діють, мос і пітербіржа під санкціями.
Вже навіть юань ділять, на чистий і санкційний. Це паралізувало імпорт, а експорт йде, тільки як за нього розраховуються рашаекономісти не розуміють, кажуть напевне пишуть в зошит і мають на увазі)))
Колись пам'ятаю пішов з мамашею на одну хату, фактично напроти міського відділу міліції, там нас завели в кімнату, де на диванах, кріслах, тумбочках було рясно розкладене дитяче взуття, яке було в страшенному дефіциті починаючи десь з 70-хх років, а також в шафі вісили не менш дефіцитні дитячі куртки.
Маман питає вибірково, а це скільки коштує? Їй відповідають це 2.5, це 4, це 8, це 20, куртки починались десь від 25.
Потім мамаша каже, це в чому ціни? Їй відповідають: в доларах, вона каже в мене немає доларів, який курс до рубля? Їй кажуть: нажаль підвищився, був 8, а став 10, бо дешевше ніяк не купити.
Причому багато речей було не нове, більшість були у вжитку, нагадаю, що зарплати були тоді приблизно 60-90 рублів. Моя мати продавцем в продовольчому гастрономі отримувала 60 совкових окупаційних рублів, казала, якщо каса не збіглась на пару копійок, то можна було отримати виговор і забирали премію в 5 -10 рублів раз на квартал, якщо не зішлось би на пару рублів, то можна було і присісти.
Мало хто з робітників отримував більше 120, така зарплата була у інженерів, тільки лікарі і військові могли отримувати більше.
Маман каже це дуже дорого, не буду нічого брати, вибачте.
Це речі були від людей, які служили в окупованих совком східноєвропейських країнах і мали доступ до закордонних товарів: Югославія, Польща, НДР, Болгарія, Чехословаччина, Угорщина, така собі комісіонка. І через Афганістан теж таскали як правило магнітофони і відікі з телевізорами. Но відеодвійка коштувала мінімум 1000 доларів, пересічний навіть не дивився в той бік, максимум піти в відеосалон підпільний, щоб подивитись термінатора за троячку.
Так що курс зараз там точно так і формується, в них багато імпортних товарів вже возять за кеш челнокі, вважаю, що той офіційний курс множиться мінімум на 3 при продажі закордонних товарів.
Так що на парканах пишуть солодкого багато, тільки толку з того мало, реальність вона вже як в совку після початку "перебудови", коли КДБ почало на багато чого закривати очі і не карати за такі прояви народних комісіонок.
По курсу валют реальному: готівка дуже спокійна в суботу, працюють 41.28 на 41.35, навіть трохи знизились до вчорашніх показників.
сьогодні дерев"яний ще +2.42%, уже ПА90+, євро ПА99
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Додано: Пон 12 сер, 2024 17:20
flyman написав:
сьогодні дерев"яний ще +2.42%, уже ПА90+, євро ПА99
Я одне зрозумів, що ви письменник, а не читач.
Ну ось намалювали сьогодні +5% і на момент 91.25, але до спини ця "інформація".
Можна намалювати 67 копійок, нічого не зміниться, бо немає торгів, не існує курса.
В валізах возять кешем гроші, розраховуються за імпорт торбою засалених купюр, накладні видатки можуть бути і 20-30-50% від такого примітивного "обхода санкцій", також роблять взаємозалікі імпортери товарів з експортерами нафтопродуктів, який там курс цих шахєр махєр оборудок? Знають тільки оператори цих афер, але чомусь у нас термостат на Кіа коштує 3.5-15 доларів, а там 9-30 за не зрозумілу якість, орігінала за 15 доларів який продається у нас там просто не пропонується. Запчастина за 25-30 доларів там це то що в нас коштує максимум 8.
Тобто по автозапчастинам курс мінімум 300.
Но вам щось пояснювати і аргументувати, то точно марна справа.
По курсу. Готівка явно не хоче зростати, попиту немає, навіть зниження прийому в кінці торгів на міжбанку по прийому на ОДНУ копійку призвело до падіння котирувань на готівці, було 41.40 на 41.45(46), а стало 41.38 на 41.43.
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Додано: Пон 12 сер, 2024 17:27
moveton написав: Visky написав:
Так, схиляюсь до версії, що буде знову відпуС
кати вгору приблизно по 10 коп/день впродовж, принаймні, наступного тижня.
А в какую сторону отпукивать будет? Потому, что по 10 копеек в день постоянно в одну сторону в течение даже только месяца - это не хило так.
Пропустив в тому слові літеру С, вийшло смішно, але сенсу не втратило.
Поки темп (2 дні) взагалі біля 16 коп/день. Я написав: "впродовж, принаймні, наступного тижня" (тепер це цей тиждень), раніше я припускав можливий максимум готівки під 42 в сб 17.8.
Visky написав: sergey_sryvkin написав:
І до яких показників вангуєте ріст?..
А хіба це можливо при ручному управлінні ним НБУ? Ну, можна припустити, що під 42 по готівці, як і в минулому місяці, з максимумом в передавансову сб 17.08.
Але це немов би гадати на основі поведінки картярського шулера в попередніх роздачах...
НБУ може в будь-який момент змінити цей сценарій
Може так і буде і попустить, а може й погонять ще вище з максимумом в кінці міс. 1-й варіант більш ймовірний
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Додано: Вів 13 сер, 2024 12:27
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Додано: Вів 13 сер, 2024 13:50
Ярослав Железняк
За даними НБУ за один місяць у нас розрахунків по картам проходить на 300 млрд грн. З них фізично (умовно в магазинах це 140 млрд грн і в онлайн комерції 160 млрд грн)…..Запамʼятали суму?
Але в той самий час перекази між картками на картку у фізиків відбувається на 260 млрд грн за місяць.
Тобто, у нас розраховуються (300 млрд), а пересилають якимось чином на (260 млрд)
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Ірина_
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Додано: Вів 13 сер, 2024 14:03
Тим часом ЄС перекинула нам ще 4,2 млрд Є. Схоже в нас буде рекордний ЗВР цього місяця. Кажуть, що до кінця року ще 4 млрд. перекинуть 1 траншем. І ще від США 3,9 теж одним траншем отримаємо до листопада.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 13 сер, 2024 14:05, всього редагувалось 2 разів.
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Дюрі-бачі
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