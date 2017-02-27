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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11587115881158911590

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 59
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
17%
10
41,50-42,00
49%
29
42,00-42,50
10%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 14:04

Тобто, у нас розраховуються (300 млрд), а пересилають якимось чином на (260 млрд)

Взагалі не бачу нічого дивного. Я, наприклад, щомісяця пересилаю гроші на картку дружини, які вона витрачає в магазині, а частину витрачаю сам. Пропорції приблизно такі, як у Железняка.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 14:09

Из раздела про ограничения в статье выше:
Тиждень тому я звернув увагу на два повідомлення: у першому випадку податкова служба побачила за рахунком чоловіка операції на 9 мільйонів гривень і, відповідно, донарахувала йому близько 2 мільйонів гривень податків. У другому – донарахували жінці близько 500 тисяч гривень.


  Ірина_ написав:Ярослав Железняк
Але в той самий час перекази між картками на картку у фізиків відбувається на 260 млрд грн за місяць.
Тобто, у нас розраховуються (300 млрд), а пересилають якимось чином на (260 млрд)

Забавно, но покупку путём P2P перевода (что в том числе и OLX доставка и наложка Новой Почты), за которую любит нервничать налоговая, планируемые ограничения никак не затронут. Вряд ли много людей столько покупает, чтобы не уложиться в 30 и 100к грн месячных ограничений на каждый свой счёт.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 14:15

moveton согласен, они что считают, что у нас пол страны по 100+ тыс грн зарабатывают на крипте?
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Забавно, но покупку путём P2P перевода (что в том числе и OLX доставка и наложка Новой Почты), за которую любит нервничать налоговая, планируемые ограничения никак не затронут.

Ще весною заділи, навіть на карту ключ ФОП вже є ліміти досить мізерні як на мене, тому мені і мільйонам таких як я "недобитих" бізнесменів прийшось заключати договір з новапей (фінансова дочка нової пошти) і переказувати всі післяплати на рахунок платячи за послуги новапей біля 2% тобто ФОП завдяки цій дурні Гетьманцева і Ко втрачає на цьому за рік біля 120000 грн :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:29

  Василь-Рівне написав:
  moveton написав:Забавно, но покупку путём P2P перевода (что в том числе и OLX доставка и наложка Новой Почты), за которую любит нервничать налоговая, планируемые ограничения никак не затронут.

Ще весною заділи, навіть на карту ключ ФОП вже є ліміти досить мізерні як на мене, тому мені і мільйонам таких як я "недобитих" бізнесменів прийшось заключати договір з новапей (фінансова дочка нової пошти) і переказувати всі післяплати на рахунок платячи за послуги новапей біля 2% тобто ФОП завдяки цій дурні Гетьманцева і Ко втрачає на цьому за рік біля 120000 грн :twisted:

Немного не понял. Весной вводили лимиты на ИСХОДЯЩИЕ переводы про которые сейчас речь? И каким образом они бизнесменов затронули?
moveton
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