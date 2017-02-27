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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 сер, 2024 11:13
Сибарит
В армии получается очень много переводов без всякой корысти. Кто-то поехал в магазин, ему накидал заказов, а потом на его счёт идёт куча мелких переводов. Превысить предлагаемое количество элементарно.
Да, такое есть. И действительно можно упереться в лимит, если ездит один и тот же человек
Но и тут вырулить можно , давая чужую карту этому человеку))
Вообще 100к для «подавляющего большинства» не зацепит никак. Но я предполагаю, что это первый шаг по ужесточению.
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Hotab
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Додано: Сер 14 сер, 2024 11:46
Hotab написав:Сибарит
В армии получается очень много переводов без всякой корысти. Кто-то поехал в магазин, ему накидал заказов, а потом на его счёт идёт куча мелких переводов. Превысить предлагаемое количество элементарно.
Да, такое есть. И действительно можно упереться в лимит, если ездит один и тот же человек
Но и тут вырулить можно , давая чужую карту этому человеку))
Вообще 100к для «подавляющего большинства» не зацепит никак. Но я предполагаю, что это первый шаг по ужесточению.
Перший з р2р,проте з 2022 це точно не перший щодо фізосіб
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Додано: Сер 14 сер, 2024 12:43
75stasstas75 написав: Дюрі-бачі написав:
Тим часом ЄС перекинула нам ще 4,2 млрд Є. Схоже в нас буде рекордний ЗВР цього місяця. Кажуть, що до кінця року ще 4 млрд. перекинуть 1 траншем. І ще від США 3,9 теж одним траншем отримаємо до листопада.
Пишный очень быстро это все сольет на межбанке.
треба девал?
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Hotab
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