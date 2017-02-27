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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11588115891159011591

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 59
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
17%
10
41,50-42,00
49%
29
42,00-42,50
10%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 11:13

Сибарит

В армии получается очень много переводов без всякой корысти. Кто-то поехал в магазин, ему накидал заказов, а потом на его счёт идёт куча мелких переводов. Превысить предлагаемое количество элементарно.


Да, такое есть. И действительно можно упереться в лимит, если ездит один и тот же человек
Но и тут вырулить можно , давая чужую карту этому человеку))
Вообще 100к для «подавляющего большинства» не зацепит никак. Но я предполагаю, что это первый шаг по ужесточению.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 11:46

  Hotab написав:Сибарит

В армии получается очень много переводов без всякой корысти. Кто-то поехал в магазин, ему накидал заказов, а потом на его счёт идёт куча мелких переводов. Превысить предлагаемое количество элементарно.


Да, такое есть. И действительно можно упереться в лимит, если ездит один и тот же человек
Но и тут вырулить можно , давая чужую карту этому человеку))
Вообще 100к для «подавляющего большинства» не зацепит никак. Но я предполагаю, что это первый шаг по ужесточению.

Перший з р2р,проте з 2022 це точно не перший щодо фізосіб
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:43

  75stasstas75 написав:
  Дюрі-бачі написав:Тим часом ЄС перекинула нам ще 4,2 млрд Є. Схоже в нас буде рекордний ЗВР цього місяця. Кажуть, що до кінця року ще 4 млрд. перекинуть 1 траншем. І ще від США 3,9 теж одним траншем отримаємо до листопада.

Пишный очень быстро это все сольет на межбанке.

треба девал? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 13:18

  Hotab написав:...
Вообще 100к для «подавляющего большинства» не зацепит никак. Но я предполагаю, что это первый шаг по ужесточению.


А откуда взялись цифры: 30 и 100т.?! - в самой статье-комментариях о них - НИ слова, лишь что НБУ на этой (уже) неделе будет решать... И что именно они решат - НЕ известно, ТЕМ БОЛЕЕ, что НЕ уверен, что это будет - окончательное И навсегда их решение!
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 13:59

  75stasstas75 написав:
  Дюрі-бачі написав:Тим часом ЄС перекинула нам ще 4,2 млрд Є. Схоже в нас буде рекордний ЗВР цього місяця. Кажуть, що до кінця року ще 4 млрд. перекинуть 1 траншем. І ще від США 3,9 теж одним траншем отримаємо до листопада.

Пишный очень быстро это все сольет на межбанке.
Так і є. Новий транш і НБУ вчора збили зростання, а сьогодні вже нахиляють курс, як і при минулих траншах. Тоді це було на декілька днів, подивимось, чи не буде так само.
Цікаво, що відносно Є курс ₴ став більш стабільний, ніж до $. Тут згадуються тестові заяви від представників НБУ і "експертів" про розгляд більшої прив'язки ₴ до Є
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 16:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:В армии получается очень много переводов без всякой корысти. Кто-то поехал в магазин, ему накидал заказов, а потом на его счёт идёт куча мелких переводов. Превысить предлагаемое количество элементарно. А переводы домой дают большие суммы.
Плюс всяческие общаки.
Я на гражданке значительно меньше пользовался этим инструментом.
Не вовремя решили начинать борьбу.

Підтримую. Постійні общаки на каву для кавомашини та для сплати Старлінка як приклад.
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