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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 сер, 2024 11:13
Сибарит
В армии получается очень много переводов без всякой корысти. Кто-то поехал в магазин, ему накидал заказов, а потом на его счёт идёт куча мелких переводов. Превысить предлагаемое количество элементарно.
Да, такое есть. И действительно можно упереться в лимит, если ездит один и тот же человек
Но и тут вырулить можно , давая чужую карту этому человеку))
Вообще 100к для «подавляющего большинства» не зацепит никак. Но я предполагаю, что это первый шаг по ужесточению.
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Hotab
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Додано: Сер 14 сер, 2024 11:46
Hotab написав:Сибарит
В армии получается очень много переводов без всякой корысти. Кто-то поехал в магазин, ему накидал заказов, а потом на его счёт идёт куча мелких переводов. Превысить предлагаемое количество элементарно.
Да, такое есть. И действительно можно упереться в лимит, если ездит один и тот же человек
Но и тут вырулить можно , давая чужую карту этому человеку))
Вообще 100к для «подавляющего большинства» не зацепит никак. Но я предполагаю, что это первый шаг по ужесточению.
Перший з р2р,проте з 2022 це точно не перший щодо фізосіб
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Додано: Сер 14 сер, 2024 12:43
75stasstas75 написав: Дюрі-бачі написав:
Тим часом ЄС перекинула нам ще 4,2 млрд Є. Схоже в нас буде рекордний ЗВР цього місяця. Кажуть, що до кінця року ще 4 млрд. перекинуть 1 траншем. І ще від США 3,9 теж одним траншем отримаємо до листопада.
Пишный очень быстро это все сольет на межбанке.
треба девал?
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Додано: Сер 14 сер, 2024 13:18
Hotab написав:
...
Вообще 100к для «подавляющего большинства» не зацепит никак. Но я предполагаю, что это первый шаг по ужесточению.
А откуда взялись цифры: 30 и 100т.?! - в самой статье-комментариях о них - НИ слова, лишь что НБУ на этой (уже) неделе будет решать... И что именно они решат - НЕ известно, ТЕМ БОЛЕЕ, что НЕ уверен, что это будет - окончательное И навсегда их решение!
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Додано: Сер 14 сер, 2024 13:59
75stasstas75 написав: Дюрі-бачі написав:
Тим часом ЄС перекинула нам ще 4,2 млрд Є. Схоже в нас буде рекордний ЗВР цього місяця. Кажуть, що до кінця року ще 4 млрд. перекинуть 1 траншем. І ще від США 3,9 теж одним траншем отримаємо до листопада.
Пишный очень быстро это все сольет на межбанке.
Так і є. Новий транш і НБУ вчора збили зростання, а сьогодні вже нахиляють курс, як і при минулих траншах. Тоді це було на декілька днів, подивимось, чи не буде так само.
Цікаво, що відносно Є курс ₴ став більш стабільний, ніж до $. Тут згадуються тестові заяви від представників НБУ і "експертів" про розгляд більшої прив'язки ₴ до Є
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Додано: Сер 14 сер, 2024 16:03
Сибарит написав:
В армии получается очень много переводов без всякой корысти. Кто-то поехал в магазин, ему накидал заказов, а потом на его счёт идёт куча мелких переводов. Превысить предлагаемое количество элементарно. А переводы домой дают большие суммы.
Плюс всяческие общаки.
Я на гражданке значительно меньше пользовался этим инструментом.
Не вовремя решили начинать борьбу.
Підтримую. Постійні общаки на каву для кавомашини та для сплати Старлінка як приклад.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 16:23
Что-то евро очень резво рванул по отношению к доллару США.
К чему бы это?
У кого какие мысли по этому поводу?
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Додано: Сер 14 сер, 2024 17:21
Victor8 написав:
Что-то евро очень резво рванул по отношению к доллару США.
К чему бы это?
У кого какие мысли по этому поводу?
Інвестору К пропонував у євро спекульнути
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Hotab
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