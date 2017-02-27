Цитата:
"Але повернемося до курсу. Отже, як помітив Євген Дубогриз на одному обговоренні, НБУ плавно перейшов від риторики «курсової стабільності» до риторики «стабільності на валютному ринку». Що означає ця нова політика/риторика - неясно, окрім того, що ми усі тепер переходимо в зону справжньої, оголтєлої, але все ще місцями конструктивної невизначеності. Тож я би хтів від голови НБУ почути тут чесну позицію: "хлопці та дівчата, ми вам протягом 10 місяців (перехідного періоду) забезпечили оту курсову стабільність, - а далі у нас інші пріоритети". Пан Пишний цього не сказав, мабуть, тому, що не хотів бачити черги у валютному ларьку.
Ну і так, якщо вже Нацбанк зовсім-зовсім не переймається курсовою стабільністю, то пора би вже ті тримісячні депсертифікати відміняти. Бо, як на мене, ті сертифікати є скоріше інструментом валютної політики, ніж монетарної."
Важко мені дається розуміння тієї фрази яка виділена жирним. Бо я не розумію чому НБУ повинен продовжувати забезпечувати курсову стабільність. Це ж не функція НБУ. НБУ відповідає за інфляцію. Курс впливає на інфляцію. Відповідно стабільність на валютному ринку - це контроль інфляції. Якщо інфляція низька - можемо дозволити собі девальвацію. Якщо девальвація загрожує збільшенню інфляції - значить потрібно її пригальмувати.
Так це розумію або якщо точніше сказати, не розумію що хотів сказати автор. НБУ поганий? НБУ хороший? Із допису не зрозумілий висновок про роботу НБУ?
Можливо хтось може простими словами пояснити? Запрошую до діалогу.