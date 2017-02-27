Цікавий допис від Oleksandr Paraschiy Цитата: "Але повернемося до курсу. Отже, як помітив Євген Дубогриз на одному обговоренні, НБУ плавно перейшов від риторики «курсової стабільності» до риторики «стабільності на валютному ринку». Що означає ця нова політика/риторика - неясно, окрім того, що ми усі тепер переходимо в зону справжньої, оголтєлої, але все ще місцями конструктивної невизначеності. Тож я би хтів від голови НБУ почути тут чесну позицію: "хлопці та дівчата, ми вам протягом 10 місяців (перехідного періоду) забезпечили оту курсову стабільність, - а далі у нас інші пріоритети". Пан Пишний цього не сказав, мабуть, тому, що не хотів бачити черги у валютному ларьку. Ну і так, якщо вже Нацбанк зовсім-зовсім не переймається курсовою стабільністю, то пора би вже ті тримісячні депсертифікати відміняти. Бо, як на мене, ті сертифікати є скоріше інструментом валютної політики, ніж монетарної."
Важко мені дається розуміння тієї фрази яка виділена жирним. Бо я не розумію чому НБУ повинен продовжувати забезпечувати курсову стабільність. Це ж не функція НБУ. НБУ відповідає за інфляцію. Курс впливає на інфляцію. Відповідно стабільність на валютному ринку - це контроль інфляції. Якщо інфляція низька - можемо дозволити собі девальвацію. Якщо девальвація загрожує збільшенню інфляції - значить потрібно її пригальмувати. Так це розумію або якщо точніше сказати, не розумію що хотів сказати автор. НБУ поганий? НБУ хороший? Із допису не зрозумілий висновок про роботу НБУ? Можливо хтось може простими словами пояснити? Запрошую до діалогу.
Дюрі-бачі написав:Тим часом ЄС перекинула нам ще 4,2 млрд Є. Схоже в нас буде рекордний ЗВР цього місяця. Кажуть, що до кінця року ще 4 млрд. перекинуть 1 траншем. І ще від США 3,9 теж одним траншем отримаємо до листопада.
Realist написав:Цікавий допис від Oleksandr Paraschiy Цитата: "Але повернемося до курсу. Отже, як помітив Євген Дубогриз на одному обговоренні, НБУ плавно перейшов від риторики «курсової стабільності» до риторики «стабільності на валютному ринку». Що означає ця нова політика/риторика - неясно, окрім того, що ми усі тепер переходимо в зону справжньої, оголтєлої, але все ще місцями конструктивної невизначеності. Тож я би хтів від голови НБУ почути тут чесну позицію: "хлопці та дівчата, ми вам протягом 10 місяців (перехідного періоду) забезпечили оту курсову стабільність, - а далі у нас інші пріоритети". Пан Пишний цього не сказав, мабуть, тому, що не хотів бачити черги у валютному ларьку. Ну і так, якщо вже Нацбанк зовсім-зовсім не переймається курсовою стабільністю, то пора би вже ті тримісячні депсертифікати відміняти. Бо, як на мене, ті сертифікати є скоріше інструментом валютної політики, ніж монетарної."
Важко мені дається розуміння тієї фрази яка виділена жирним. Бо я не розумію чому НБУ повинен продовжувати забезпечувати курсову стабільність. Це ж не функція НБУ. НБУ відповідає за інфляцію. Курс впливає на інфляцію. Відповідно стабільність на валютному ринку - це контроль інфляції. Якщо інфляція низька - можемо дозволити собі девальвацію. Якщо девальвація загрожує збільшенню інфляції - значить потрібно її пригальмувати. Так це розумію або якщо точніше сказати, не розумію що хотів сказати автор. НБУ поганий? НБУ хороший? Із допису не зрозумілий висновок про роботу НБУ? Можливо хтось може простими словами пояснити? Запрошую до діалогу.
Цитата: "Національний банк України вважає, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та відтак цінової стабільності, повідомив регулятор у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна»". Моє розуміння. НБУ вважає, що восени може може скластись стрьомна ситуація, коли пересічні, підігріті "повзучою" девальвацією, ломануться міняти гривні на валюту. Тому, НБУ запевняє, що "призупиняє" повзучу девальвацію і кістьми ляже, але не дасть гривні девальвувати. "«Тому Національний банк готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку..." НБУ пояснює, що девальвація була спланована і контрольована. "У центробанку вказали, що досі курсова динаміка, попри певне послаблення гривні, узгоджувалася з метою НБУ забезпечити помірну інфляцію, що підтверджує її наближення до цільового рівня 5% у червні." Висновок з заяви. На 45 ми вже не підемо, а будемо борсатись в діапазоні 41-42 на стільки довго, на скільки дозволять надходження.
Realist написав:Цікавий допис від Oleksandr Paraschiy Цитата: "Але повернемося до курсу. Отже, як помітив Євген Дубогриз на одному обговоренні, НБУ плавно перейшов від риторики «курсової стабільності» до риторики «стабільності на валютному ринку». Що означає ця нова політика/риторика - неясно, окрім того, що ми усі тепер переходимо в зону справжньої, оголтєлої, але все ще місцями конструктивної невизначеності. Тож я би хтів від голови НБУ почути тут чесну позицію: "хлопці та дівчата, ми вам протягом 10 місяців (перехідного періоду) забезпечили оту курсову стабільність, - а далі у нас інші пріоритети". Пан Пишний цього не сказав, мабуть, тому, що не хотів бачити черги у валютному ларьку. Ну і так, якщо вже Нацбанк зовсім-зовсім не переймається курсовою стабільністю, то пора би вже ті тримісячні депсертифікати відміняти. Бо, як на мене, ті сертифікати є скоріше інструментом валютної політики, ніж монетарної."
Важко мені дається розуміння тієї фрази яка виділена жирним. Бо я не розумію чому НБУ повинен продовжувати забезпечувати курсову стабільність. Це ж не функція НБУ. НБУ відповідає за інфляцію. Курс впливає на інфляцію. Відповідно стабільність на валютному ринку - це контроль інфляції. Якщо інфляція низька - можемо дозволити собі девальвацію. Якщо девальвація загрожує збільшенню інфляції - значить потрібно її пригальмувати. Так це розумію або якщо точніше сказати, не розумію що хотів сказати автор. НБУ поганий? НБУ хороший? Із допису не зрозумілий висновок про роботу НБУ? Можливо хтось може простими словами пояснити? Запрошую до діалогу.
Цитата: "Національний банк України вважає, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та відтак цінової стабільності, повідомив регулятор у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна»". Моє розуміння. НБУ вважає, що восени може може скластись стрьомна ситуація, коли пересічні, підігріті "повзучою" девальвацією, ломануться міняти гривні на валюту. Тому, НБУ запевняє, що "призупиняє" повзучу девальвацію і кістьми ляже, але не дасть гривні девальвувати. "«Тому Національний банк готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку..." НБУ пояснює, що девальвація була спланована і контрольована. "У центробанку вказали, що досі курсова динаміка, попри певне послаблення гривні, узгоджувалася з метою НБУ забезпечити помірну інфляцію, що підтверджує її наближення до цільового рівня 5% у червні." Висновок з заяви. На 45 ми вже не підемо, а будемо борсатись в діапазоні 41-42 на стільки довго, на скільки дозволять надходження.
Пам'ятайте про 45 загалом. Фактично ДЕВАЛ по цінах можна побачити коли товар був акційний і останній час не акційний ціна вище на 20%>