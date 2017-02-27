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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 сер, 2024 18:33
хто б так без образ підказав шановному цьому шановному експерту придбати нормальний мікрофон, бо як в пусту бочку каже
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Yuri_61
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Додано: Чет 15 сер, 2024 18:43
Yuri_61
Дякую за фідбек, передам експерту👌
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Додано: Чет 15 сер, 2024 19:51
а що там з грошима?
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