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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11590115911159211593

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 60
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
18%
11
41,50-42,00
48%
29
42,00-42,50
10%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:33



хто б так без образ підказав шановному цьому шановному експерту придбати нормальний мікрофон, бо як в пусту бочку каже
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:43

Yuri_61
Дякую за фідбек, передам експерту👌
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а що там з грошима?
Shaman
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