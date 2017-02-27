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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11590115911159211593

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 60
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
18%
11
41,50-42,00
48%
29
42,00-42,50
10%
6
42,50-43,00
7%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:33



хто б так без образ підказав шановному цьому шановному експерту придбати нормальний мікрофон, бо як в пусту бочку каже
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:43

Yuri_61
Дякую за фідбек, передам експерту👌
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а що там з грошима?

кількість грошей в обігу майже незмінна, навіть не цікаво :)

готівка збільшилась на 2 ярди грн, до 803 ярди грн.
а безготівка навпаки зменшилася на 14 ярдів грн, до 775 ярдів грн. це наслідок того, що гривня витрачена на купівлю валюти від інтервенцій НБУ - 136 ярдів грн перевищила надходження від бюджету 117 ярдів грн.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а от з коштами на рахунках в банках трохи веселіше

юридичні особи стабільно збільшують залишки кожен місяць, які в липні сягнули 960 ярдів грн.

а от у фізичних осіб пройшло диво, й залишки зменшились на 9 ярдів грн, до 748 ярдів грн. почалися хайпові заголовки - населення знімає кошти, хтось навіть намагається пояснювати... а як на мене, таке зменшення, що дорівнює одному відсотку - це може бути все, що завгодно, факторів дуже багато.

збільшення залишків попри зменшення загальної кількості грошей пояснюється, що також потроху зростають як кредити - юрособи - зростання 6 ярдів до 558 ярдів грн, фізики - теж 6 ярдів до 246 ярдів грн. так зростають й ОВДП - 15 ярдів грн в липні за рахунок банків та юросіб. загалом зростання гривневих ОВДП за 7 місяців - 69 ярдів грн, з яких 74 ярди грн за рахунок банків (в першу чергу державних). тому перспектив в великому залученні коштів через ОВДП - не бачу.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а з приводу руху курсу гривні.

рух курсу на 20 коп - це лише 0,5% й не є чимось неординарним - так, дихання ринку.

а от у діях НБУ бачимо наступне - інтервенції НБУ останній тиждень зафіксувалися на рівні 110 млн дол на день, й схоже НБУ не вважає це великою цифрою, тому курс не зростає.

ця стабілізація обумовлена в свою чергу, що в серпні бачимо певне зростання щоденної пропозиції долара в серпні до 225 млн дол проти 205 млн дол в липні. а щоденний дефіцит валюти скоротився в серпні до 55 млн дол на день проти 65 місяцем раніше, в деякі дні дефіцит взагалі сягає 0. як наприклад 6 серпня коли інтервенції взагалі склали 60 млн дол. але оскільки зменшення інтервенцій ще більше, то можливо населення припиняло купувати долари в великий обсягах

таким чином серпневе збільшення надходження валюти має місце, хоча й не таке сильне 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 21:25

  greenozon написав:
  sens написав:Депозити у грн краще під більшій відсоток

не краще
бо є податки 19.5

Що за фальсифікації? Не красиво . Речення депозит через кому а далі вказано овдп і довгий строк.
sens
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