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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11590115911159211593

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 62
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
6%
4
41,00-41,50
19%
12
41,50-42,00
47%
29
42,00-42,50
10%
6
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а що там з грошима?

кількість грошей в обігу майже незмінна, навіть не цікаво :)

готівка збільшилась на 2 ярди грн, до 803 ярди грн.
а безготівка навпаки зменшилася на 14 ярдів грн, до 775 ярдів грн. це наслідок того, що гривня витрачена на купівлю валюти від інтервенцій НБУ - 136 ярдів грн перевищила надходження від бюджету 117 ярдів грн.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а от з коштами на рахунках в банках трохи веселіше

юридичні особи стабільно збільшують залишки кожен місяць, які в липні сягнули 960 ярдів грн.

а от у фізичних осіб пройшло диво, й залишки зменшились на 9 ярдів грн, до 748 ярдів грн. почалися хайпові заголовки - населення знімає кошти, хтось навіть намагається пояснювати... а як на мене, таке зменшення, що дорівнює одному відсотку - це може бути все, що завгодно, факторів дуже багато.

збільшення залишків попри зменшення загальної кількості грошей пояснюється, що також потроху зростають як кредити - юрособи - зростання 6 ярдів до 558 ярдів грн, фізики - теж 6 ярдів до 246 ярдів грн. так зростають й ОВДП - 15 ярдів грн в липні за рахунок банків та юросіб. загалом зростання гривневих ОВДП за 7 місяців - 69 ярдів грн, з яких 74 ярди грн за рахунок банків (в першу чергу державних). тому перспектив в великому залученні коштів через ОВДП - не бачу.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а з приводу руху курсу гривні.

рух курсу на 20 коп - це лише 0,5% й не є чимось неординарним - так, дихання ринку.

а от у діях НБУ бачимо наступне - інтервенції НБУ останній тиждень зафіксувалися на рівні 110 млн дол на день, й схоже НБУ не вважає це великою цифрою, тому курс не зростає.

ця стабілізація обумовлена в свою чергу, що в серпні бачимо певне зростання щоденної пропозиції долара в серпні до 225 млн дол проти 205 млн дол в липні. а щоденний дефіцит валюти скоротився в серпні до 55 млн дол на день проти 65 місяцем раніше, в деякі дні дефіцит взагалі сягає 0. як наприклад 6 серпня коли інтервенції взагалі склали 60 млн дол. але оскільки зменшення інтервенцій ще більше, то можливо населення припиняло купувати долари в великий обсягах

таким чином серпневе збільшення надходження валюти має місце, хоча й не таке сильне 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 21:25

  greenozon написав:
  sens написав:Депозити у грн краще під більшій відсоток

не краще
бо є податки 19.5

Що за фальсифікації? Не красиво . Речення депозит через кому а далі вказано овдп і довгий строк.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 08:15

Звідки паніка на валют.ринку? 🤔

Додав до плану курсового вирівнювання дохідностей доларових і гривневих ОВДП (“усуненням” різниці 13.1%) ще і відносні коливання від початку року (у %, остання колонка).

Стало ще незрозумілішим -- чому така велика паніка була у липні (бо всього ж 2%).
І чому не було нервів у лютому (відхилення майже на 2.5%). Причому, це були “збитки” власникам валюти.
От зовсім не пригадую криків “хау дер ю, енбеу, так посилювати гривню!”)

Невже всі ще тоді були на всю “котлету” в гривневих овдп? І влітку теж? І саме тому така реакція?
Або ж, люди з гривнями якісь надто вразливі й дуже шумні 😁, особливо як для умов простої збалансованості гривні-долара і %.

Зображення

Зображення

Ще війську кепськувато.
І виплати порізали влітку.
І от ще й валют.еквівалент падає.
Але замученим солдатам здебільшо якось і ніколи думати про курс...



Але, все одно, власники готівк.валюти -- у неперервному програші всі дні від поч.року. Втім, криків “чому гривня і досі така сильна” -- не чути. Скромні-скромні ці власники 😁. Хоч і багаті, мабуть.
А от якби НБУ хотів зробити їм приємне -- то таємн.план курсу мав би бути аж отаким:

Зображення

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Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 11:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Звідки паніка на валют.ринку? 🤔

більше місяця вже розмови що казна буде пуста до кінця року, не можуть підвищити податки щоб вийти на позитивний баланс.

Напевно всі бояться що касовий розрив закриє НБУ емісією нових грошей?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Стало ще незрозумілішим -- чому така велика паніка була у липні (бо всього ж 2%).
І чому не було нервів у лютому (відхилення майже на 2.5%). Причому, це були “збитки” власникам валюти.

Паника по сути своей иррациональна. Это эмоции, которые не описываются арифметикой.
Пытаться ее понять или спрогнозировать - занятие совершенно бесперспективное.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:07

  Visky написав:
  75stasstas75 написав:
  Дюрі-бачі написав:Тим часом ЄС перекинула нам ще 4,2 млрд Є. Схоже в нас буде рекордний ЗВР цього місяця. Кажуть, що до кінця року ще 4 млрд. перекинуть 1 траншем. І ще від США 3,9 теж одним траншем отримаємо до листопада.

Пишный очень быстро это все сольет на межбанке.
Так і є. Новий транш і НБУ вчора збили зростання, а сьогодні вже нахиляють курс, як і при минулих траншах. Тоді це було на декілька днів, подивимось, чи не буде так само.
Цікаво, що відносно Є курс ₴ став більш стабільний, ніж до $. Тут згадуються тестові заяви від представників НБУ і "експертів" про розгляд більшої прив'язки ₴ до Є

Так і є. Після інфи про транш: 1й день - стабілізація курса, 2й і 3й - зниження біля 10 (раніше - до 15) коп/день і все. Формула НБУ вирахувана?
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:55

  Shaman написав:а що там з грошима?

кількість грошей в обігу майже незмінна, навіть не цікаво :)

готівка збільшилась на 2 ярди грн, до 803 ярди грн.
а безготівка навпаки зменшилася на 14 ярдів грн, до 775 ярдів грн. це наслідок того, що гривня витрачена на купівлю валюти від інтервенцій НБУ - 136 ярдів грн перевищила надходження від бюджету 117 ярдів грн.

А сколько сейчас наличной иностранной валюты в матрасах украинцев?
Раньше писали примерно 80 млрд долларов США, потом была информация, что уже 100 млрд долларов США наличными...
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:12

  Victor8 написав:
  Shaman написав:а що там з грошима?

кількість грошей в обігу майже незмінна, навіть не цікаво :)

готівка збільшилась на 2 ярди грн, до 803 ярди грн.
а безготівка навпаки зменшилася на 14 ярдів грн, до 775 ярдів грн. це наслідок того, що гривня витрачена на купівлю валюти від інтервенцій НБУ - 136 ярдів грн перевищила надходження від бюджету 117 ярдів грн.

А сколько сейчас наличной иностранной валюты в матрасах украинцев?
Раньше писали примерно 80 млрд долларов США, потом была информация, что уже 100 млрд долларов США наличными...

на жаль, ця цифра не обліковується. оці 80-100 ярдів - є такий рядок - валюта поза банками - але з цієї суми щось все одно потрапило за кордон. тому може бути й 50, й 80, й 100 ярдів дол. у будь якому разі готівкової валюти більше, ніж готівкової гривні.
Shaman
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