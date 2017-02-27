кількість грошей в обігу майже незмінна, навіть не цікаво
готівка збільшилась на 2 ярди грн, до 803 ярди грн. а безготівка навпаки зменшилася на 14 ярдів грн, до 775 ярдів грн. це наслідок того, що гривня витрачена на купівлю валюти від інтервенцій НБУ - 136 ярдів грн перевищила надходження від бюджету 117 ярдів грн.
а от з коштами на рахунках в банках трохи веселіше
юридичні особи стабільно збільшують залишки кожен місяць, які в липні сягнули 960 ярдів грн.
а от у фізичних осіб пройшло диво, й залишки зменшились на 9 ярдів грн, до 748 ярдів грн. почалися хайпові заголовки - населення знімає кошти, хтось навіть намагається пояснювати... а як на мене, таке зменшення, що дорівнює одному відсотку - це може бути все, що завгодно, факторів дуже багато.
збільшення залишків попри зменшення загальної кількості грошей пояснюється, що також потроху зростають як кредити - юрособи - зростання 6 ярдів до 558 ярдів грн, фізики - теж 6 ярдів до 246 ярдів грн. так зростають й ОВДП - 15 ярдів грн в липні за рахунок банків та юросіб. загалом зростання гривневих ОВДП за 7 місяців - 69 ярдів грн, з яких 74 ярди грн за рахунок банків (в першу чергу державних). тому перспектив в великому залученні коштів через ОВДП - не бачу.
рух курсу на 20 коп - це лише 0,5% й не є чимось неординарним - так, дихання ринку.
а от у діях НБУ бачимо наступне - інтервенції НБУ останній тиждень зафіксувалися на рівні 110 млн дол на день, й схоже НБУ не вважає це великою цифрою, тому курс не зростає.
ця стабілізація обумовлена в свою чергу, що в серпні бачимо певне зростання щоденної пропозиції долара в серпні до 225 млн дол проти 205 млн дол в липні. а щоденний дефіцит валюти скоротився в серпні до 55 млн дол на день проти 65 місяцем раніше, в деякі дні дефіцит взагалі сягає 0. як наприклад 6 серпня коли інтервенції взагалі склали 60 млн дол. але оскільки зменшення інтервенцій ще більше, то можливо населення припиняло купувати долари в великий обсягах
таким чином серпневе збільшення надходження валюти має місце, хоча й не таке сильне
Додав до плану курсового вирівнювання дохідностей доларових і гривневих ОВДП (“усуненням” різниці 13.1%) ще і відносні коливання від початку року (у %, остання колонка).
Стало ще незрозумілішим -- чому така велика паніка була у липні (бо всього ж 2%). І чому не було нервів у лютому (відхилення майже на 2.5%). Причому, це були “збитки” власникам валюти. От зовсім не пригадую криків “хау дер ю, енбеу, так посилювати гривню!”)
Невже всі ще тоді були на всю “котлету” в гривневих овдп? І влітку теж? І саме тому така реакція? Або ж, люди з гривнями якісь надто вразливі й дуже шумні 😁, особливо як для умов простої збалансованості гривні-долара і %.
Ще війську кепськувато. І виплати порізали влітку. І от ще й валют.еквівалент падає. Але замученим солдатам здебільшо якось і ніколи думати про курс...
Але, все одно, власники готівк.валюти -- у неперервному програші всі дні від поч.року. Втім, криків “чому гривня і досі така сильна” -- не чути. Скромні-скромні ці власники 😁. Хоч і багаті, мабуть. А от якби НБУ хотів зробити їм приємне -- то таємн.план курсу мав би бути аж отаким:
Дюрі-бачі написав:Тим часом ЄС перекинула нам ще 4,2 млрд Є. Схоже в нас буде рекордний ЗВР цього місяця. Кажуть, що до кінця року ще 4 млрд. перекинуть 1 траншем. І ще від США 3,9 теж одним траншем отримаємо до листопада.
Пишный очень быстро это все сольет на межбанке.
Так і є. Новий транш і НБУ вчора збили зростання, а сьогодні вже нахиляють курс, як і при минулих траншах. Тоді це було на декілька днів, подивимось, чи не буде так само. Цікаво, що відносно Є курс ₴ став більш стабільний, ніж до $. Тут згадуються тестові заяви від представників НБУ і "експертів" про розгляд більшої прив'язки ₴ до Є
Так і є. Після інфи про транш: 1й день - стабілізація курса, 2й і 3й - зниження біля 10 (раніше - до 15) коп/день і все. Формула НБУ вирахувана?
кількість грошей в обігу майже незмінна, навіть не цікаво
готівка збільшилась на 2 ярди грн, до 803 ярди грн. а безготівка навпаки зменшилася на 14 ярдів грн, до 775 ярдів грн. це наслідок того, що гривня витрачена на купівлю валюти від інтервенцій НБУ - 136 ярдів грн перевищила надходження від бюджету 117 ярдів грн.
А сколько сейчас наличной иностранной валюты в матрасах украинцев? Раньше писали примерно 80 млрд долларов США, потом была информация, что уже 100 млрд долларов США наличными...
кількість грошей в обігу майже незмінна, навіть не цікаво
готівка збільшилась на 2 ярди грн, до 803 ярди грн. а безготівка навпаки зменшилася на 14 ярдів грн, до 775 ярдів грн. це наслідок того, що гривня витрачена на купівлю валюти від інтервенцій НБУ - 136 ярдів грн перевищила надходження від бюджету 117 ярдів грн.
А сколько сейчас наличной иностранной валюты в матрасах украинцев? Раньше писали примерно 80 млрд долларов США, потом была информация, что уже 100 млрд долларов США наличными...
на жаль, ця цифра не обліковується. оці 80-100 ярдів - є такий рядок - валюта поза банками - але з цієї суми щось все одно потрапило за кордон. тому може бути й 50, й 80, й 100 ярдів дол. у будь якому разі готівкової валюти більше, ніж готівкової гривні.