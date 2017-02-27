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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11591115921159311594

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 62
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
6%
4
41,00-41,50
19%
12
41,50-42,00
47%
29
42,00-42,50
10%
6
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:28

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Мінфін назвав суму зовнішнього фінансування з лютого 2022 року: на що спрямовується міжнародна підтримка

Як ставитеся до проєктів Світового банку? На вашу думку, фінансування в такому об'ємі є достатнім?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:05

  Victor8 написав:А сколько сейчас наличной иностранной валюты в матрасах украинцев?
Раньше писали примерно 80 млрд долларов США, потом была информация, что уже 100 млрд долларов США наличными...


давайте порахуємо:
кількість сімей в україні віком від 50 років, які вже встигли зробити за майже все життя накопичення? (припустимо таких сымей в Україні 10 млн).
кількість матрасних доларів на таку сім'ю в середньому: 30тис. доларів
Всього в українців матрасних доларів: 10 000 000 * 30 000 = 300 000 000 000 доларів США (300 млрд, Карле !)
І це по самим скромним розрахункам
враховуючі працелюбність українців, цих матрасних доларів набагто більше
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:27

  Yuri_61 написав:
  Victor8 написав:А сколько сейчас наличной иностранной валюты в матрасах украинцев?
Раньше писали примерно 80 млрд долларов США, потом была информация, что уже 100 млрд долларов США наличными...


давайте порахуємо:
кількість сімей в україні віком від 50 років, якы вже встигли зробити за майже все життя накопичення? (припустимо таких сымей в Україні 10 млн).
кількість матрасних доларів на таку сім'ю в середньому: 30тис. доларів
Всього в українців матрасних доларів: 10 000 000 * 30 000 = 300 000 000 000 доларів США (300 млрд, Карле !)
І це по самим скромним розрахункам
враховуючі працелюбність українців, цих матрасних доларів набагто більше

Какие мы все-таки бедные... 30 тысяч долларов на семью в возрасте 50 лет...
Во многих странах в таком возрасте многие уже долларовые миллионеры (честным путем). Просто работают и откладывают сбережения ежегодно.

Например, Швейцария, общее население примерно 8,5 млн. человек (это и дети, и взрослые).
На эти 8,5 млн человек - 493 600 человек долларовые миллионеры (2023 год).
Это в эквиваленте к швейцарскому франку. Миллионеры!!!

Пока как-то так...
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Але, все одно, власники готівк.валюти -- у неперервному програші всі дні від поч.року.

І? В 2023 році програш був в рази гірший. Валютні активи з гривневими краще порівнювати на горизонті хоча б 5, а ще краще - 10 років. Бо в нас з такою періодичністю настає проблема: 1998, 2008, 2014, 2022... Гривня, як і типова крипта: для любителів ризику. А із Франклінами спокійніше.
Дюрі-бачі
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