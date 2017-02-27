Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Мінфін назвав суму зовнішнього фінансування з лютого 2022 року: на що спрямовується міжнародна підтримка
Як ставитеся до проєктів Світового банку? На вашу думку, фінансування в такому об'ємі є достатнім?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:28
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Мінфін назвав суму зовнішнього фінансування з лютого 2022 року: на що спрямовується міжнародна підтримка
Як ставитеся до проєктів Світового банку? На вашу думку, фінансування в такому об'ємі є достатнім?
Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:05
давайте порахуємо:
кількість сімей в україні віком від 50 років, які вже встигли зробити за майже все життя накопичення? (припустимо таких сымей в Україні 10 млн).
кількість матрасних доларів на таку сім'ю в середньому: 30тис. доларів
Всього в українців матрасних доларів: 10 000 000 * 30 000 = 300 000 000 000 доларів США (300 млрд, Карле !)
І це по самим скромним розрахункам
враховуючі працелюбність українців, цих матрасних доларів набагто більше
Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:27
Какие мы все-таки бедные... 30 тысяч долларов на семью в возрасте 50 лет...
Во многих странах в таком возрасте многие уже долларовые миллионеры (честным путем). Просто работают и откладывают сбережения ежегодно.
Например, Швейцария, общее население примерно 8,5 млн. человек (это и дети, и взрослые).
На эти 8,5 млн человек - 493 600 человек долларовые миллионеры (2023 год).
Это в эквиваленте к швейцарскому франку. Миллионеры!!!
Пока как-то так...
Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
І? В 2023 році програш був в рази гірший. Валютні активи з гривневими краще порівнювати на горизонті хоча б 5, а ще краще - 10 років. Бо в нас з такою періодичністю настає проблема: 1998, 2008, 2014, 2022... Гривня, як і типова крипта: для любителів ризику. А із Франклінами спокійніше.
Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:56
Каша якась у голові, у Швейцарії 15.6% мільйонерів, найбільше у світі, розрив із найближчою Австралією майже вдвічі. Тому що сто років вони туди їдуть жити, золото з 2й світової тощо. У США також приблизно як в Австралії, 9%. А наприклад, у Японії 2.6% населення, а Ізраїлі 3% - і вони теж входять до топ-двадцятки світу. І звісно, це не цифра баксів під подушкою, а вартість всіх ассетів, нерухомості.
Але цей відсоток ще й показує нерівномірність багатства, корелюючи з коефіцієнтом Джіні.
Якщо у всіх мільйонерів "отнять і поділить" то можна легко досягти 0% у багатій країні.
У нас складно порахувати, бо половина економіки в тіні і особливо заощадження. При тому наприклад у порівнянні з тією ж Швейцарією вартість життя і особливо нерухомості менше разів в 4-6.
Тобто, наприклад, якщо у вас є квартирка в центрі вартістю 200к+, то ви вже мільйонер у швейцарському еквіваленті.
Додано: П'ят 16 сер, 2024 16:05
Так.
Пам`ятаю 2013.
Тоді теж 2% (16коп від 8грв) викликали паніку.
Але тоді було видно багаторічне накопичення розбалансування. І неприродна надприбутковість гривні.
Зараз цього нема...
От ковід.
Якби багато людей вмирало і лежало на вулицях -- то паніка була би значно сильніша?
Саме через об`єктивні причини...
Додати до війни ще й гіперінфл.?
Якесь кепське рішення.
Путлєр радісно потиратиме лапки...
Додано: П'ят 16 сер, 2024 17:22
Якась рахівниця поламана у Вас, типу у нас 10 млн сімей майже пенсіонерів? В сім'ї зазвичай 3-4 людини, тобто вся Україна - перепенсіонери? Ще й з скирдою 30 кує? Та такі гроші 90% взагалі в очі не бачили.
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