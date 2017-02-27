Victor8 написав:А сколько сейчас наличной иностранной валюты в матрасах украинцев? Раньше писали примерно 80 млрд долларов США, потом была информация, что уже 100 млрд долларов США наличными...
давайте порахуємо: кількість сімей в україні віком від 50 років, які вже встигли зробити за майже все життя накопичення? (припустимо таких сымей в Україні 10 млн). кількість матрасних доларів на таку сім'ю в середньому: 30тис. доларів Всього в українців матрасних доларів: 10 000 000 * 30 000 = 300 000 000 000 доларів США (300 млрд, Карле !) І це по самим скромним розрахункам враховуючі працелюбність українців, цих матрасних доларів набагто більше
Victor8 написав:А сколько сейчас наличной иностранной валюты в матрасах украинцев? Раньше писали примерно 80 млрд долларов США, потом была информация, что уже 100 млрд долларов США наличными...
давайте порахуємо: кількість сімей в україні віком від 50 років, якы вже встигли зробити за майже все життя накопичення? (припустимо таких сымей в Україні 10 млн). кількість матрасних доларів на таку сім'ю в середньому: 30тис. доларів Всього в українців матрасних доларів: 10 000 000 * 30 000 = 300 000 000 000 доларів США (300 млрд, Карле !) І це по самим скромним розрахункам враховуючі працелюбність українців, цих матрасних доларів набагто більше
Какие мы все-таки бедные... 30 тысяч долларов на семью в возрасте 50 лет... Во многих странах в таком возрасте многие уже долларовые миллионеры (честным путем). Просто работают и откладывают сбережения ежегодно.
Например, Швейцария, общее население примерно 8,5 млн. человек (это и дети, и взрослые). На эти 8,5 млн человек - 493 600 человек долларовые миллионеры (2023 год). Это в эквиваленте к швейцарскому франку. Миллионеры!!!
Bobua написав:Але, все одно, власники готівк.валюти -- у неперервному програші всі дні від поч.року.
І? В 2023 році програш був в рази гірший. Валютні активи з гривневими краще порівнювати на горизонті хоча б 5, а ще краще - 10 років. Бо в нас з такою періодичністю настає проблема: 1998, 2008, 2014, 2022... Гривня, як і типова крипта: для любителів ризику. А із Франклінами спокійніше.
Victor8 написав:Например, Швейцария, общее население примерно 8,5 млн. человек (это и дети, и взрослые). На эти 8,5 млн человек - 493 600 человек долларовые миллионеры (2023 год). Это в эквиваленте к швейцарскому франку. Миллионеры!!!
Каша якась у голові, у Швейцарії 15.6% мільйонерів, найбільше у світі, розрив із найближчою Австралією майже вдвічі. Тому що сто років вони туди їдуть жити, золото з 2й світової тощо. У США також приблизно як в Австралії, 9%. А наприклад, у Японії 2.6% населення, а Ізраїлі 3% - і вони теж входять до топ-двадцятки світу. І звісно, це не цифра баксів під подушкою, а вартість всіх ассетів, нерухомості. Але цей відсоток ще й показує нерівномірність багатства, корелюючи з коефіцієнтом Джіні. Якщо у всіх мільйонерів "отнять і поділить" то можна легко досягти 0% у багатій країні.
У нас складно порахувати, бо половина економіки в тіні і особливо заощадження. При тому наприклад у порівнянні з тією ж Швейцарією вартість життя і особливо нерухомості менше разів в 4-6. Тобто, наприклад, якщо у вас є квартирка в центрі вартістю 200к+, то ви вже мільйонер у швейцарському еквіваленті.
Bobua написав:Але, все одно, власники готівк.валюти -- у неперервному програші всі дні від поч.року.
І? В 2023 році програш був в рази гірший. Валютні активи з гривневими краще порівнювати на горизонті хоча б 5, а ще краще - 10 років. Бо в нас з такою періодичністю настає проблема: 1998, 2008, 2014, 2022... Гривня, як і типова крипта: для любителів ризику. А із Франклінами спокійніше.
Так. Пам`ятаю 2013. Тоді теж 2% (16коп від 8грв) викликали паніку. Але тоді було видно багаторічне накопичення розбалансування. І неприродна надприбутковість гривні.
Зараз цього нема...
Сибарит написав:
Bobua написав:Стало ще незрозумілішим -- чому така велика паніка була у липні (бо всього ж 2%). І чому не було нервів у лютому (відхилення майже на 2.5%). Причому, це були “збитки” власникам валюти.
Паника по сути своей иррациональна. Это эмоции, которые не описываются арифметикой. Пытаться ее понять или спрогнозировать - занятие совершенно бесперспективное.
От ковід.
Якби багато людей вмирало і лежало на вулицях -- то паніка була би значно сильніша? Саме через об`єктивні причини...
adj написав:
Bobua написав:Звідки паніка на валют.ринку? 🤔
більше місяця вже розмови що казна буде пуста до кінця року, не можуть підвищити податки щоб вийти на позитивний баланс.
Напевно всі бояться що касовий розрив закриє НБУ емісією нових грошей?
Додати до війни ще й гіперінфл.? Якесь кепське рішення. Путлєр радісно потиратиме лапки...
Victor8 написав:А сколько сейчас наличной иностранной валюты в матрасах украинцев? Раньше писали примерно 80 млрд долларов США, потом была информация, что уже 100 млрд долларов США наличными...
давайте порахуємо: кількість сімей в україні віком від 50 років, які вже встигли зробити за майже все життя накопичення? (припустимо таких сымей в Україні 10 млн). кількість матрасних доларів на таку сім'ю в середньому: 30тис. доларів Всього в українців матрасних доларів: 10 000 000 * 30 000 = 300 000 000 000 доларів США (300 млрд, Карле !) І це по самим скромним розрахункам враховуючі працелюбність українців, цих матрасних доларів набагто більше
Якась рахівниця поламана у Вас, типу у нас 10 млн сімей майже пенсіонерів? В сім'ї зазвичай 3-4 людини, тобто вся Україна - перепенсіонери? Ще й з скирдою 30 кує? Та такі гроші 90% взагалі в очі не бачили.
Victor8 написав:А сколько сейчас наличной иностранной валюты в матрасах украинцев? Раньше писали примерно 80 млрд долларов США, потом была информация, что уже 100 млрд долларов США наличными...
давайте порахуємо: кількість сімей в україні віком від 50 років, які вже встигли зробити за майже все життя накопичення? (припустимо таких сымей в Україні 10 млн). кількість матрасних доларів на таку сім'ю в середньому: 30тис. доларів Всього в українців матрасних доларів: 10 000 000 * 30 000 = 300 000 000 000 доларів США (300 млрд, Карле !) І це по самим скромним розрахункам враховуючі працелюбність українців, цих матрасних доларів набагто більше
Як порахувати мінімальщиків офіційно та тих хто до ПФУ нічого не сплачує?: