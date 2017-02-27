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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11592115931159411595

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 64
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
6%
4
41,00-41,50
20%
13
41,50-42,00
47%
30
42,00-42,50
9%
6
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:56

  zerocool написав:У нас складно порахувати, бо половина економіки в тіні і особливо заощадження.

помножити на 2, складно
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 02:17

  Victor8 написав:
  Yuri_61 написав:
  Victor8 написав:А сколько сейчас наличной иностранной валюты в матрасах украинцев?
Раньше писали примерно 80 млрд долларов США, потом была информация, что уже 100 млрд долларов США наличными...


давайте порахуємо:
кількість сімей в україні віком від 50 років, якы вже встигли зробити за майже все життя накопичення? (припустимо таких сымей в Україні 10 млн).
кількість матрасних доларів на таку сім'ю в середньому: 30тис. доларів
Всього в українців матрасних доларів: 10 000 000 * 30 000 = 300 000 000 000 доларів США (300 млрд, Карле !)
І це по самим скромним розрахункам
враховуючі працелюбність українців, цих матрасних доларів набагто більше

Какие мы все-таки бедные... 30 тысяч долларов на семью в возрасте 50 лет...
Во многих странах в таком возрасте многие уже долларовые миллионеры (честным путем). Просто работают и откладывают сбережения ежегодно.

Например, Швейцария, общее население примерно 8,5 млн. человек (это и дети, и взрослые).
На эти 8,5 млн человек - 493 600 человек долларовые миллионеры (2023 год).
Это в эквиваленте к швейцарскому франку. Миллионеры!!!

Пока как-то так...
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 06:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:думаю, не матрасних доларів, а оцінка активів на ту сумму

Такий підхід ближче до істини, проте необхідно враховувати, що:
Активами вважається все наше майно, яке принесе прибуток без особливої участі власника – тобто пасивний дохід. Це буде нашим фінансовим джерелом.
Одна з моїх улюблених цитат про гроші від Уоррена Баффетта: «Якщо ви не знайдете способу заробляти гроші, поки ви спите, ви будете працювати, поки не помрете».
Якщо ми купуємо квартиру, щоб у ній жити, то це пасив, бо вона потребуватиме постійного фінансування (комунальні платежі, ремонти). Якщо ж придбати квартиру для здачі в оренду, то це – актив, який принесе пасивний дохід.
Авто для поїздок на роботу? Це пасив, який треба «годувати» – пальне, техобслуговування, ремонти тощо. Авто для здачі в оренду – актив.
https://brovary.net.ua/shho-take-aktyvy ... atsyuvaty/

Відповідно власне житло чи крута тачка не є активом, а є пасивом. Тоді назагал отримаємо, що з умовних 300 млрд активів 270 належить менше чим 10%, а знову ж таки половина навіть з гарним рівнем прожиття без активів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 06:41

  Ой+ написав:
  flyman написав:думаю, не матрасних доларів, а оцінка активів на ту сумму

Такий підхід ближче до істини, проте необхідно враховувати, що:
Активами вважається все наше майно, яке принесе прибуток без особливої участі власника – тобто пасивний дохід. Це буде нашим фінансовим джерелом.
Одна з моїх улюблених цитат про гроші від Уоррена Баффетта: «Якщо ви не знайдете способу заробляти гроші, поки ви спите, ви будете працювати, поки не помрете».
Якщо ми купуємо квартиру, щоб у ній жити, то це пасив, бо вона потребуватиме постійного фінансування (комунальні платежі, ремонти). Якщо ж придбати квартиру для здачі в оренду, то це – актив, який принесе пасивний дохід.
Авто для поїздок на роботу? Це пасив, який треба «годувати» – пальне, техобслуговування, ремонти тощо. Авто для здачі в оренду – актив.
https://brovary.net.ua/shho-take-aktyvy ... atsyuvaty/

Відповідно власне житло чи крута тачка не є активом, а є пасивом. Тоді назагал отримаємо, що з умовних 300 млрд активів 270 належить менше чим 10%, а знову ж таки половина навіть з гарним рівнем прожиття без активів.

Кіосакі гарно на картинках тлумачив , фактично визнав що більше заробляти і інвестувати,це не одне й те саме як багато заробляти а витрачати ще більше,бо ти корупціонер ( представник влади )
sens
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 08:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:Якась рахівниця поламана у Вас, типу у нас 10 млн сімей майже пенсіонерів? В сім'ї зазвичай 3-4 людини, тобто вся Україна - перепенсіонери? Ще й з скирдою 30 кує? Та такі гроші 90% взагалі в очі не бачили.

30 кує -це дуже невелиеа скирда. Дуже у багатьох є ще одне житло. Та й в Києві деякі сім'ї в 50+, пов'язані з ІТ нормальну скирду вважають 200 кує.
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